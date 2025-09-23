Fängelsedömd tränare tvättade pengar

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

36-åringen: ”Jag är i chock”

Mannen visar sig, hos Hem & Hyra, vara en 36-årig byggnadsarbetare från Jurmala i Lettland som visar sig sakna all kunskap om tränaren och hans bolag.

”Jag är i chock just nu när du berättar det här. Hur är det möjligt? Hur är det egentligen möjligt? Jag har aldrig sett honom förut.”

36-åringen har skrivit under protokoll från en extra bolagsstämma i fotbollstränarens bolag och enligt protokollet tagit över det.

Men underskriften skiljer sig helt från den 36-åringen har i sitt pass.

36-åringen har även blivit utnyttjad i ett helt annat bolag, där man för övrigt gjort misstaget att stava hans namn fel i ”namnteckningen”.

”Det här är nästan lite roligt, men samtidigt sorgligt att det kan gå till så här i Sverige. Systemet verkar vara så svagt”, säger mannen till Hem & Hyra.

Inte varit i Sverige sedan 2020

36-åringen har för övrigt inte arbetat eller varit i Sverige sedan hösten 2020.

”Jag kommer tydligt ihåg att jag åkte tillbaka till Lettland i september 2020. Jag minns det eftersom jag bröt armen och behövde åka hem. Sedan dess har jag inte varit i Sverige”, berättar han.

Under tiden har hans namn utnyttjats i sju bolag, av vilka fyra, däribland fotbollstränarens, ägnat sig åt penningtvätt och bluffakturor på miljontals kronor.

36-åringen har aldrig varit folkbokförd i Sverige men haft en adress här.

Som hundratals andra har den lettiske byggnadsarbetaren haft en adress i semesterområdet Vidja i södra Stockholm. Inte heller det stämmer.

”Jag har aldrig sett det där huset. Jag bodde i Vallentuna”, berättar han.

50 miljoner har tvättats här

Men Vidja har använts i samband med ekonomisk brottslighet. Hem & Hyra har tidigare avslöjat att 50 miljoner kronor tvättats genom företag som står skrivna i Vidja.

En av de största svartjobbshärvorna, just nu föremål för rättegång, har också kopplats till personer och bolag i området. Fotbollstränaren dömdes i Svea hovrätt till fängelse i 1,5 år samt näringsförbud i tre år. Tränaren fick även näringsförbud i tre år. Domen är enligt hans advokat nu överklagad.

