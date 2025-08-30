Förre chefen: "Då hade Northvolt lyckats"

EBA, European Battery Alliance, är initiativet från 2017 av EU-kommissionen för att utveckla en europeisk värdekedja för batterier. EBA samlar ett nätverk av cirka 800 företag och organisationer.

Nu leder Emma Nehrenheim EBA med uppdraget att stärka Europas batteriindustri. Tidigare var Nehrenheim som miljöchef en av de centrala personerna i ledningen för Northvolt.

Nu berättar hon för Ny teknik om hur batteriföretag bör tänka och om hur Northvolt kunde ha lyckats.

”Unikt” inom sektorn

När Northvolt kollapsade hade Nehrenheim under åtta år ansvarat för att bygga upp en hållbar materialkedja. Hon ledde även arbetet med återvinning av batterimetaller inom Revolt, ett dotterbolag till Northvolt.

”Vi fick ut material, signifikanta ton i storskalig produktion, som höll batterikvalitet och som gick till kund. Det är unikt”, säger hon med blicken i backspegeln.

Northvolt var flaggskeppet i europeisk batterisektor och konkursen var ett hårt slag. Men att det skulle vara kört för europeisk batteriproduktion stämmer inte alls, menar Emma Nehrenheim.

”Industrin mår bättre än vad domedagsprofeterna hävdar. Det finns goda exempel, och Northvolt är ett av dem, intresset från Lyten och stödet från kunderna visar det. Nu gäller det att få företagen att överleva. Det är min huvuduppgift”, slår hon fast.

