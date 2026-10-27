Farliga barnleksaker gav Temu miljardböter: Nu skärps kontrollen

Laddare från Temu blev för varma i test

I ett test som Stiftung Warentest publicerade i oktober 2025 tillsammans med konsumentorganisationer i Danmark och Belgien bröt 110 av 162 varor från Temu och Shein mot EU:s regler. Bara två av 54 laddare klarade säkerhetskraven, visar testet. Fyra av de 27 laddarna från Temu blev för varma vid vanlig laddning, och ytterligare en kunde utgöra en brandrisk.

Florian Ostermann, expert på Stiftung Warentest, sade i pressmeddelandet:

Vi råder köpare att kassera de berörda produkterna och att noga överväga vilka produkter de beställer på Temu eller Shein.

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I augusti 2024 underkände den danska konsumentorganisationen Forbrugerrådet Tænk 30 av 38 Temu-varor. I en uppföljning hittade organisationen bland annat en nappkedja som var tre centimeter längre än EU tillåter och riskerar att bilda en ögla runt barnets hals, skriver organisationen.

Kemikalieinspektionen hittade för höga halter

Karin Rumar, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, sade i februari när myndigheten redovisade sin granskning av e-handeln:

Vi förbjuder varor och de plockas bort, men liknande eller till och med samma varor fortsätter ändå ofta att säljas.

I granskningen hade 64 procent av de analyserade varorna från marknadsplattformar för höga halter av förbjudna eller begränsade ämnen, enligt tillsynsrapporten.

Inom fyra månader ska Temu lämna en ny riskbedömning till kommissionen, som visar hur åtgärderna har genomförts under halvåret fram till den 30 november, enligt EUbusiness.

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