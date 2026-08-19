Mångmiljardärens nya fokus: Satsar på lyx i stället

Största innehavet i Venedig

TCI:s största innehav inom sektorn är en andel på 392 miljoner dollar i ett lån till ikoniska hotell Danieli i Venedig, en byggnad i gotisk stil med utsikt över lagunen, uppförd i slutet av 1400-talet för en framstående venetiansk familj.

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Hotellet har genomgått en omfattande renovering sedan driften 2022 övergick från Marriott till Four Seasons.

Enligt brevet har TCI även andelar i ett lån på 132 miljoner dollar till Hotel Caesar Augustus på Capri, ett lån på 74 miljoner dollar till hotellet Six Senses vid Comosjön samt ett lån på 38 miljoner dollar till Mandarin Oriental i Milano.

Utanför Italien har fonden exponering mot lån på 62 miljoner dollar kopplade till hotellet Six Senses på Ibiza. Samtliga hotell ägs av det italienska fastighetsbolaget Gruppo Statuto.

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Köper andelar i lån

TCI:s huvudfond beviljar inte lånen direkt, utan förvärvar andelar i lån som initierats av ett privat kreditbolag lett av investeraren Martin Frass-Ehrfeld, vilket förvaltar externt kapital.

TCI har en ägarandel i bolaget och Hohn sitter i dess investeringskommitté.

Hohn fokuserar nästan uteslutande på prissättningskraft i sina investeringar och inriktar sig på högkvalitativa bolag som kan genomföra prishöjningar som överstiger inflationen och samtidigt stå emot konkurrens.

Han är särskilt intresserad av företag som innehar monopol eller duopol. Denna filosofi tillämpas även på TCI:s portfölj av fastighetslån.

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Milano är också en av de städer med italienska lyxhotell där Christopher Hohn funnit anledning att plöja ned pengar i förväntad lyxkonsumtion. (Foto: Luca Bruno /AP-TT)

Stiger mest i Italien

Intäkten per tillgängligt hotellrum med 53 procent i Italien mellan 2019 och slutet av 2025; en snabbare ökningstakt än i något annat europeiskt land, enligt fastighetsbolaget Cushman & Wakefield.

Tillväxten drevs främst av lyxsegmentet, då femstjärniga hotell fortsatte att locka välbärgade turister trots att rumspriserna steg kraftigt.

Bland förra årets stora öppningar märks Rocco Fortes The Carlton i Milano och Orient Express La Minerva i Rom, medan nya Corinthia Rome slog upp portarna i februari i år.

Historiska hotellet Bauer i Venedig, som stängde 2022, förbereder sig nu för att återöppna under exklusiva varumärket Rosewood.

Hohns fond steg med 3,5 procent under året fram till den 30 juni och hämtade därmed igen tidigare förluster kopplade till innehav inom flyg- och rymdindustrin samt betaltjänster.

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