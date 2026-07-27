Fifa-basen om VM-kritiken: "Ni missar allt och sprider hat"

Kritiken har gällt fjäsk för Donald Trump, hittepå-fredspris till samme man, en upphävd avstängning av en USA-spelare och uttalanden om att fotbolls-VM varit det största eventet i mänsklighetens historia.

Nu slår Infantino tillbaka. I ett långt öppet brev anklagar Gianni Infantino kritikerna för att sprida hat och falska narrativ, samtidigt som han försvarar turneringen som en framgång för sammanhållning, säkerhet och inkludering.

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Infantino: ”Ni missade allt”

Kritikerna har missat all den glädje och gemensam som upplevdes av miljontals och åter miljontals fotbollsfans världen över, menar Fifa-basen.

”Ni var så uppslukade av hat och kritik att ni missade allt”, skriver Infantino citerad av The Guardian.

”Till er som sitter bakom pennor och papper, bakom skärmar och sprider hat och falska rykten, vill jag säga: medan ni sitter där, befinner vi oss på Fifa i frontlinjen – vi organiserar, arbetar hårt och levererar världens bästa show. Vi upplevde inget våld, inga incidenter, 100-procentig säkerhet och trygghet, bara glädje och lycka.”

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