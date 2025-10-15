Sverige slår Norge med hästlängder: "Sticker ut"

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Stockholm sticker ut

Samtidigt är bilden den motsatta i Norge, där antalet noteringar fortsatt ligger på låga nivåer. Den norska marknaden har enligt bolaget präglats av svagare aktivitet och mindre riskvilja bland investerare.

“IPO-marknaden har inte kommit i gång i Norge helt enkelt. Det är inte Norge som sticker ut egentligen, utan det är Stockholm som sticker ut i en internationell kontext”, säger vd:n Jonas Ström.

Stockholms börs har under 2025 placerat sig i topp i Europa både vad gäller volym och antal genomförda transaktioner.

Många svenskar sparar i aktier

Den starka utvecklingen förklaras delvis av det svenska finansklimatet, där ett brett spektrum av fonder och institutioner bidrar till ett aktivt ekosystem kring börsintroduktioner.

Därtill spelar det höga privata sparandet i aktier en viktig roll – de svenska småspararna fortsätter att vara en drivkraft för nyintroduktioner, skriver CNBC.

Under kvartalet deltog ABG i tre börsnoteringar, däribland fintechbolaget Noba vars introduktion i slutet av september värderades till drygt 8,8 miljarder kronor.

Finansierar private equity-köp

Samtidigt har investmentbanken haft en stark utveckling inom skuldmarknaden, särskilt i segmentet för onoterad finansiering.

Där har ABG stärkt sin position genom att bistå private equity-bolag med finansiering av företagsförvärv, vilket bidragit till ökade intäkter även utanför aktiemarknaden, enligt vd:n Ström.

