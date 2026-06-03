Nyföretagandet i Sverige sjunker för första gången i år

Det här framgår att Nyföretagarcentrums senaste barometer och det är också så att nedgången i maj bryter mot säsongsmönstret. Normalt är maj en månad är månad där antalet nyregistrerade företag i Sverige ökar inför de mer lugna sommarmånaderna.

Gävleborg toppar nyföretagandet i maj

Den regionala utvecklingen visar samtidigt en blandad bild. Gävleborgs län uppvisade den starkaste tillväxten med omkring 100 nya företag, en ökning med 44 procent jämfört med samma månad i fjol.

Ytterligare sju län redovisade ökningar under månaden. Den största nedgången i nyföretagandet i maj hade Gotland, där minskningen var 48 procent. Nästan en halvering jämfört med samma månad förra året.

Trots de dystra siffrorna för maj är utvecklingen för året som helhet fortsatt stark. Sedan januari har cirka 30 200 nya företag registrerats i Sverige, vilket är nästan 16 procent fler än under motsvarande period 2025.

Ökningar har noterats i samtliga län utom Gotlands län, som ligger kvar på samma nivå som under förra året. Även Jämtlands län är en besvikelse. Där har antalet registreringar minskat med 1,5 procent.

Risk att nyföretagandet i Sverige backar mer

Tidiga indikatorer pekar enligt Nyföretagarcentrum på att nyföretagandet kan komma att mattas av under resten av året. Antalet personer som sökte rådgivning hos organisationen om att starta företag sjönk med 15 procent i maj och har minskat med 20 procent under årets fem första månader.

Orsakerna som anges ligga bakom det är ökad ekonomisk osäkerhet, geopolitisk oro och fortsatt höga kostnader för många hushåll och företag.

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