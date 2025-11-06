Dagens PS
Stegra har säkrat pengar – vägrar acceptera krisstämpel

stegra
Stegra-vd:n Henrik Henriksson deltog på ett seminarium i Stockholm bara timmar efter rapporterna om att polisen gjort razzia i Boden. (Foto: Pontus Lundahl/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Pengar finns i kassan – och några tecken på en inbromsning existerar inte. Det är Stegras vd Henrik Henrikssons svar på den hårda kritiken.

Efter veckor av spekulationer om ekonomiska problem och tillsyn på arbetsplatsen har det talats om att Stegra befinner sig i kras.

Men ståltillverkarens vd Henrik Henriksson slår tillbaka mot uppgifterna.

Enligt honom är finansieringen på god väg och verksamheten fortlöper enligt plan, trots det hårda medietrycket och den senaste polisinsatsen vid bygget i Boden, rapporterar SVT.

Slog till på arbetsplatsen

Under onsdagen genomfördes en omfattande insats vid företagets byggarbetsplats, där ett 20-tal arbetare fördes till Migrationsverkets förvar.

Händelsen har väckt frågor om arbetsvillkor och säkerhet på den gigantiska industrisatsningen. Företaget uppger att man samarbetar med myndigheterna och att kontroller av det slaget är en del av löpande tillsynsarbete.

I Boden fortsätter arbetet och enligt ledningen finns det inga tecken på avbrott. (Foto: Joakim Ståhl/SVD/TT).

Samtidigt fortsätter diskussionen om Stegras ekonomiska läge.

Bolaget, som bygger ett av världens första stålverk utan fossila bränslen, har tidigare meddelat att ytterligare tio miljarder kronor krävs för att färdigställa anläggningen.

Senaste nytt

Ska ha säkrat hälften av pengarna

Det handlar bland annat om investeringar i hamn, järnväg och logistiksystem.

Enligt SR har bolaget nu lyckats säkra hälften av det kapital som behövs.

Den återstående delen, cirka fem miljarder kronor, väntas finansieras genom banklån, en process som beräknas ta omkring sex månader.

Stegra ska dessutom ha ansökt om ytterligare statligt stöd för att visa långivarna att projektet har politiskt stöd.

Startdatum har skjutits upp

Företaget har hittills lockat investeringar på omkring 75 miljarder kronor, men tidsplanen har förskjutits flera gånger. Produktionen av det fossilfria stålet väntas nu starta tidigast 2027.

Henriksson beskriver de senaste veckornas rapportering som överdriven och menar att Stegra hamnat i centrum för en större politisk konflikt om den gröna industrins framtid.

Han lyfter fram att projektet är avgörande både för Sveriges klimatomställning och för landets industriella självständighet.

Finns skeptiker

“Det kan låta som att våra pengar är slut, men så är det inte. Vi kör på för fullt. Vi befinner oss inte i någon kris”, säger han, enligt Aftonbladet.

Stegra, tidigare känd som H2 Green Steel, är ett av Sveriges största industriprojekt på decennier.

Anläggningen i Boden väntas på sikt skapa tusentals jobb och minska de globala koldioxidutsläppen med flera miljoner ton per år. Men efter Northvolts kollaps har det också riktats skepsis mot projektet.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

