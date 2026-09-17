Fejkade annonser från bedragare har synts till på både Facebook och Instagram. Det straffas nu ägarbolaget Meta för, meddelar en domstol i Tyskland.
Domstol slår fast – Meta måste ta ansvar för bedragares annonser
Det amerikanska teknikbolaget Meta hålls ansvarigt för bedrägliga annonser på Facebook och Instagram.
Det har en domstol i Frankfurt am Main beslutat.
Bolaget ska bland annat upphöra med annonseringen och betala skadestånd till ett finansföretag och dess grundare.
Undgår inte ansvar
Bakgrunden är att okända aktörer vid upprepade tillfällen använt företagets logotyp och bilder på grundaren för att marknadsföra finansiella produkter i vad som uppges vara bedrägligt syfte, skriver Reuters.
Finansportalet hade enligt egna uppgifter anmält nästan 260 sådana överträdelser enbart under augusti 2024. Meta ska ha behövt upp till 62 dagar för att ta bort annonserna.
Domstolen anser att annonserna kränkte företagets rätt till skydd för sitt företagsnamn och grundarens personliga rättigheter.
Meta kan inte undgå ansvar genom att hävda att bolaget saknade kännedom om innehållet, enligt domstolens bedömning.
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Hänvisar till EU-domstolen
En central del i domen är hur Meta använder sina algoritmer och automatiserade annonssystem.
Till skillnad från kronologiska användarflöden innebär dessa system att bolaget utövar kontroll över innehållet, resonerar domstolen.
Det innebär enligt domen att Meta inte kan åberopa de ansvarsbegränsningar som finns i EU lag om digitala tjänster, Digital Services Act, DSA.
Domstolen hänvisar samtidigt till ett tidigare beslut från EU-domstolen. Det handlar om hur digitala plattformar kan hållas ansvariga för innehåll som sprids genom deras tjänster.
Utöver skadestånd och ett förbud mot den aktuella annonseringen måste Meta även lämna uppgifter om vilka intäkter bolaget haft från annonserna.
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Kan fortfarande överklagas
Domen har ännu inte trätt i kraft och kan överklagas.
Avgörandet kommer samtidigt som frågor om bedrägliga finansiella annonser på sociala medier fått ökad uppmärksamhet.
Annonser där kända personer och företagslogotyper används för att locka investerare har blivit ett återkommande problem för både konsumenter och företag.
Fallet i Frankfurt kan därmed få betydelse för hur ansvaret för annonser på stora digitala plattformar bedöms framöver.
Det är dock ännu oklart om domen kommer att överklagas eller hur den kan påverka andra liknande mål.
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