Konkurrensverket kritiskt: "Förklara er"

Konkurrensverket kritiserar Stockholms hamn
Ingen livboj för Stockholms hamn AB när Konkurrensverket kritiserar hur företaget skött en upphandling. Verket menar att hamnen rundat lagen. (Foto: Robin Haldert/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Konkurrensverket riktar kritik mot Stockholms hamn. Hamnen bröt mot lagen när man inte motiverade hur en upphandling genomfördes.

Stockholms hamn har inte förklarat varför en upphandling inte delades upp, så att anbud kunde lämnas på endast ett av de två anbudsområden som ingick i upphandlingen.

Hade hamnen gjort så hade det öppnat möjligheten för fler att lämna anbud i upphandlingen.

Nu kritiserar Konkurrensverket hamnbolaget för att inte, som upphandlingsreglerna kräver, ha motiverat varför man inte delat upp upphandlingen i separata delar.

Fick ett tips om regelbrott

Konkurrensverket inledde sin granskning efter att ha tagit emot tips om att Stockholms hamn AB i en av sina upphandlingar krävt att anbudsgivarna var tvungna att lämna anbud på båda anbudsområdena i upphandlingen.

Motiverade aldrig

Upphandlingen gällde ett ramavtal för två olika sjömätningstjänster, varav den ena även gällde åtgärder efter sjömätning.

Det angavs inga skäl till varför upphandlingen inte delades upp i två delar.

Stockholms hamn missade att förklara varför man inte delat upp en upphandling i två, som lagen kräver och får kritik för det av Konkurrensverket. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

Ska skydda små och medelstora

Konkurrensverket påminner nu om att det i upphandlingsreglerna finns bestämmelser om tilldelning av kontrakt i separata delar.

De reglerna är till för att små och medelstora företag ska ha möjlighet att lämna anbud i upphandlingar.

Om den som upphandlar inte delar upp i separata delar, är man skyldig att motivera varför man inte gör det, något Stockholms hamn inte gjort.

”I strid med lagen”

Nu kritiserar därför Konkurrensverket Stockholms hamn för att ha agerat i strid med LUF, lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna, när man undvek att följa lagen genom att inte motivera varför man ej delade upp upphandlingen.

