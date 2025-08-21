Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Grönt Sverige kräver företag med ansvar

Företagen behöver ta större ansvar för grön omställning
H2 Green Steel, nu Stegra, är ett annat stort och i delar omdiskuterat projekt inom den gröna industriella omställningen i Sverige. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Kommuner får ta miljardrisker i den gröna omställningen, visar en ny rapport som landar i att företagen behöver ta ett större ansvar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är SNS som nu lanserar rapporten ”Risker i den gröna omställningen”, skriven av Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi i Umeå.

Utgångspunkten är att den gröna, industriella omställningen i Sverige kräver miljardinvesteringar från samhället, ofta investeringar som sker innan man ens vet om företagsplanerna blir verklighet.

Northvoltkritikern: Riskerna fortsatt stora. Dagens PS

Får ta för stora risker i den gröna omställningen

Sofia Lundberg varnar i rapporten för att kommuner och regioner, främst i Västerbotten och Norrbotten, får ta oproportionerligt stora risker.

De stora, planerade industriinvesteringar som kommer i norra Sverige kommande decennier, bygger på stora kommunala och regionala investeringar i bland annat infrastruktur, bostäder och skolor, trots osäkerhet kring hur realistiska företagens planer är.

Northvolt driver på arbetslösheten. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Planerna kan spricka”

Sofia Lundberg pekar på de risker som finns med att basera offentliga stöd på företagsplaner och löften som kan spricka.

ANNONS

”Offentliga stöd måste utgå från samhällsekonomisk nytta, inte företagens löften. Northvolts utveckling är en påminnelse om att även projekt med de bästa av intentioner kan möta allvarliga hinder”, konstaterar Sofia Lundberg.

”När projekt misslyckas riskerar skattemedel att gå förlorade och den lokala acceptens för framtida mer kommersiellt gångbara industriprojekt kan minska”, säger, Sofia Lundberg.

Skellefteå efter Northvolt är ett bra exempel på hur kommuner kan hamna illa till. Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd, vill få ansvaret utrett. (Foto: Joakim Ståhl/TT)

”Har inga garantier”

De kommersiella riskerna bör bäras mer av företagen medan systemrisker som utformning av elförsörjning och näringsstruktur, bör bäras framför allt av staten och EU, är Sofia Lundbergs slutsats.

”Kommunerna går i dag före med miljardinvesteringar, men utan garantier. Hela samhället tjänar på minskade klimatutsläpp, men av de offentliga aktörerna har staten och EU störst ekonomisk nytta av den”, menar Sofia Lundberg.

”Det är viktigt för legitimitet i omställningen och dess hastighet att de som kan dra störst ekonomisk nytta av en satsning också bär de största riskerna. Klimatfrågan kan inte lösas lokalt”, avslutar Sofia Lundberg.

Professorns råd för den gröna omställningen

Risker bör fördelas efter aktörernas roll och kapacitet – den aktör som kan dra störst nytta av en industrisatsning bör bära den största risken och kostnaden.

ANNONS

Kommersiella risker bör tas av företagen och systemrisker av staten eller EU.

Staten bör inta en samordnande roll för koordinering av kompetenser, erfarenheter och beslutsprocesser för alla de offentliga nivåerna.

Offentliga stöd bör baseras på samhällsnytta – inte på företagsplaner eller löften.

Ett tydligt nationellt ansvar för infrastrukturinvesteringar, exempelvis i väg- och järnvägsnät, behövs för att möjliggöra industriell omställning.

Mer transparens och bättre analys av industristöd krävs för att säkra legitimitet och effektiv resursanvändning.

Här är prislappen för fortsatt grön omställning. Dagens PS

Splittring om Sveriges gröna omställning: “Kina vinner”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Grön omställninginvesteringarNorthvoltUmeå
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS