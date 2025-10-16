Familjestrid om miljarder: "Vi är chockade"

Den superrika franska Rotschild-familjen skulle rädda ett norskt industriföretag. Norska familjen Knappskog hade under ett antal år utvecklat träpellets som ska ersätta kol som energikälla.

För utvecklingen krävs att man bygger pelletsfabriker för totalt fem miljarder norska kronor för företaget som fått namnet Arbaflame.

Men det var svårt att initialt tjäna pengar på satsningen och efter att ha förlorat flera hundra miljoner tog Knappskogs in franska finansfamiljen Rotschild som huvudägare, skriver Dagens näringsliv.

I februari i år blev Rotschild-fonden Pearl störste aktieägare med 65 procent i Arbaflame där familjen Knappskog blev kvar som storägare.

Åtta månader senare är kriget totalt mellan familjerna.

”Kort efter investeringen i Arbaflame blev det känt att fransmännen också hade köpt ett konkurrerande företag”, säger Håkon Knappskog.

Det handlar om ett företag som heter Ficap.

”Det här är en nischbransch”

”Det här är en nischbransch och att de köpte Ficap, som gör något liknande i Frankrike, var allvarligt att höra. Det handlar om olaglig överföring av expertis och värde från Arbaflame till deras helägda portföljbolag Ficap”, menar Håkon Knappskog.

”Vi blev chockade när vi hörde att de ägde ett konkurrerande franskt företag.”

Guillaume de Forceville, av Rotschild tillsatt ordförande i Arbaflame, slår ifrån sig i ett mejl till Dagens näringsliv;

”Vi känner inte igen oss i beskrivningen och avvisar kategoriskt alla antydningar om konkurrensverksamhet eller att Pearls andra ägarintressen någonsin har varit dolda”, skriver han.

