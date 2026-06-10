Bedrägeri: Så svindlades staten på en halv miljard via fiktiva filmbolag

Fick ett krav på 54 miljoner

Ett av dem var filmbolaget The Vanker Brothers, som den 64-årige filmregissören ägde tillsammans med kollegan och filmregissören Varon Bonicos.

Redan bolagsnamnet borde ha gett ett och annat höjt ögonbryn.

Företaget ägde även hälften av Serena Group, som skulle driva en webbutik för handväskemärket med samma namn, skapat av Bonicos fru Taisiya Kostenko.

2022 redovisade The Vanker Brothers intäkter över 63 miljoner norska kronor. Man fick ett krav från norska skattemyndigheten på drygt 54 miljoner, sedan myndigheten upptäckt att förtaget begärt avdrag för moms de inte hade rätt till.

”Inspektionen visade att mer än 90 procent av företagets redovisade omsättning är fiktiv. Den norska Skattemyndigheten har uppgett att företaget utfärdat fiktiva fakturor och manipulerat kontoutdrag, så att revisorn inte kunnat avslöja omständigheterna”, skriver konkursförvaltaren.

Flera av The Vanker Brothers uppgivna leverantörer säger att de inte haft någon kontakt med bolaget.

Konkursförvaltaren skriver även att bolaget fakturerat närstående bolag för ”ospecificerade tjänster”.

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Egil Ødegård lever på fri fot i Marocko men söks för ett gigantiskt bedrägeri som genomförts med hjälp av fiktiva filmbolag. (Foto: Mosa´ab Elshamy/AP-TT)

”Konsekvent strategi”

”Det är konsekvent under hela bolagets verksamhetsperiod att bolaget fakturerar andra och faktureras för tjänster av Ødegårds andra bolag. Fakturorna är ofta höga och ger grund för ett stort momsavdrag”, skriver förvaltaren.

Dessutom har bolaget fakturerat stora summor till utländska bolag, där flera marockanska bolag är inblandade, särskilt bolagen Nel Films och Marodi TV.

Det förstnämnda är ett företag som ägs av en av Marockos mest kända filmskapare, Nour-Eddine Lakhmari.

Han är norrman och började sin karriär med konstfilm i Oslo, men är numera en kändis i Marocko.

Han har samarbetat nära med Ødegård under ett antal år. Lakhmari skriver till Dagens näringsliv Nel Films haft en professionell relation med Evil Doghouse Casablanca i Marocko, som är knutet till Ødegård.

Kan inte bekräfta något

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Konkursförvaltaren skriver att det är ”slående att företaget gör stora inköp från egna företag med hög moms, och att majoriteten av all försäljning sker till marockanska och andra utländska företag som är momsbefriade. På så sätt får företaget konsekvent tillbaka stora summor moms”.

Dödsboet har inte heller kunnat bekräfta om betalningarna till utländska företag och fakturorna är riktiga.

”Fakturorna verkar ospecificerade. Företagen är okända och det finns inga större spår av dem på internet.”

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