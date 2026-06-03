Spanien kokar – över 100 döda i värmen

Rekordvarm vår

Utvecklingen sker mot bakgrund av en rekordvarm vår i stora delar av Europa.

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Spanien har under de senaste veckorna upplevt temperaturer som normalt förknippas med högsommaren, samtidigt som havstemperaturerna kring landet nått ovanligt höga nivåer.

Enligt hälsoministeriets beräkningar ökar dödligheten med mellan 9,1 och 10,7 procent för varje grad som temperaturen överstiger de gränsvärden som bedöms innebära hälsorisker.

Äldre personer, kroniskt sjuka och människor som arbetar utomhus tillhör de mest utsatta grupperna.

Många dödsfall

Siffrorna illustrerar också den långsiktiga påverkan som värmeböljor har haft på den spanska befolkningen, enligt Reuters.

Mellan 2015 och 2025 uppskattas totalt 27 564 personer ha avlidit till följd av höga temperaturer.

Det dödligaste året hittills var 2022, då nära 4 800 värmerelaterade dödsfall registrerades. På andra plats kommer 2025 med drygt 3 800 dödsfall.

Den senaste utvecklingen har fått spanska myndigheter att presentera en ny nationell handlingsplan för att minska hälsoriskerna under perioder av extrem värme.

Kan ske på fler platser

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Planen omfattar bland annat förstärkta varningssystem och informationsinsatser riktade till särskilt utsatta grupper.

Forskare och internationella organisationer har samtidigt pekat på att de återkommande värmerekorden i Europa är förenliga med de effekter som väntas i takt med den globala uppvärmningen.

Situationen i Spanien ses därför som en förvarning om de utmaningar som många europeiska länder kan komma att ställas inför under de kommande sommarmånaderna.

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