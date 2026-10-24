Ukraina och Nokia i samarbete då Starlink sviker

Avsiktsförklaringen mellan parterna presenterades den 22 oktober, enligt Nokias pressmeddelande, när Finlands statsminister Petteri Orpo besökte Kiev. Samarbetet syftar till att stödja Ukrainas försvar, framför allt med egen satellitkommunikation.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger:

Modern krigföring har visat att pålitlig kommunikation är en fråga om nationell säkerhet. Vi måste alla förlita oss på förmågor som vi kan kontrollera. Avsiktsförklaringen mellan försvarsministeriet, ICEYE och Nokia är ett viktigt steg i den riktningen

Detta diskuteras ingå i en beställning

Avsiktsförklaringen innebär inte att Ukraina har beställt något system, säger en talesperson för ICEYE till Breaking Defense.

Det som ligger på bordet just nu är bredband via satelliter i låg omloppsbana för stater, för uppdrag från försvar och gränsbevakning till räddningstjänst. Staterna ska själva äga och kontrollera hela systemet, från satelliter till terminaler.

Den första satelliten planeras att skjutas upp 2028, skriver Breaking Defense.

ICEYE står för satellitplattformen och Nokia för säker nätverksteknik ombord, enligt tidningen. För ICEYE, som hittills främst drivit radarsatelliter, är det första steget in i satellitkommunikation. Bolaget undersökte i fjol möjligheten att ta in omkring 2,5 miljarder dollar, cirka 25 miljarder kronor, för att kunna bygga 100 till 150 satelliter om året, enligt vår tidigare rapportering.

ICEYE:s vd och medgrundare Rafal Modrzewski säger i pressmeddelandet:

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Ukraina behöver säkra, suveräna och högpresterande satellitkommunikationssystem som landet själv kontrollerar. ICEYE är stolt över att ha stöttat Ukraina sedan 2022 och fortsätter med det i dag.

I samma pressmeddelande säger Mikko Hautala, ordförande för Nokia Defense:

Satellitnät utökar och skyddar uppkopplingen när näten på marken slås ut. Därför är de en central del av alla säkra kommunikationssystem.

Nyligen manövrerade en rysk Kosmos-satellit nära en av ICEYE:s satelliter, skriver Breaking Defense. EU:s försvars- och rymdkommissionär Andrius Kubilius har varnat för att Europas satelliter är sårbara för Rysslands och Kinas agerande i rymden.

Dagens PS rapporterade i veckan om att 2 200 satelliter hotas när Ryssland sätter ut kärnvapen i rymden.