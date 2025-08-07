Den konkursade batteritillverkaren Northvolts kvarvarande tillgångar säljs till det amerikanska bolaget Lyten, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Northvolt säljs till amerikanskt bolag
Konkursförvaltaren Mikael Kubu har sedan konkursen i Northvolt den 12 mars försökt att sälja fabriken i Skellefteå och forskningsanläggningen i Västerås. När den sista kunden Scania försvann i maj såg det tufft ut, men under juni har flera bud kommit in, skriver Dagens industri.
Flera av varandra oberoende initierade källor uppgav för Di under dagen att en ny ägare kommer att presenteras inom kort och att det kan handla om “timmar, inte dagar”.
Men det var snarare minuter efter rapporteringen som Northvolt gick ut med ett pressmeddelande att försäljningen är klar.
”Detta är ett avgörande ögonblick för Lyten”, säger Dan Cook, Lytens vd och medgrundare. Bolaget är baserat i San Jose, Kalifornien.
”Lytens uppdrag är att vara den ledande leverantören av rena, lokalt producerade och tillverkade batterier och energilagringssystem i både Nordamerika och Europa. Förvärvet av Northvolts tillgångar ger anläggningar och svensk kompetens för att accelerera detta uppdrag med flera år, just i ett ögonblick då efterfrågan på Lytens litium-svavelbatterier växer exponentiellt för att möta behoven inom energioberoende, nationell säkerhet och AI-datacenter.”
Affären värderas till 50 miljarder kronor och innebär att Lyten tar över fabrikerna i Skellefteå och Västerås samt det planerade tyska bygget i Heide.
“Jag är glad att vi äntligen har hittat en köpare som har åtagit sig att fortsätta verksamheten och återuppta batteriproduktionen. Under konkursprocessen var risken för en fullständig nedstängning mycket verklig, vilket skulle ha resulterat i betydande värdeförlust. Nu har Lyten möjlighet att föra Northvolts vision om europeiskt energioberoende, ren batteriproduktion och jobbtillväxt i Sverige, Europa och Nordamerika vidare”, säger konkursförvaltaren Mikael Kubu.
Northvolt har också skickat ut en enkät i juli till tidigare anställda och frågat om de är intresserade av att återanställas. En överväldigande majoritet var öppen för att komma tillbaka, skriver lokaltidningen Norran.
”Vi är glada och tacksamma att så många är intresserade av att komma tillbaka”, säger Anna Cohen Wikström, hr-chef på Northvolt till tidningen.
Northvolt säljs till amerikanskt bolag
