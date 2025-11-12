Siffran på antalet som ska utvisas efter räden mot Stegras stålverksbygge växer. Nu ska ytterligare 13 personer tvingas lämna landet.
Fler utvisas efter razzia mot Stegra
Dagens PS rapporterade förra veckan tillsammans med flera medier om den räd som hölls mot bygget av Stegras stålverk i Boden. Omkring 100 av personerna som arbetade på plats kontrollerades och inledningsvis misstänktes 19 av dem sakna tillstånd att vara och arbeta i Sverige.
Brottsmisstankar efter räden
Nu har siffran stigit till 32 personer som kommer att få lämna landet, uppger P4 Norrbotten. Enligt samma källa har också ett flertal anmälningar om brott mot utlänningslagen upprättats.
Läs mer: Stegra har säkrat pengar – vägrar acceptera krisstämpel (Dagens PS)
”Fler kontroller måste genomföras såklart. Branschen måste också tänka sig för, man måste ha koll på vilka som arbetar inom sin entreprenad eller som underleverantör”, säger Joakim Lundgren, insatschef på gränspolisen, till kanalen.
Att ytterligare 13 personer nu ska utvisas beror inte på att gränspolisen hittat fler uppger SVT. Eftersom det inte fanns tillräckligt med utrymme i förvaret fick 13 personer istället avvisningsbeslut där de hålls under uppsikt.
”Det innebär exempelvis att de behöver uppsöka polisen på särskilda klockslag för dialog när de väntas skickas hem”, säger Joakim Lundgren, till SVT.
Sanktioner att vänta
Arbetsmiljöverket kontrollerade vid insatsen förra veckan 1 700 personer och nära 160 företag. Det gällde arbetsgivares skyldighet att anmäla utländsk arbetskraft till utstationeringsregistret. Ett tiotal företag riskerar nu sanktionsavgifter.
Läs mer: Ny ägare kan rädda Stegra från akut krasch (Dagens PS)
Enligt Byggnadsarbetaren hittade Arbetsmiljöverket vid samma räd brister i 16 av 17 kontrollerade företags säkerhetsarbete, bland annat när det kom till fallskydd och hantering av kemikalier. Och Skatteverket har påbörjat fördjupade utredningar efter att ha kontrollerat ett hundratal företags personalliggare på platsen.
Välkomnar insatsen
I en kommentar från Stegra säger Nils Eklund, pressansvarig på företaget, att det fortfarande är för tidigt att kommentera resultatet av myndigheternas tillslag.
”Vi inväntar fortfarande information och underlag från myndigheterna. Dels måste vi få en bättre förståelse för grunderna i polisens beslut, och dels så måste frågorna som Arbetsmiljöverket lyfte också få ha sin gängse gång”, säger han och tillägger att företaget välkomnar myndigheternas samverkan i de här frågorna.
”Det har vi gjort sen dag ett”, säger han till Byggnadsarbetaren.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
