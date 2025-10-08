Konkurrensverket varnar för momssänkningen

Regeringen vill som bekant, som en del av valrörelsen nästa år, tillfälligt sänka momsen på livsmedel från 12 till 6 procent.

Momssänkningen inleds 1 april 2026 och avslutas 31 december 2027.

Nu har Konkurrensverket yttrat sig över förslaget som finns i promemorian ”Tillfälligt sänkt mervärdesskatt på livsmedel”.

Utfärdar varningar

I sitt remissvar fokuserar verket främst på de avsnitt som rör påverkan på livsmedelspriset och effekter för företag.

Där anser Konkurrensverket att det finns anledning att utfärda varningar.

”Konkurrensverket framhåller i den första delen att det kan finnas en risk för att skattesänkningen inte fullt ut överförs till konsumenterna”, skriver verket till regeringen.

”Ifall förslagen genomförs instämmer Konkurrensverket i att effekterna på priser, utbud och efterfrågan bör följas upp och utvärderas noga. Det finns god anledning att följa upp åtgärdens genomslag”, tillägger man med en märkning inblandning av talspråk.

