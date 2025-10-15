Tuffa budgetförhandlingar väntar i vårt grannland efter en norsk budget som knappast fick regeringens samarbetspartier att jubla.
Norsk budget: "Detta blir det bråk av"
Norges finansminister Jens Stoltenberg (Ap) presenterade på onsdagen landets budget för 2026. De flesta får sänkt skatt, men det blir dyrare att köra bil. De största vinnarna är de som har barn i förskola och på fritids, enligt den norska ekonomisajten E24.no.
Landet som styrs av Arbeiderpartiet, motsvarande svenska Socialdemokraterna, kommer också att använda sig av mer pengar än någonsin tidigare från oljefonden för att finansiera budgeten, som innehåller stora satsningar på försvar och pensioner. “Norgespriserna” på el blir också kvar.
Tidigare regeringspartnern går i taket
Budgeten innehöll också politiskt sprängstoff – framför allt slaktas många av de satsningar som den tidigare regeringspartnern Senterpartiet sett som viktiga. Partiet är mot centralisering och brinner för distrikten. I budgeten ska passkontor i regionerna stängas och ersättas med en passbuss, systemet för att avskriva studielån i distrikten kommer att försvagas och skattesubventionerade färjor kommer att skäras ner.
Sp lämnade regeringen i januari efter bråk om EU:s energidirektiv. Sedan dess har Norge hållit val, och Ap kunde fortsätta i regeringsställning efter en valseger i september. De förberedde en norsk budget innan valet, utan att veta om de skulle sitta kvar vid makten eller vilka de i så fall skulle samarbeta med.
Regeringen behöver dock få med sig flera andra partier för att få igenom budgeten i Stortinget, och Sp går nu i taket efter att deras reformer föreslås att avskaffas.
“Vi behöver göra en ordentlig bedömning, eftersom det här är systematiska nedskärningar över hela linjen. Det verkar som om de har skapat ett budgetförslag för att nå en budgetuppgörelse med Høyre”, säger Senterpartiets ordförande, den tidigare finansministern Trygve Slagsvold Vedum.
Høyre är alltså det konservativa partiet i Norge, motsvarande moderaterna.
“Även klimattjafs väntar”
Nu väntar riktigt bråkiga budgetförhandlingar i Norge, om man får tro E24:s kommentator Torbjørn Røe Isaksen.
“Det här blir det bråk av”, skriver han.
“För Senterpartiet kunde Ap lika gärna ha ritat ett höjt långfinger på Trygve Slagsvold Vedums kopia”.
De övriga tilltänkta samarbetspartierna, Socialistisk Venstre, Rødt och Miljøpartiet De Grønne är nog inte heller särskilt glada, tror kommentatorn.
“Att budgeten ger högre skattelättnader i kronor för de med högst inkomst är inget frieri till vänstern. Även klimattjafs väntar”, skriver han.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
