AI har gjort honom 900 miljarder rikare på bara sju år

Nedstängningen av TikTok-grundarens appar i USA har inte hindrat honom från att knipa översta pallplaceringen i rikemansracet i Asien.

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Prickade in AI-explosionen med bravur

Det är också så, skriver det amerikanska affärsmagasinet Fortune med hänvisning till Bloomberg, att AI (artificiell intelligens) bidragit till att driva upp kinesens förmögenhet.

Zhang Yiming tajmade AI-boomen rätt med stora satsningar på den hajpade tekniken och har dragit in närmare 903 miljarder kronor på sju år på den framrusande tekniken, enligt rapporteringen.

Bara under innevarande månad har hans förmögenhet ökat med nästan 118 miljarder kronor efter nya värderingar på hans företag från Blackrock och Fidelity.

Han äger en femtedel, eller mer exakt 21 procent av företaget som blivit hans stora lyckokast.