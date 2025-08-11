Dagens PS
Åtalas för grova brott: "Penningtvättsfabrik"

Södertörns tingsrätt i den höstliga skrud den lär ha när rättegången mot de fem åtalade för penningtvätt, avslutas i oktober. (Foto: Oscar Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Fem personer åtalas nu för vad åklagaren beskriver som ”en penningtvättsfabrik” som ska ha tvättat närmare 400 miljoner kronor.

Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024.

De fem åtalas nu av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett stort antal bolag i byggbranschen misstänks de åtalade ha tvättat närmare 400 miljoner kronor.

”Det har varit en omfattande och välorganiserad verksamhet som bedrivits både i Sverige och i Lettland. Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik”, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Använde 22 olika bolag

Brottsupplägget har bestått i att fyra av de åtalade, tre män och en kvinna, via 22 olika bolags bankkonton tagit emot inbetalningar på totalt 386,5 miljoner kronor.

För att förklara inbetalningarna har de upprättat eller låtit upprätta falska fakturor. Pengarna har sedan betalats ut för att användas till bland annat svart arbetskraft i byggbranschen.

Ytterligare en kvinna åtalas för att ha förmedlat bankkonton till de kundbolag som använts i upplägget.

Hon har även tagit emot och förmedlat kontanter i form av svenska kronor och amerikanska dollar.

Samma kvinna är även åtalad för att ha hanterat inköp av bilar för mer än 60 miljoner kronor som sedan exporterats till utlandet, även det för att tvätta pengar.

Flaggan i topp hos EBM när myndigheten nu fört ett stort fall av penningtvätt till domstol.  Fem personer, häktade sedan i september, åtalas. (Foto: Pressbild/Ann-Sofi Andersson)
”Systemhotande och samhällsskadligt”

”Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet. Det handlar om grova brott eftersom det har varit fråga om systematisk brottslighet och det är stora summor som omsatts”, säger Sanna Nesser.

De fem nu åtalade personerna greps i september 2024. Ekobrottsmyndigheten slog till med en koordinerad insats på fem platser i södra Stockholm och i Lettland.

De fem har suttit häktade sedan dess. Rättegången inleds i Södertörns tingsrätt 25 augusti och beräknas pågå till oktober.

Har säkrat 22 miljoner

”Min bedömning är att bevisläget är bra. Vi kan visa hur organisationen varit uppbyggd och hur man använt sig av förmedlare. Bland bevisningen har vi bland annat tusentals sidor med chattar mellan de åtalade”, säger Sanna Nesser.

Domstolen har redan beslutat om kvarstad för tre av de åtalade, vilket innebär att man säkrat närmare 22 miljoner kronor.

Åklagaren yrkar på att alla fem åtalade ska få näringsförbud i tio år förutom straffet för den organiserade penningtvätten.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

