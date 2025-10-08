Dagens PS
Konkurrensverket varnar för momssänkningen

Varnar för effekter av momssänkningen
Maten ska bli billigare när regeringen ska vinna valet nästa år. Nu påpekar Konkurrensverket några aspekter att bevaka. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Det finns en risk att momssänkningen på mat nästa år inte helt kommer konsumenterna till del, varnar Konkurrensverket.

Regeringen vill som bekant, som en del av valrörelsen nästa år, tillfälligt sänka momsen på livsmedel från 12 till 6 procent.

Momssänkningen inleds 1 april 2026 och avslutas 31 december 2027.

Nu har Konkurrensverket yttrat sig över förslaget som finns i promemorian ”Tillfälligt sänkt mervärdesskatt på livsmedel”.

Utfärdar varningar

I sitt remissvar fokuserar verket främst på de avsnitt som rör påverkan på livsmedelspriset och effekter för företag.

Där anser Konkurrensverket att det finns anledning att utfärda varningar.

”Konkurrensverket framhåller i den första delen att det kan finnas en risk för att skattesänkningen inte fullt ut överförs till konsumenterna”, skriver verket till regeringen.

”Ifall förslagen genomförs instämmer Konkurrensverket i att effekterna på priser, utbud och efterfrågan bör följas upp och utvärderas noga. Det finns god anledning att följa upp åtgärdens genomslag”, tillägger man med en märkning inblandning av talspråk.

Finansminister Elisabeth Svantesson och regeringen bjuder på en momssänkning på mat nästa år, förhoppningsvis med glada väljare som följd. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
”Slår mot mindre företag”

”I den del som rör effekter för företag ser Konkurrensverket en risk för att den ökade administrativa bördan kan slå hårdare mot mindre företag”, påpekar man också.

Konkurrensverket ser även att det kan uppstå gränsdragningsproblem när olika skattesatser kommer att gälla för livsmedel respektive restaurang- och cateringtjänster.

Svårt ha tillsyn

Det kan även i vissa fall bli svårt att utöva en effektiv tillsyn av de många verksamheter som berörs, menar man.

Förutom effektivitetsförluster rent samhällsekonomiskt kan risken för att nära substitut beskattas olika, innebära ”en ökad risk för konkurrenssnedvridningar”.

Sammanfattningsvis landar Konkurrensverket i att en viss konkurrenspåverkan inte kan uteslutas. Det faktum att det är en tidsbegränsad åtgärd kan dock minska det problemet.

”Utöver de framförda aspekterna, och mot bakgrund av uttalat syfte, har Konkurrensverket inga synpunkter på förslaget”, avslutar man sitt remissvar.

