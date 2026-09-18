Nu är han Asiens mest förmögna person och uppges vara god för motsvarande drygt 1 035 miljarder kronor.
AI har gjort honom 900 miljarder rikare på bara sju år
Zhang Yiming, grundare av TikToks moderbolag ByteDance, har seglat upp som den rikaste personen i Asien.
Zhang Yiming, som även står bakom TikToks kinesiska motsvarighet Douyin, har passerat den indiske magnaten Gautam Adani, som enligt Bloomberg ruvar på en förmögenhet på motsvarande drygt 1 028 miljarder kronor.
Nedstängningen av TikTok-grundarens appar i USA har inte hindrat honom från att knipa översta pallplaceringen i rikemansracet i Asien.
Läs också: TikTok-kungens sanslösa miljardlyft – kliver förbi oljebaronen DagensPS
Prickade in AI-explosionen med bravur
Det är också så, skriver det amerikanska affärsmagasinet Fortune med hänvisning till Bloomberg, att AI (artificiell intelligens) bidragit till att driva upp kinesens förmögenhet.
Zhang Yiming tajmade AI-boomen rätt med stora satsningar på den hajpade tekniken och har dragit in närmare 903 miljarder kronor på sju år på den framrusande tekniken, enligt rapporteringen.
Bara under innevarande månad har hans förmögenhet ökat med nästan 118 miljarder kronor efter nya värderingar på hans företag från Blackrock och Fidelity.
Han äger en femtedel, eller mer exakt 21 procent av företaget som blivit hans stora lyckokast.
Så många användare har TikTok varje dag
ByteDances har utvecklat sin AI-teknik under dödläget mellan USA och TikTok och har utnyttjat data från sina sociala medieappar för att sina AI-modeller, enligt Bloomberg som tillägger att dessa tekniska produkter kan vara företagets största tillväxtmotorer.
Men även ByteDances videoplattform lyfts fram som en hit.
TikTok har, enligt rapporten, över en miljard dagliga användare och på dess kinesiska motsvarighet Douyin hänger hundratals miljoner människor.
”Han spelar sina kort rätt”, säger Lian Jye Su, chefsanalytiker på analysföretaget Omdia, till nyhetsbyrån apropå Zhang Yimings enorma entreprenörssuccé.
Missa inte: Storbråk kring datacenter: Hundratals miljoner på spel DagensPS
Mer läsning: 24 åring multimiljonär på börsen – på bara tre år: ”Ganska nöjd” DagensPS