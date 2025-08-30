Dagens PS
Förre chefen: "Då hade Northvolt lyckats"

Northvolts chef berättar hur man kunde ha lyckats
Besök på Northvolts fabrik i Västerås. Nu pekar Emma Nehrenheim, tidigare toppchef hos Northvolt, ut orsakerna till företagets problem och fall. (Foto: Simon Rehnström/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Mycket som gjordes var fantastiskt. Annat var fel och felaktiga prioriteringar. Nu talar en toppchef ut om hur Northvolt kunde ha lyckats.

EBA, European Battery Alliance, är initiativet från 2017 av EU-kommissionen för att utveckla en europeisk värdekedja för batterier. EBA samlar ett nätverk av cirka 800 företag och organisationer.

Nu leder Emma Nehrenheim EBA med uppdraget att stärka Europas batteriindustri. Tidigare var Nehrenheim som miljöchef en av de centrala personerna i ledningen för Northvolt.

Nu berättar hon för Ny teknik om hur batteriföretag bör tänka och om hur Northvolt kunde ha lyckats.

Northvolt säljs till amerikanskt bolag. Dagens PS

”Unikt” inom sektorn

När Northvolt kollapsade hade Nehrenheim under åtta år ansvarat för att bygga upp en hållbar materialkedja. Hon ledde även arbetet med återvinning av batterimetaller inom Revolt, ett dotterbolag till Northvolt.

”Vi fick ut material, signifikanta ton i storskalig produktion, som höll batterikvalitet och som gick till kund. Det är unikt”, säger hon med blicken i backspegeln.

Northvolt var flaggskeppet i europeisk batterisektor och konkursen var ett hårt slag. Men att det skulle vara kört för europeisk batteriproduktion stämmer inte alls, menar Emma Nehrenheim.

”Industrin mår bättre än vad domedagsprofeterna hävdar. Det finns goda exempel, och Northvolt är ett av dem, intresset från Lyten och stödet från kunderna visar det. Nu gäller det att få företagen att överleva. Det är min huvuduppgift”, slår hon fast.

Grönt Sverige kräver företag med ansvar. Dagens PS

Northvolts fabrik i Skellefteå. Fokus på enbart den hade kunnat vara en väg som gjort att företaget överlevt, menar nu en tidigare toppchef. (Foto: Magnus Lejhall/TT)
”Viktigt skynda långsamt”

Samtidigt visar Northvolts öde att det är viktigt att skynda långsamt och ha fokus på industrialiseringen, analyserar hon.

”Det första initiativet måste få chans att sätta sig och bevisa sig innan man går vidare. Det är lätt att var efterklok, men hade vi inte breddat oss utan bara satsat på att få i gång produktionen i Skellefteå så hade vi kanske lyckats.”

Antalet fabriker var ett problem. När man samtidigt fick problem med att utveckla sitt eget katodmaterial och tvingades importera från Kina, växte problemen.

”I grunden var det rätt beslut att satsa på ett eget katodmaterial – det fanns ingen tillverkning i Europa – men utvecklingen borde ha fått ske i lugnare takt. Nu blev kedjan för komplex”, säger Emma Nehrenheim hos Ny teknik.

”Kräver totalt fokus”

Rådet till Lyten, som köpt Northvolts konkursbo, och övriga europeiska batteriföretag, är att koncentrera sig på celltillverkningen och sedan bredda värdekedjan.

”Upprampningen kräver totalt fokus. Även ägare och finansiärer måste vara med och stötta de som står på golvet och ska skruva i gång maskinerna”, understryker hon.

Sammanfattningen av åtta år på Northvolt?

”Det vi byggde och all talang vi rekryterade från hela världen. Det är något fantastiskt. Jag hoppas att Lyten kan förvalta detta och att vi kan se tillbaka på Northvolt som något väldigt positivt. Men de senaste 1,5 åren, det går knappt att beskriva. Det är nog det tuffaste någon kan uppleva på jobbet.”

Northvoltkritikern: Riskerna fortsatt stora. Dagens PS

Jakten på en hållbar batteristrategi – efter Northvolt. Realtid

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

