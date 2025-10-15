Att börsnotera sitt företag i Stockholm är betydligt hetare än att göra det i Oslo. Det märks i ABG Sundal Colliers kvartalsrapport.
Sverige slår Norge med hästlängder: "Sticker ut"
Investmentbanken ABG Sundal Collier, som har sitt huvudkontor i Norge, redovisar ett ovanligt starkt tredje kvartal.
För första gången på länge överträffar den svenska affären den norska med bred marginal.
Men det är inte Norge som nödvändigtvis underpresterar, utan det är en utveckling som drivs av ett kraftigt uppsving på Stockholms IPO-marknad, skriver Finanswatch.
Börsnoteringarna har kommit igång
Efter ett första halvår präglat av stabilitet beskriver bolaget nu en tydlig acceleration i aktiviteten.
Under tredje kvartalet har intäkterna i Sverige fördubblats jämfört med samma period i fjol, vilket gör landet till ABG:s starkaste marknad.
Den främsta förklaringen är en tydlig islossning på börsnoteringar, där flera större introduktioner genomförts efter en längre period av avvaktande marknadsklimat.
Stockholm sticker ut
Samtidigt är bilden den motsatta i Norge, där antalet noteringar fortsatt ligger på låga nivåer. Den norska marknaden har enligt bolaget präglats av svagare aktivitet och mindre riskvilja bland investerare.
“IPO-marknaden har inte kommit i gång i Norge helt enkelt. Det är inte Norge som sticker ut egentligen, utan det är Stockholm som sticker ut i en internationell kontext”, säger vd:n Jonas Ström.
Stockholms börs har under 2025 placerat sig i topp i Europa både vad gäller volym och antal genomförda transaktioner.
Många svenskar sparar i aktier
Den starka utvecklingen förklaras delvis av det svenska finansklimatet, där ett brett spektrum av fonder och institutioner bidrar till ett aktivt ekosystem kring börsintroduktioner.
Därtill spelar det höga privata sparandet i aktier en viktig roll – de svenska småspararna fortsätter att vara en drivkraft för nyintroduktioner, skriver CNBC.
Under kvartalet deltog ABG i tre börsnoteringar, däribland fintechbolaget Noba vars introduktion i slutet av september värderades till drygt 8,8 miljarder kronor.
Finansierar private equity-köp
Samtidigt har investmentbanken haft en stark utveckling inom skuldmarknaden, särskilt i segmentet för onoterad finansiering.
Där har ABG stärkt sin position genom att bistå private equity-bolag med finansiering av företagsförvärv, vilket bidragit till ökade intäkter även utanför aktiemarknaden, enligt vd:n Ström.
