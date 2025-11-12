Fler utvisas efter razzia mot Stegra

Dagens PS rapporterade förra veckan tillsammans med flera medier om den räd som hölls mot bygget av Stegras stålverk i Boden. Omkring 100 av personerna som arbetade på plats kontrollerades och inledningsvis misstänktes 19 av dem sakna tillstånd att vara och arbeta i Sverige.

Brottsmisstankar efter räden

Nu har siffran stigit till 32 personer som kommer att få lämna landet, uppger P4 Norrbotten. Enligt samma källa har också ett flertal anmälningar om brott mot utlänningslagen upprättats.

”Fler kontroller måste genomföras såklart. Branschen måste också tänka sig för, man måste ha koll på vilka som arbetar inom sin entreprenad eller som underleverantör”, säger Joakim Lundgren, insatschef på gränspolisen, till kanalen.

Att ytterligare 13 personer nu ska utvisas beror inte på att gränspolisen hittat fler uppger SVT. Eftersom det inte fanns tillräckligt med utrymme i förvaret fick 13 personer istället avvisningsbeslut där de hålls under uppsikt.

”Det innebär exempelvis att de behöver uppsöka polisen på särskilda klockslag för dialog när de väntas skickas hem”, säger Joakim Lundgren, till SVT.