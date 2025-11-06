Olaglig arbetskraft kastas ut efter razzia hos Stegra

En stor insats genomfördes under onsdagen mot Stegras stålverksbygge i Boden. Både polis, Skatteverket och Arbetsmiljöverket var på plats efter tips om att arbetsplatsen hade folk som jobbade där som inte hade rätt att vistas i Sverige. Det kan flera medier berätta.

Omfattande kontroller

Enligt Dagens Arbete ska polisen ha genomfört över 100 utlänningskontroller av anställda, varav 19 visade sig sakna rätt att vistas och arbeta i Sverige. Nu kommer de att få lämna landet. Enligt tidningen Byggnadsarbetaren rör det sig om byggnadsarbetare.

”Då detta gäller brott mot utlänningslagen, kommer vi att arbeta vidare för att verkställa avvisningsbeslut”, säger Joakim Lundgren vid gränspolisen i polisregion Nord, i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket berättar att de kontrollerade drygt 1700 personer och nära 160 företag. Det gällde arbetsgivares skyldighet att anmäla utländsk arbetskraft till utstationeringsregistret. Ett tiotal företag riskerar nu sanktionsavgifter.

Måste upptäcka svartarbete

”Den här typen av stora och komplexa byggprojekt kräver en tydlig samordning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete”, säger Arbetsmiljöverkets samordnare Anna Bengtsson i polisens pressmeddelande.

Enligt uppgifter från polisen kontrollerade Skatteverket i sin tur 105 företags personalliggare under insatsen. ”Det för att upptäcka svartarbete”, enligt tidigare nämnda pressmeddelande.

Fack och arbetsgivare har också reagerat på insatsen. Till Dagens Arbete, säger Joakim Lindholm, ordförande för Byggnads i Norrbotten, att han välkomnar insatser som denna. Han förväntar sig hårdare krav på arbetsgivarna framöver.

”Som med arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Vilket är företagens ansvar att faktiskt kontrollera”, säger han till tidningen.

Enligt Karin Hallstan, presschef på Stegra samarbetar företaget med de myndigheter som fanns på plats under inspektionen.

”Man får räkna med sådana här besök när man bedriver ett stort byggprojekt. Dagens besök var oplanerat, men på det stora hela rätt odramatiskt, som vi ser det”, säger hon till Dagens Nyheter.