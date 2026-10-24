Ukrainas försvarsministerium har skrivit under en avsiktsförklaring med Nokia och ICEYE om satellitkommunikation efter att Starlink spärrats för drönare som går över 160 km/h i timmen, och drönare över 80 km/h inte längre kan kommunicera.
Ukraina och Nokia i samarbete då Starlink sviker
Varken Trumpadministrationen eller Elon Musk har velat ta på sig ansvaret, enligt CNBC. Nu tittar Ukraina på mer tillförlitliga alternativ till Starlink.
Avsiktsförklaringen mellan parterna presenterades den 22 oktober, enligt Nokias pressmeddelande, när Finlands statsminister Petteri Orpo besökte Kiev. Samarbetet syftar till att stödja Ukrainas försvar, framför allt med egen satellitkommunikation.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger:
Modern krigföring har visat att pålitlig kommunikation är en fråga om nationell säkerhet. Vi måste alla förlita oss på förmågor som vi kan kontrollera. Avsiktsförklaringen mellan försvarsministeriet, ICEYE och Nokia är ett viktigt steg i den riktningen
Detta diskuteras ingå i en beställning
Avsiktsförklaringen innebär inte att Ukraina har beställt något system, säger en talesperson för ICEYE till Breaking Defense.
Det som ligger på bordet just nu är bredband via satelliter i låg omloppsbana för stater, för uppdrag från försvar och gränsbevakning till räddningstjänst. Staterna ska själva äga och kontrollera hela systemet, från satelliter till terminaler.
Den första satelliten planeras att skjutas upp 2028, skriver Breaking Defense.
ICEYE står för satellitplattformen och Nokia för säker nätverksteknik ombord, enligt tidningen. För ICEYE, som hittills främst drivit radarsatelliter, är det första steget in i satellitkommunikation. Bolaget undersökte i fjol möjligheten att ta in omkring 2,5 miljarder dollar, cirka 25 miljarder kronor, för att kunna bygga 100 till 150 satelliter om året, enligt vår tidigare rapportering.
ICEYE:s vd och medgrundare Rafal Modrzewski säger i pressmeddelandet:
Ukraina behöver säkra, suveräna och högpresterande satellitkommunikationssystem som landet själv kontrollerar. ICEYE är stolt över att ha stöttat Ukraina sedan 2022 och fortsätter med det i dag.
I samma pressmeddelande säger Mikko Hautala, ordförande för Nokia Defense:
Satellitnät utökar och skyddar uppkopplingen när näten på marken slås ut. Därför är de en central del av alla säkra kommunikationssystem.
Nyligen manövrerade en rysk Kosmos-satellit nära en av ICEYE:s satelliter, skriver Breaking Defense. EU:s försvars- och rymdkommissionär Andrius Kubilius har varnat för att Europas satelliter är sårbara för Rysslands och Kinas agerande i rymden.
Dagens PS rapporterade i veckan om att 2 200 satelliter hotas när Ryssland sätter ut kärnvapen i rymden.
Alternativ dröjer flera år
Samma vecka meddelade Zelenskyj ett samarbete med Norge om luftvärn och kommunikationssystem som kan bli ett alternativ till Starshield, enligt CNBC. Ett sådant alternativ kan dröja två till tre år, säger riskkapitalisten Chad Anderson till CNBC:
Kapitalet är inte längre det som begränsar. Det gör uppskjutningarna.
Detta hände mellan Starlink och Ukraina under oktober
Natten mot den 14 oktober började drönarna tappa kontakten, skriver Fortune. Rysslands Shahed-drönare flyger i upp till 370 kilometer i timmen, och ukrainska källor säger att terminalerna måste klara minst 450 kilometer i timmen för att jaktdrönarna ska kunna möta dem.
Zelenskyj sa den 17 oktober enligt Fortune:
Den högsta hastigheten i dag är 161 km/h. Om den överskrids stängs Starlink av och vi förlorar drönaren.
Ingen vill ta på sig ansvaret
Två amerikanska tjänstemän och en västerländsk tjänsteman sade anonymt till Reuters att ordern kom inifrån Vita huset.
USA:s president Donald Trump sa den 16 oktober, enligt AP:
Jag vet inte om det var någon, men det var inte jag, och jag tror inte att det var Elon.
Fyra källor uppgav för The Telegraph att Elon Musk föreslog spärren för Trump, skriver Kyiv Independent. Enligt Wall Street Journal var det Musk som beordrade den, vilket Reuters inte har kunnat bekräfta.
Den 22 oktober sade Trump att Musk återställt tillgången, enligt Al Jazeera. Zelenskyjs rådgivare Serhij Beskrestnov skrev enligt Euronews:
Vi ser för närvarande inga tecken på att begränsningarna av Starlink har hävts.
Musk ska ha stängt av redan 2022
Hösten 2022, när Starlink hade blivit en livlina för Ukraina, ska Musk ha beordrat att tjänsten skulle stängas av nära Beryslav i Chersonregionen av oro för ett ryskt kärnvapensvar. Det uppgav tre källor för Reuters i juli 2025, enligt Kyiv Independent.
Musk skrev även i mars 2025, enligt Al Jazeera:
Hur oense jag än är med Ukrainapolitiken kommer Starlink aldrig att stänga av sina terminaler.
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