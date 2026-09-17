Domstol slår fast – Meta måste ta ansvar för bedragares annonser

Bolaget ska bland annat upphöra med annonseringen och betala skadestånd till ett finansföretag och dess grundare.

Undgår inte ansvar

Bakgrunden är att okända aktörer vid upprepade tillfällen använt företagets logotyp och bilder på grundaren för att marknadsföra finansiella produkter i vad som uppges vara bedrägligt syfte, skriver Reuters.

Finansportalet hade enligt egna uppgifter anmält nästan 260 sådana överträdelser enbart under augusti 2024. Meta ska ha behövt upp till 62 dagar för att ta bort annonserna.

Domstolen anser att annonserna kränkte företagets rätt till skydd för sitt företagsnamn och grundarens personliga rättigheter.

Meta kan inte undgå ansvar genom att hävda att bolaget saknade kännedom om innehållet, enligt domstolens bedömning.

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