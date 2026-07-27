Knappt har VM i fotboll hunnit avslutas förrän Fifa-basen Gianni Infantino går till angrepp mot de som kritiserat honom och Fifa.
Fifa-basen om VM-kritiken: "Ni missar allt och sprider hat"
Fifa-presidenten Gianni Infantino har fått mycket kritik före, under och efter fotbolls-VM som genomfördes i USA och – om någon kommer ihåg det – även i Mexiko och Kanada.
Kritiken har gällt fjäsk för Donald Trump, hittepå-fredspris till samme man, en upphävd avstängning av en USA-spelare och uttalanden om att fotbolls-VM varit det största eventet i mänsklighetens historia.
Nu slår Infantino tillbaka. I ett långt öppet brev anklagar Gianni Infantino kritikerna för att sprida hat och falska narrativ, samtidigt som han försvarar turneringen som en framgång för sammanhållning, säkerhet och inkludering.
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Infantino: ”Ni missade allt”
Kritikerna har missat all den glädje och gemensam som upplevdes av miljontals och åter miljontals fotbollsfans världen över, menar Fifa-basen.
”Ni var så uppslukade av hat och kritik att ni missade allt”, skriver Infantino citerad av The Guardian.
”Till er som sitter bakom pennor och papper, bakom skärmar och sprider hat och falska rykten, vill jag säga: medan ni sitter där, befinner vi oss på Fifa i frontlinjen – vi organiserar, arbetar hårt och levererar världens bästa show. Vi upplevde inget våld, inga incidenter, 100-procentig säkerhet och trygghet, bara glädje och lycka.”
Stoppade supportrar och domare
Även Fifa som organisation fick kritik kring fotbolls-VM, bland annat om amerikanska visumrestriktioner som drabbade supportrar och även funktionärer från flera länder, liksom oron kring lag från konfliktdrabbade länder och regioner.
Angående den upphävda avstängningen av en USA-spelare, efter påtryckningar av Donald Trump, skriver Fifa-basen att det inte var något konstigt med det.
”Potentiellt felaktiga röda eller gula kort, eller efterföljande beslut att inte stänga av spelare i vissa situationer, är vardagsmat och allmänt accepterat i några av världens största ligor”, betonar Infantino i sitt brev.
”Det är märkligt att just de länder som tillämpar detta också är de som riktar kritik.”
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VM-domare nekades inresa
Den somaliske VM-domaren Omar Abdulkadir Artan nekades inresa till USA trots giltigt visum och Irans landslag drabbades av stränga reserestriktioner utfärdade av den amerikanska regeringen till följd av den pågående konflikten mellan länderna.
”Iran reste in i USA utan incidenter eller konflikter. Det iranska laget beviljades visum eftersom fotboll handlar om fred. Det handlar inte om politik”, hävdade Infantino.
”Länder som står inför allvarliga hälsoproblem eller andra utmaningar beviljades visum.” Infantinos brev kommer sannolikt att leda till ytterligare kritik och hån mot mannen som inför det föregående världsmästerskapet i Qatar förklarade: ”Idag känner jag mig som qatarier. Idag känner jag mig som arab. Idag känner jag mig som afrikan. Idag känner jag mig homosexuell. Idag känner jag mig funktionsnedsatt. Idag känner jag mig som en migrantarbetare”, påminner The Guardian.
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