Ny ägare kan rädda Stegra från akut krasch

Stegra
Stegra Green Steel i Boden. Stålverket håller på att byggas upp . Planen är att producera fossilfritt stål, men starten för det är framskjuten. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Just Climate uppger för SVT att fonden tänker skjuta till mer kapital för att rädda krisbolaget Stegra som jämförs med fiaskot Northvolt.

”Det här börjar mer och mer likna Northvolt. Det är svårt att se något annat än att investeringar kommer att raderas ut”, säger källa med insyn i den pågående finansieringsprocessen i Stegra till Financial Times.

På tisdagen höll Stegra ett krismöte med nervösa långivare sedan storägaren Harald Mix, som även var inblandad i konkursade batteritillverkaren Northvolt, hoppat av som styrelseordförande.

Läs mer: Stegras kris: Nu lämnar ordföranden DagensPS

Läs också: Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer DagensPS

Pengarna forsar ur bolaget

Stegra sätter enligt Financial Times sprätt på närmare 3 miljarder kronor i månaden och det finns en påtaglig oro för att pengarna ska ta slut.

SVT berättar att advokatbyrån Mannheimer Swartling ställt som krav att styrelsen sammanträder varje vecka för att övervaka den prekära ekonomiska situationen.

Företagets presstalesperson säger i en kommentar till Handelsbankens ekonomikanal EFN att det pågår en finansieringsrunda och att det därför är fullt naturligt att Stegra ”träffar investerare, långivare och andra intressenter”.

Situationen oroar Citi Bank

Det rapporteras om att bankjätten City, som är en av långivarna, ser bolagets ekonomiska situation som besvärlig.

Henrik Henriksson, vd för Stegra, har tidigare uttalat i Financial Times att han inte känner igen den ”ensidiga bild” som förmedlas om bolaget, som meddelat att det ska ta in tio miljarder kronor i nytt kapital till fabriksbygget i Boden i Norrbotten.

Beskedet är att produktionsstarten av det gröna stålet är framskjuten till slutet av nästa år eller början av 2027.

Blir ny storägare i Stegra?

Harald Mix, som står bakom det största ägarbolaget Vargas, kommer enligt Svenska Dagbladets källor att förlora kontrollen över Stegra.

Samtidigt bekräftar fonden Just Climate för SVT att den går in med nytt kapital i Stegra, och om kapitalinvesteringen lyckas seglar Just Climate upp som största ägare.

Fonden har koppling till den tidigare presidentkandidaten Al Gore.

Det är investeringsbolaget Vargas Holding med riskkapitalisten Harald Mix som grundat Stegra, som tidigare hette H2 Green Steel.

Planen var att Stegra skulle dra igång sin gröna stålproduktion redan i år i Boden.

Läs även: Nu sågas företaget: “Nästa Northvolt” DagensPS

Läs vidare: Har bara en månad kvar – största ägaren backar ur Realtid

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

