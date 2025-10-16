Dagens PS
Familjestrid om miljarder: "Vi är chockade"

Finansfamiljerna får mötas inför tingsrätten
Det var inte här de tänkt mötas, men så blir det. Norska familjen Knappskog och franska Rotschild får mötas i flera mål inför Oslo tingsrätt. (Foto: Jil Yngland/NTB-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Det skulle bli räddningen. Det blev början till en bitter konflikt med flera anklagelser. Nu möts finansfamiljerna inför rätten.

Den superrika franska Rotschild-familjen skulle rädda ett norskt industriföretag. Norska familjen Knappskog hade under ett antal år utvecklat träpellets som ska ersätta kol som energikälla.

För utvecklingen krävs att man bygger pelletsfabriker för totalt fem miljarder norska kronor för företaget som fått namnet Arbaflame.

Men det var svårt att initialt tjäna pengar på satsningen och efter att ha förlorat flera hundra miljoner tog Knappskogs in franska finansfamiljen Rotschild som huvudägare, skriver Dagens näringsliv.

I februari i år blev Rotschild-fonden Pearl störste aktieägare med 65 procent i Arbaflame där familjen Knappskog blev kvar som storägare.

Åtta månader senare är kriget totalt mellan familjerna.

”Kort efter investeringen i Arbaflame blev det känt att fransmännen också hade köpt ett konkurrerande företag”, säger Håkon Knappskog.

Det handlar om ett företag som heter Ficap.

”Det här är en nischbransch”

”Det här är en nischbransch och att de köpte Ficap, som gör något liknande i Frankrike, var allvarligt att höra. Det handlar om olaglig överföring av expertis och värde från Arbaflame till deras helägda portföljbolag Ficap”, menar Håkon Knappskog.

”Vi blev chockade när vi hörde att de ägde ett konkurrerande franskt företag.”

Guillaume de Forceville, av Rotschild tillsatt ordförande i Arbaflame, slår ifrån sig i ett mejl till Dagens näringsliv;

”Vi känner inte igen oss i beskrivningen och avvisar kategoriskt alla antydningar om konkurrensverksamhet eller att Pearls andra ägarintressen någonsin har varit dolda”, skriver han.

Träpellets som ska ersätta kol som energikälla. Det är norska familjen Knappskogs nisch, nu i strid med franska finansfamiljen Rotschild. (Foto: Pat Wellenbach/AP-TT)
Hamnat i tingsrätten

Nu har familjernas bråk hamnat i Oslo tingsrätt. Det har skett utifrån ett lån som familjen Rothschild gav Arbaflame utan att informera familjen Knappskog.

Håkan Knappskog menar att lånet gavs med baktanken att ta över Arbaflame helt och gratis om lånet inte betalas tillbaka.

Det bevisas av att Rotschild-fonden fick pant i alla aktier när de gav lånet, resonerar Knappskog.

”Det handlar om ett olagligt dödsspirallån som vi kände oss tvungna att stoppa för att skydda alla minoritetsaktieägares intressen”, säger Knappskog.

Tingsrätten har initialt ställt sig på Knappskogs sida. Familjen Knappskog har fått fram ett så kallat ”interimistiskt förbud”.

Det upprör, förstås, Rotschilds företrädare.

”Vi avvisar karaktäristiken av denna finansiering som ett så kallat “dödsspirallån”. Lånet, som gavs på marknadsmässiga villkor, var avsett att stödja företaget och säkerställa fortsatt verksamhet och kommersiell utveckling”, skriver Rotschilds norska advokat Adele Matheson Mestad.

Anklagas för bedrägeri 

Sedan har Rotschild-fonden Pearl anklagat familjen Knappskog för ”bedrägeri”. Det ska ha bestått i att Knappskogs höll Pearl ovetande om ett återbetalningskrav från EU med kort betalningstid.

Även det ska nu avgöras rättsligt.

”Frågan om påstått bedrägeri i samband med investeringsavtalet…kommer att lösas genom rättsliga åtgärder”, säger Guillaume de Forceville till Dagens näringsliv.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

