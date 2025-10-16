Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Foodora ändrade sig efter kritik

Kritik mot matplattformar för prisvillkor
Foodora, numera både i mänsklig och robotiserad form. Konkurrensverket riktar kritik men Foodora har ändrat sig utifrån påpekandena. (Foto: Oscar Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Konkurrensverket är fortfarande inte nöjt med våra matplattformar. Främst är det Foodora man skjuter in sig på.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Restauranger använder i dag fler matplattformar än tidigare och avtalen som gör en restaurang exklusivt bunden till en plattform har blivit mer ovanliga.

Ändå uppger många restauranger att deras avtal innehåller villkor som reglerar priser mellan olika plattformar, skriver Konkurrensverket som gjort en uppföljande analys av marknaden.

Konkurrensverket har följt upp en tidigare studie från 2021 genom en enkät till restauranger som använder digitala matplattformar.

Konkurrensverket varnar för momssänkningen. Dagens PS

Granskade inte prisvillkor

Förekomsten av prisparitetsvillkor i avtalen mellan matplattformar och restauranger var dock inget som granskades närmare av Konkurrensverket i plattformsstudien.

Mot denna bakgrund valde Konkurrensverket under hösten 2024 att genomföra en uppföljande enkätundersökning till restauranger som använder matplattformar.

Enkäten innehöll frågor om restaurangerna använder en eller flera matplattformar samt om det förekommer exklusivitetsavtal eller prisparitetsvillkor mellan restaurangen och matplattformen.

Enkäten skickades till 3 766 restauranger som vid tidpunkten för plattformsstudien var anslutna till minst en av de tre stora aktörerna Foodora, Uber Eats eller Wolt.

ANNONS

Konkurrensverket kritiskt: “Förklara er”. Dagens PS

Även Wolt och Uber Eats får del av kritiken från Konkurrensverket som dock påpekar att de icke acceptabla avtalen är vanligast hos Foodora. (Foto: Tim Aro/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Ett fåtal bundna i dag

I dag uppger endast ett fåtal restauranger att de är bundna av exklusivitetsavtal. Däremot är alltså avtal som regler vilket pris restaurangen får sätta i olika försäljningskanaler fortsatt vanliga.

Det är framför allt restauranger anslutna till Foodora som uppger att många avtal innehåller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser på andra plattformar.

Liknande villkor förekommer men i lägre utsträckning hos Uber Eats och Wolt, enligt Konkurrensverket.

Startade kontroll av Foodora

Utifrån det inledde verket i våras en tillsynsutredning mot Foodora. Under utredningens gång har företaget ändrat sina villkor, vilket gjort att Konkurrensverket kunnat avsluta ärendet.

Konkurrensverket framhåller ändå att restauranger och plattformar ofta har olika uppfattningar om avtalsvillkor och att verket därför kommer att fortsätta följa utvecklingen.

ANNONS

”Om det finns misstankar om att en matplattform agerar på ett sätt som riskerar begränsa konkurrensen kan Konkurrensverket komma att öppna en ny tillsynsutredning”, påpekar man.

Lägsta pris? Då kan du ligga illa till. Dagens PS

Höjer matpriserna mer än nödvändigt – Konkurrensverket slår larm. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FoodoraKonkurrensverketPlattform
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS