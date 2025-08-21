Kommuner får ta miljardrisker i den gröna omställningen, visar en ny rapport som landar i att företagen behöver ta ett större ansvar.
Grönt Sverige kräver företag med ansvar
Det är SNS som nu lanserar rapporten ”Risker i den gröna omställningen”, skriven av Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi i Umeå.
Utgångspunkten är att den gröna, industriella omställningen i Sverige kräver miljardinvesteringar från samhället, ofta investeringar som sker innan man ens vet om företagsplanerna blir verklighet.
Northvoltkritikern: Riskerna fortsatt stora. Dagens PS
Får ta för stora risker i den gröna omställningen
Sofia Lundberg varnar i rapporten för att kommuner och regioner, främst i Västerbotten och Norrbotten, får ta oproportionerligt stora risker.
De stora, planerade industriinvesteringar som kommer i norra Sverige kommande decennier, bygger på stora kommunala och regionala investeringar i bland annat infrastruktur, bostäder och skolor, trots osäkerhet kring hur realistiska företagens planer är.
”Planerna kan spricka”
Sofia Lundberg pekar på de risker som finns med att basera offentliga stöd på företagsplaner och löften som kan spricka.
”Offentliga stöd måste utgå från samhällsekonomisk nytta, inte företagens löften. Northvolts utveckling är en påminnelse om att även projekt med de bästa av intentioner kan möta allvarliga hinder”, konstaterar Sofia Lundberg.
”När projekt misslyckas riskerar skattemedel att gå förlorade och den lokala acceptens för framtida mer kommersiellt gångbara industriprojekt kan minska”, säger, Sofia Lundberg.
”Har inga garantier”
De kommersiella riskerna bör bäras mer av företagen medan systemrisker som utformning av elförsörjning och näringsstruktur, bör bäras framför allt av staten och EU, är Sofia Lundbergs slutsats.
”Kommunerna går i dag före med miljardinvesteringar, men utan garantier. Hela samhället tjänar på minskade klimatutsläpp, men av de offentliga aktörerna har staten och EU störst ekonomisk nytta av den”, menar Sofia Lundberg.
”Det är viktigt för legitimitet i omställningen och dess hastighet att de som kan dra störst ekonomisk nytta av en satsning också bär de största riskerna. Klimatfrågan kan inte lösas lokalt”, avslutar Sofia Lundberg.
Professorns råd för den gröna omställningen
Risker bör fördelas efter aktörernas roll och kapacitet – den aktör som kan dra störst nytta av en industrisatsning bör bära den största risken och kostnaden.
Kommersiella risker bör tas av företagen och systemrisker av staten eller EU.
Staten bör inta en samordnande roll för koordinering av kompetenser, erfarenheter och beslutsprocesser för alla de offentliga nivåerna.
Offentliga stöd bör baseras på samhällsnytta – inte på företagsplaner eller löften.
Ett tydligt nationellt ansvar för infrastrukturinvesteringar, exempelvis i väg- och järnvägsnät, behövs för att möjliggöra industriell omställning.
Mer transparens och bättre analys av industristöd krävs för att säkra legitimitet och effektiv resursanvändning.
