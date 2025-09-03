Nio redan anhållna för grova insiderbrott har nu förhörts av Ekobrottsmyndigheten och i dag, onsdag, har ytterligare två personer kallats till förhör.
Grova insiderhärvan sväller: ”Elva misstänkta”
”Vi har elva misstänkta i nuläget, säger tillförordnade chefsåklagaren Jonas Myrdal”, berättar Handelsbankens ekonomikanal EFN.
Som Dagens PS kunde rapporterat greps nio personer vid ett tillslag från Ekobrottsmyndigheten (EBM) på tisdagen och anhölls som misstänkta för grova insiderbrott.
Läs mer om det: Nio anhållna för grova insiderbrott efter EBM-räd DagensPS
Ska ha tjänat cirka 70 miljoner
De brottsmisstänkta ska ha ägnat sig åt omfattande och olaglig aktiehandel inför uppköpsbuden på Tethys Oil och Fortnox och gjort vinster på omkring 70 miljoner kronor.
Vid dessa tillfällen hade informationen om budkandidaterna inte nått marknaden.
Ekobrottsmyndigheten slog till efter en längre tids spaning och utredning och enligt åklagaren Jonas Myrdal, som leder förundersökningen, rör det sig om ”upprepad brottslighet” och en insiderhandel ”på en nivå vi knappt sett tidigare”.
De anhållna fortsatt frihetsberövade
I dag, onsdag, har han omprövat sitt beslut och bestämt att de nio personerna som anhölls på tisdagen ska vara fortsatt anhållna.
Han vill inte uppge vad de sagt i förhören, skriver EFN och tillägger att EBM håller förhör med ytterligare två personer i den misstänkta och grova insiderhärvan under onsdagen.
”De två nya misstänkta är inte gripna eller anhållna. Men de kommer in på förhör i dag”, säger Myrdal till EFN.
Utredningen är i ett tidigt skede, en känslig fas, och därför har åklagaren beslutat om yppandeförbud.
De misstänktas advokater har inte gett några kommentarer, framgår det.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
