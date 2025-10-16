Konkurrensverket är fortfarande inte nöjt med våra matplattformar. Främst är det Foodora man skjuter in sig på.
Foodora ändrade sig efter kritik
Mest läst i kategorin
Så vill Ica stoppa stölder och hot
Ännu ett krav på krafttag mot brott kommer nu. Den här gången är det Ica som vill se ”krafttag mot brott och bättre lokal samverkan”. Minst 500 Ica-butiker utsätts för stölder en vanlig vecka och fler än 7 av 10 Ica-handlare uppger att stölder ofta leder till hotfulla situationer. Det skriver Ica i ett uttalande …
Krångligare för småföretagare från och med 1 januari
Från och med 1 januari 2026 blir det svårare för småföretagare att ta del av det så kallade växa-stödet, skatterabatten som sänker arbetsgivaravgiften för de första anställda. Tidigare har företag kunnat markera växa-stödet direkt i arbetsgivardeklarationen, så att rätt avgift dras automatiskt varje månad. Men från årsskiftet måste arbetsgivaren först betala in full arbetsgivaravgift – …
Skatteverket lät klippa sig – avslöjade klipp
Okej att frisörer gör klipp? Det tycker inte Skatteverket. När verkets utsända lät klippa sig anonymt avslöjades fusket. Det är, naturligtvis, en bransch full av klipp dagligen men det ger ingen gräddfil för vissa typer av klipp, menar Skatteverket. Verket har gjort en ”riskbaserad kontroll av frisörföretag” och kommit fram till att branschen fortfarande har …
Miljardären: ”Studsviks framtid är global”
Studsviks framtid ligger även utanför Sverige och är på ett globalt plan. Det menar affärsmannen och miljardären Peter Gyllenhammar. Det går bra för svenska kärnkraftsbolaget Studsvik som har sett sitt värde fördubblats sedan årskiftet. Studsvik ligger i Studsvik utanför Nyköping. Bolaget genomför undersökningar på olika typer av material, bland annat kärnbränsle. Studsviks kurs har fördubblats …
Familjestrid om miljarder: "Vi är chockade"
Det skulle bli räddningen. Det blev början till en bitter konflikt med flera anklagelser. Nu möts finansfamiljerna inför rätten. Den superrika franska Rotschild-familjen skulle rädda ett norskt industriföretag. Norska familjen Knappskog hade under ett antal år utvecklat träpellets som ska ersätta kol som energikälla. För utvecklingen krävs att man bygger pelletsfabriker för totalt fem miljarder …
Restauranger använder i dag fler matplattformar än tidigare och avtalen som gör en restaurang exklusivt bunden till en plattform har blivit mer ovanliga.
Ändå uppger många restauranger att deras avtal innehåller villkor som reglerar priser mellan olika plattformar, skriver Konkurrensverket som gjort en uppföljande analys av marknaden.
Konkurrensverket har följt upp en tidigare studie från 2021 genom en enkät till restauranger som använder digitala matplattformar.
Konkurrensverket varnar för momssänkningen. Dagens PS
Granskade inte prisvillkor
Förekomsten av prisparitetsvillkor i avtalen mellan matplattformar och restauranger var dock inget som granskades närmare av Konkurrensverket i plattformsstudien.
Mot denna bakgrund valde Konkurrensverket under hösten 2024 att genomföra en uppföljande enkätundersökning till restauranger som använder matplattformar.
Enkäten innehöll frågor om restaurangerna använder en eller flera matplattformar samt om det förekommer exklusivitetsavtal eller prisparitetsvillkor mellan restaurangen och matplattformen.
Enkäten skickades till 3 766 restauranger som vid tidpunkten för plattformsstudien var anslutna till minst en av de tre stora aktörerna Foodora, Uber Eats eller Wolt.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Ett fåtal bundna i dag
I dag uppger endast ett fåtal restauranger att de är bundna av exklusivitetsavtal. Däremot är alltså avtal som regler vilket pris restaurangen får sätta i olika försäljningskanaler fortsatt vanliga.
Det är framför allt restauranger anslutna till Foodora som uppger att många avtal innehåller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser på andra plattformar.
Liknande villkor förekommer men i lägre utsträckning hos Uber Eats och Wolt, enligt Konkurrensverket.
Startade kontroll av Foodora
Utifrån det inledde verket i våras en tillsynsutredning mot Foodora. Under utredningens gång har företaget ändrat sina villkor, vilket gjort att Konkurrensverket kunnat avsluta ärendet.
Konkurrensverket framhåller ändå att restauranger och plattformar ofta har olika uppfattningar om avtalsvillkor och att verket därför kommer att fortsätta följa utvecklingen.
”Om det finns misstankar om att en matplattform agerar på ett sätt som riskerar begränsa konkurrensen kan Konkurrensverket komma att öppna en ny tillsynsutredning”, påpekar man.
Lägsta pris? Då kan du ligga illa till. Dagens PS
Höjer matpriserna mer än nödvändigt – Konkurrensverket slår larm. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Foodora ändrade sig efter kritik
Konkurrensverket är fortfarande inte nöjt med våra matplattformar. Främst är det Foodora man skjuter in sig på. Restauranger använder i dag fler matplattformar än tidigare och avtalen som gör en restaurang exklusivt bunden till en plattform har blivit mer ovanliga. Ändå uppger många restauranger att deras avtal innehåller villkor som reglerar priser mellan olika plattformar, …
Sålde toapapper – tvingas flytta
Toalettpapper är ingen skitsak. Åtminstone inte i Danmark. Där kan det klassas som livsmedel. Det ställer till det för en svensk kedja. I danska Brønderslev har den svenska butikskedjan Big Dollar hamnat i trubbel eftersom de säljer dagligvaror, rapporterar DR. Butiken har ett brett utbud av allt från lampor till Halloween-dekorationer och de säljer med …
Nu vill EU namnskydda nästan allt
Först vin, sprit och mat. Nu glas, keramik, smycken och textil med mera. Allt det ska kunna namnskyddas enligt ett färskt riksdagsbeslut. ”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen”, inleder August Strindberg sin ”Hemsöborna” från 1887 om Carlsson, madam Flod och hennes son Gusten. Hade han …
"Europa, vakna!" – Nobelpristagare ryter ifrån
Europa håller på att förlora mot USA och Kina i techracet. Det menar en av världens mest framstående forskare på området, Philippe Aghion. Den franske ekonomen Philippe Aghion är en av årets mottagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Efter tillkännagivandet i veckan är det dock inte några positiva tongångar …
Kinas robotar skrämmer västerländska industritoppar
Västerländska företagsledare återvänder skakade från Kina efter att ha bevittnat landets teknologiska språng framåt med bland annat robotar. Nu slår experter larm om att Europa och USA riskerar att tappa mark för gott. Efter att ha besökt en rad fabriker blev Fords vd Jim Farley häpen över de tekniska innovationerna i kinesiska bilar. Från självkörande …