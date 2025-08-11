Åtalas för grova brott: "Penningtvättsfabrik"

Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024.

De fem åtalas nu av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett stort antal bolag i byggbranschen misstänks de åtalade ha tvättat närmare 400 miljoner kronor.

”Det har varit en omfattande och välorganiserad verksamhet som bedrivits både i Sverige och i Lettland. Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik”, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Använde 22 olika bolag

Brottsupplägget har bestått i att fyra av de åtalade, tre män och en kvinna, via 22 olika bolags bankkonton tagit emot inbetalningar på totalt 386,5 miljoner kronor.

För att förklara inbetalningarna har de upprättat eller låtit upprätta falska fakturor. Pengarna har sedan betalats ut för att användas till bland annat svart arbetskraft i byggbranschen.

Ytterligare en kvinna åtalas för att ha förmedlat bankkonton till de kundbolag som använts i upplägget.

Hon har även tagit emot och förmedlat kontanter i form av svenska kronor och amerikanska dollar.

Samma kvinna är även åtalad för att ha hanterat inköp av bilar för mer än 60 miljoner kronor som sedan exporterats till utlandet, även det för att tvätta pengar.