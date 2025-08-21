Grönt Sverige kräver företag med ansvar

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

”Planerna kan spricka”

Sofia Lundberg pekar på de risker som finns med att basera offentliga stöd på företagsplaner och löften som kan spricka.

”Offentliga stöd måste utgå från samhällsekonomisk nytta, inte företagens löften. Northvolts utveckling är en påminnelse om att även projekt med de bästa av intentioner kan möta allvarliga hinder”, konstaterar Sofia Lundberg.

”När projekt misslyckas riskerar skattemedel att gå förlorade och den lokala acceptens för framtida mer kommersiellt gångbara industriprojekt kan minska”, säger, Sofia Lundberg.

Skellefteå efter Northvolt är ett bra exempel på hur kommuner kan hamna illa till. Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd, vill få ansvaret utrett. (Foto: Joakim Ståhl/TT)

”Har inga garantier”

De kommersiella riskerna bör bäras mer av företagen medan systemrisker som utformning av elförsörjning och näringsstruktur, bör bäras framför allt av staten och EU, är Sofia Lundbergs slutsats.

”Kommunerna går i dag före med miljardinvesteringar, men utan garantier. Hela samhället tjänar på minskade klimatutsläpp, men av de offentliga aktörerna har staten och EU störst ekonomisk nytta av den”, menar Sofia Lundberg.

”Det är viktigt för legitimitet i omställningen och dess hastighet att de som kan dra störst ekonomisk nytta av en satsning också bär de största riskerna. Klimatfrågan kan inte lösas lokalt”, avslutar Sofia Lundberg.

Professorns råd för den gröna omställningen

Risker bör fördelas efter aktörernas roll och kapacitet – den aktör som kan dra störst nytta av en industrisatsning bör bära den största risken och kostnaden.

Kommersiella risker bör tas av företagen och systemrisker av staten eller EU.

Staten bör inta en samordnande roll för koordinering av kompetenser, erfarenheter och beslutsprocesser för alla de offentliga nivåerna.

Offentliga stöd bör baseras på samhällsnytta – inte på företagsplaner eller löften.

Ett tydligt nationellt ansvar för infrastrukturinvesteringar, exempelvis i väg- och järnvägsnät, behövs för att möjliggöra industriell omställning.

Mer transparens och bättre analys av industristöd krävs för att säkra legitimitet och effektiv resursanvändning.

