Stegra har säkrat pengar – vägrar acceptera krisstämpel

Efter veckor av spekulationer om ekonomiska problem och tillsyn på arbetsplatsen har det talats om att Stegra befinner sig i kras.

Men ståltillverkarens vd Henrik Henriksson slår tillbaka mot uppgifterna.

Enligt honom är finansieringen på god väg och verksamheten fortlöper enligt plan, trots det hårda medietrycket och den senaste polisinsatsen vid bygget i Boden, rapporterar SVT.

Slog till på arbetsplatsen

Under onsdagen genomfördes en omfattande insats vid företagets byggarbetsplats, där ett 20-tal arbetare fördes till Migrationsverkets förvar.

Händelsen har väckt frågor om arbetsvillkor och säkerhet på den gigantiska industrisatsningen. Företaget uppger att man samarbetar med myndigheterna och att kontroller av det slaget är en del av löpande tillsynsarbete.

I Boden fortsätter arbetet och enligt ledningen finns det inga tecken på avbrott. (Foto: Joakim Ståhl/SVD/TT).

Samtidigt fortsätter diskussionen om Stegras ekonomiska läge.

Bolaget, som bygger ett av världens första stålverk utan fossila bränslen, har tidigare meddelat att ytterligare tio miljarder kronor krävs för att färdigställa anläggningen.