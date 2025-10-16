Foodora ändrade sig efter kritik

Restauranger använder i dag fler matplattformar än tidigare och avtalen som gör en restaurang exklusivt bunden till en plattform har blivit mer ovanliga.

Ändå uppger många restauranger att deras avtal innehåller villkor som reglerar priser mellan olika plattformar, skriver Konkurrensverket som gjort en uppföljande analys av marknaden.

Konkurrensverket har följt upp en tidigare studie från 2021 genom en enkät till restauranger som använder digitala matplattformar.

Granskade inte prisvillkor

Förekomsten av prisparitetsvillkor i avtalen mellan matplattformar och restauranger var dock inget som granskades närmare av Konkurrensverket i plattformsstudien.

Mot denna bakgrund valde Konkurrensverket under hösten 2024 att genomföra en uppföljande enkätundersökning till restauranger som använder matplattformar.

Enkäten innehöll frågor om restaurangerna använder en eller flera matplattformar samt om det förekommer exklusivitetsavtal eller prisparitetsvillkor mellan restaurangen och matplattformen.

Enkäten skickades till 3 766 restauranger som vid tidpunkten för plattformsstudien var anslutna till minst en av de tre stora aktörerna Foodora, Uber Eats eller Wolt.

