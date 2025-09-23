Att en fotbollstränare använder sig av en målvakt är, normalt, inte ovanligt. Men i det här fallet slutade det i rätten och fängelse.
Fängelsedömd tränare tvättade pengar
Det är Hem & Hyra som nu avslöjar hela historien kring den tidigare allsvenske fotbollstränaren och hans ekonomiska brottslighet.
Tränaren har haft flera uppdrag på toppnivå, men har på sistone fått ägna sig åt andra mål. Tidigare i år dömdes han till fängelse och näringsförbud efter att, bland annat, ha tvättat pengar via sitt bolag.
Hem & Hyra beskriver nu hur historien har kopplingar till stugidyllen i Vidja i södra Stockholm, som blivit ett nav för skenskrivningar av folkbokföring.
Grova insiderhärvan sväller: ”Elva misstänkta”. Dagens PS
”Han tog över företaget”
Den tidigare tränaren säger, i dokument hos konkursförvaltare, att en 36-årig man från Lettland tagit över hans företag.
I senare polisförhör med tränaren dyker 36-åringens namn upp igen. Tränaren säger där att han träffar den lettiske mannen ”i en bil” och lämnar över pärmar med bokföring vid ”ett kort möte på kanske fem minuter”.
Det gör också att tränaren har väldigt svårt att beskriva mannen som tog över hans företag.
”Det blir lite svårare, han satt ju bara där. Jag hade inget intresse av att lära känna honom. Vet inte längd, ålder…”
36-åringen: ”Jag är i chock”
Mannen visar sig, hos Hem & Hyra, vara en 36-årig byggnadsarbetare från Jurmala i Lettland som visar sig sakna all kunskap om tränaren och hans bolag.
”Jag är i chock just nu när du berättar det här. Hur är det möjligt? Hur är det egentligen möjligt? Jag har aldrig sett honom förut.”
36-åringen har skrivit under protokoll från en extra bolagsstämma i fotbollstränarens bolag och enligt protokollet tagit över det.
Men underskriften skiljer sig helt från den 36-åringen har i sitt pass.
36-åringen har även blivit utnyttjad i ett helt annat bolag, där man för övrigt gjort misstaget att stava hans namn fel i ”namnteckningen”.
”Det här är nästan lite roligt, men samtidigt sorgligt att det kan gå till så här i Sverige. Systemet verkar vara så svagt”, säger mannen till Hem & Hyra.
Inte varit i Sverige sedan 2020
36-åringen har för övrigt inte arbetat eller varit i Sverige sedan hösten 2020.
”Jag kommer tydligt ihåg att jag åkte tillbaka till Lettland i september 2020. Jag minns det eftersom jag bröt armen och behövde åka hem. Sedan dess har jag inte varit i Sverige”, berättar han.
Under tiden har hans namn utnyttjats i sju bolag, av vilka fyra, däribland fotbollstränarens, ägnat sig åt penningtvätt och bluffakturor på miljontals kronor.
36-åringen har aldrig varit folkbokförd i Sverige men haft en adress här.
Som hundratals andra har den lettiske byggnadsarbetaren haft en adress i semesterområdet Vidja i södra Stockholm. Inte heller det stämmer.
”Jag har aldrig sett det där huset. Jag bodde i Vallentuna”, berättar han.
50 miljoner har tvättats här
Men Vidja har använts i samband med ekonomisk brottslighet. Hem & Hyra har tidigare avslöjat att 50 miljoner kronor tvättats genom företag som står skrivna i Vidja.
En av de största svartjobbshärvorna, just nu föremål för rättegång, har också kopplats till personer och bolag i området. Fotbollstränaren dömdes i Svea hovrätt till fängelse i 1,5 år samt näringsförbud i tre år. Tränaren fick även näringsförbud i tre år. Domen är enligt hans advokat nu överklagad.
