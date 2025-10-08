Det finns en risk att momssänkningen på mat nästa år inte helt kommer konsumenterna till del, varnar Konkurrensverket.
Konkurrensverket varnar för momssänkningen
Mest läst i kategorin
Hit gick skattepengarna: Danskurs för 5 miljoner
Sedan 2018 har staten betalat ut 40 miljarder kronor via Kunskapsbidraget. Nu visar det sig vad pengarna gått till. 2018 infördes Kunskapsbidraget, då under namnet Likvärdighetsbidraget. Pengarna skulle användas för stärkt kunskapsutveckling och ökad likvärdighet av kommuner och friskolor. En rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar att varken likvärdigheten eller resultaten …
Rekordbeslag av knark – skulle till Clas Ohlson
Ett halvt ton narkotika. Lastbilen upptäcktes av tullen i Helsingborg och lasten skulle till Clas Ohlson i Stockholm, en dimridå visade det sig. Chauffören körde lastbilen från Nederländerna via Tyskland till Helsingborg. Där tog dock resan slut i april sedan en narkotikahund nosade rätt på ett halvt ton narkotika i lasten, enligt Sveriges Television. Knarklast …
Starta eget? Nu är 70 det nya 30
En växande skara äldre personer startar företag. Man använder teknik, erfarenhet och nätverk för att förverkliga idéer som legat och grott i årtionden. Den entreprenöriella glöden verkar inte falna med åldern. Flera svenska studier visar att det blir vanligare att äldre personer startar egna företag, även efter uppnådd pensionsålder. I USA är nästan 30 procent …
Vill ha 25 nya miljarder till satelliter
Europeiska satellitföretaget Iceye arbetar med att dra ihop 2,5 miljarder dollar till en ny satsning på försvarssatelliter. Den europeiska satellitstartupen Iceye undersöker möjligheterna att skaffa ny finansiering i storleksordningen 2,5 miljarder dollar, skriver Financial Times. Företaget tror på möjligheten i ett investeringsklimat där många vill kapitalisera på upprustningen av försvaren genom att stödja lovande försvarsföretag. …
Ståljätten sparkar: 650 jobb försvinner
Ståljätten Outokumpu, som tidigare varslat om uppsägningar, meddelar nu att man gör sig av med fler anställda. Totalt kommer 650 anställda att få gå. 31 juli, när Outokumpu presenterade bokslutet för årets andra kvartal, meddelade stålkoncernen att den börjat planera ett omstruktureringsprogram för att spara i runda slängar 1,1 miljarder kronor, 100 miljoner euro, i …
Regeringen vill som bekant, som en del av valrörelsen nästa år, tillfälligt sänka momsen på livsmedel från 12 till 6 procent.
Momssänkningen inleds 1 april 2026 och avslutas 31 december 2027.
Nu har Konkurrensverket yttrat sig över förslaget som finns i promemorian ”Tillfälligt sänkt mervärdesskatt på livsmedel”.
Handeln: “Momssänkning mycket välkommet”. Dagens PS
Utfärdar varningar
I sitt remissvar fokuserar verket främst på de avsnitt som rör påverkan på livsmedelspriset och effekter för företag.
Där anser Konkurrensverket att det finns anledning att utfärda varningar.
”Konkurrensverket framhåller i den första delen att det kan finnas en risk för att skattesänkningen inte fullt ut överförs till konsumenterna”, skriver verket till regeringen.
”Ifall förslagen genomförs instämmer Konkurrensverket i att effekterna på priser, utbud och efterfrågan bör följas upp och utvärderas noga. Det finns god anledning att följa upp åtgärdens genomslag”, tillägger man med en märkning inblandning av talspråk.
Senaste nytt
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
”Slår mot mindre företag”
”I den del som rör effekter för företag ser Konkurrensverket en risk för att den ökade administrativa bördan kan slå hårdare mot mindre företag”, påpekar man också.
Konkurrensverket ser även att det kan uppstå gränsdragningsproblem när olika skattesatser kommer att gälla för livsmedel respektive restaurang- och cateringtjänster.
Svårt ha tillsyn
Det kan även i vissa fall bli svårt att utöva en effektiv tillsyn av de många verksamheter som berörs, menar man.
Förutom effektivitetsförluster rent samhällsekonomiskt kan risken för att nära substitut beskattas olika, innebära ”en ökad risk för konkurrenssnedvridningar”.
Sammanfattningsvis landar Konkurrensverket i att en viss konkurrenspåverkan inte kan uteslutas. Det faktum att det är en tidsbegränsad åtgärd kan dock minska det problemet.
”Utöver de framförda aspekterna, och mot bakgrund av uttalat syfte, har Konkurrensverket inga synpunkter på förslaget”, avslutar man sitt remissvar.
Nya momsregler kan kosta företag miljarder. Dagens PS
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Konkurrensverket varnar för momssänkningen
Det finns en risk att momssänkningen på mat nästa år inte helt kommer konsumenterna till del, varnar Konkurrensverket. Regeringen vill som bekant, som en del av valrörelsen nästa år, tillfälligt sänka momsen på livsmedel från 12 till 6 procent. Momssänkningen inleds 1 april 2026 och avslutas 31 december 2027. Nu har Konkurrensverket yttrat sig över …
Sänka räntan eller ej? "Flyger i blindo"
Debatten om sänkt ränta eller ej går vidare i USA. Samtidigt flyger centralbanken Fed i blindo under den federala nedstängningen. Fed-representanter fortsätter vara oeniga om sänkt ränta eller ej och i så fall hur mycket räntan bör sänkas.En central orsak till oenigheten är att den federala nedstängning USA nu lider av, berövar beslutsfattarna viktiga data …
Gruvdrift till havs: "Stora risker"
Att bryta mangan i Bottenviken kan ge miljardintäkter och skapa 600 nya jobb. Men kritikerna pekar på att hav och miljö får betala. För en kort tid sedan blev det nya, stora svenska mineralfyndet känt. Det handlar om mangan i Bottenviken och fynd som beräknas generera 2-3 miljarder kronor per år och skapa mer än …
Glöm elbilen: Den här dieselbilen är oslagbar
Med Mazdas nyare flaggskepp går en stor suv mot strömmen med en sexcylindrig dieselmotor. Nu avslöjas dess överraskande låga förbrukning. Det finns en del tester av den nyare Mazda CX-80 från europeiska motorjournalister. Vi har samlat deras åsikter och hittar en bil som de flesta tycker att fler borde köpa. Den stora suven, som är …
Snart slår tullarna mot hela Asien – trots schampo-kupp
Narendra Modi försöker få indier att konsumera mer på hemmaplan. Men det räcker ändå inte mot tullarna som väntas bromsa hela regionen. USA:s handelshinder har inte riktigt slagit till med full kraft än, men nu börjar det trilla in prognoser som visar konsekvenserna. Sydostasien är en av regionerna som drabbas hårdast. Tillväxten väntas mattas av …