Ny ägare kan rädda Stegra från akut krasch

”Det här börjar mer och mer likna Northvolt. Det är svårt att se något annat än att investeringar kommer att raderas ut”, säger källa med insyn i den pågående finansieringsprocessen i Stegra till Financial Times.

På tisdagen höll Stegra ett krismöte med nervösa långivare sedan storägaren Harald Mix, som även var inblandad i konkursade batteritillverkaren Northvolt, hoppat av som styrelseordförande.

Läs mer: Stegras kris: Nu lämnar ordföranden DagensPS

Läs också: Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer DagensPS

Pengarna forsar ur bolaget

Stegra sätter enligt Financial Times sprätt på närmare 3 miljarder kronor i månaden och det finns en påtaglig oro för att pengarna ska ta slut.

SVT berättar att advokatbyrån Mannheimer Swartling ställt som krav att styrelsen sammanträder varje vecka för att övervaka den prekära ekonomiska situationen.

Företagets presstalesperson säger i en kommentar till Handelsbankens ekonomikanal EFN att det pågår en finansieringsrunda och att det därför är fullt naturligt att Stegra ”träffar investerare, långivare och andra intressenter”.