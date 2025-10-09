Konkurrensverket kritiskt: "Förklara er"

Stockholms hamn har inte förklarat varför en upphandling inte delades upp, så att anbud kunde lämnas på endast ett av de två anbudsområden som ingick i upphandlingen.

Hade hamnen gjort så hade det öppnat möjligheten för fler att lämna anbud i upphandlingen.

Nu kritiserar Konkurrensverket hamnbolaget för att inte, som upphandlingsreglerna kräver, ha motiverat varför man inte delat upp upphandlingen i separata delar.

Fick ett tips om regelbrott

Konkurrensverket inledde sin granskning efter att ha tagit emot tips om att Stockholms hamn AB i en av sina upphandlingar krävt att anbudsgivarna var tvungna att lämna anbud på båda anbudsområdena i upphandlingen.

