EU-kommissionen har godtagit Temus plan för att ta itu med försäljningen av olagliga och farliga varor. Nu har nätjätten fyra månader på sig att genomföra den.
Farliga barnleksaker gav Temu miljardböter: Nu skärps kontrollen
Om Temu gör för lite kan kommissionen besluta om dagliga viten, uppger den tyska tidningen Wirtschafts Woche.
I maj fick Temu böter på 200 miljoner euro, cirka 2,2 miljarder kronor, enligt EU:s lag om digitala tjänster, DSA. Kommissionen krävde då en åtgärdsplan med särskild hänsyn till att många av laddarna underkändes i grundläggande elsäkerhetsprov och att en hög andel av babyleksakerna innebar medelhög eller hög risk, rapporterade Euronews.
Henna Virkkunen, EU-kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för teknisk suveränitet, säkerhet och demokrati, sade när böterna meddelades, enligt Euronews:
Riskbedömningar är inte något man bara bockar av, de är ryggraden i DSA.
Temu ska granska sina rekommendationssystem
Enligt planen ska Temu grunda riskbedömningen på aktuella och tillförlitliga uppgifter och pröva om rekommendationssystemen bidrar till att olagliga varor sprids, skriver Wirtschafts Woche.
I november 2024 skrev bolaget till Dagens PS att plattformen ännu inte hunnit anpassa sig till EU:s krav. I dag har Temu 130 miljoner användare i EU.
Laddare från Temu blev för varma i test
I ett test som Stiftung Warentest publicerade i oktober 2025 tillsammans med konsumentorganisationer i Danmark och Belgien bröt 110 av 162 varor från Temu och Shein mot EU:s regler. Bara två av 54 laddare klarade säkerhetskraven, visar testet. Fyra av de 27 laddarna från Temu blev för varma vid vanlig laddning, och ytterligare en kunde utgöra en brandrisk.
Florian Ostermann, expert på Stiftung Warentest, sade i pressmeddelandet:
Vi råder köpare att kassera de berörda produkterna och att noga överväga vilka produkter de beställer på Temu eller Shein.
I augusti 2024 underkände den danska konsumentorganisationen Forbrugerrådet Tænk 30 av 38 Temu-varor. I en uppföljning hittade organisationen bland annat en nappkedja som var tre centimeter längre än EU tillåter och riskerar att bilda en ögla runt barnets hals, skriver organisationen.
Kemikalieinspektionen hittade för höga halter
Karin Rumar, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, sade i februari när myndigheten redovisade sin granskning av e-handeln:
Vi förbjuder varor och de plockas bort, men liknande eller till och med samma varor fortsätter ändå ofta att säljas.
I granskningen hade 64 procent av de analyserade varorna från marknadsplattformar för höga halter av förbjudna eller begränsade ämnen, enligt tillsynsrapporten.
Inom fyra månader ska Temu lämna en ny riskbedömning till kommissionen, som visar hur åtgärderna har genomförts under halvåret fram till den 30 november, enligt EUbusiness.
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