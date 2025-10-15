Dagens PS
"En revolution" – ny digital lösning mot ekonomisk brottslighet

Økokrim ska bekämpa ekonomisk brottslighet genom digitaliseringen.
Økokrim ska bekämpa ekonomisk brottslighet genom digitaliseringen. (Foto: TT)
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

I kampen mot ekonomisk brottslighet har den norska polisen nu fått en ny digital lösning till hands. Framöver ska kriminella pengaflöden kunna spåras på några sekunder.

Den norska polisen beskriver redan systemet som “en revolution”.

“Det kommer att bli betydligt enklare för alla att följa det ekonomiska spåret”, säger biträdande chefen på Økokrim, Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, Inge Svae-Grotli till Dagens Næringsliv.

Kan spåra ekonomisk brottslighet

Att spåra kriminella pengaflöden som tidigare skedde manuellt och kunde ta flera dagar kommer numera ta sekunder istället.

Det nya verktyget innebär i praktiken att polisen kommer ha tillgång till kontoinformation från norska banker nästan omedelbart.

Det handlar om att polisen skickar en digital begäran till bankerna via det nya systemet, där de anger personnumret eller organisationsnumret för personer som utreds.

Spela klippet
Snabba listor mot ekonomisk brottslighet

Bankerna skickar i sin tur snabbt tillbaka en lista över alla konton som personerna äger eller har tillgång till.

Utredarna kan sedan i lugn och ro gå igenom bland annat saldon, transaktioner och hur betalkort har använts.

“Detta är en stor digital revolution för polisen. Tillgång till snabb och rättssäker utlämnande av högkvalitativ information är ett mycket viktigt verktyg för att möta de nya utmaningar som polisen står inför”, säger polischef Håkon Skulstad.

Testats under pilotperiod

Verktyget som går under namnet “Finansoppslag” har testats av Økokrim under en pilotperiod och resultatet är väldigt lyckat – där bankinformation alltså förs över på några sekunder, istället för dagar som tidigare.

I kampen mot just ekonomisk brottslighet är tiden en viktig faktor, där digitaliseringen spelar stor roll och det tidigare systemet, där polisen skickade meddelanden till bankerna, var väldigt tidskrävande.

Banker bedömer fall

Det nya systemet innebär dock inte att polisen har full kontroll över människors bankkonton, bankerna måste bedöma fallen först och de måste även ibland gå via åklagare innan uppgifterna lämnas ut.

Digitaliseringen kan emellertid även komma väl till hands när polisen letar efter försvunna personer, där penningspår som transaktioner och kortanvändning kan bli avgörande ledtrådar.

DNB och Nordea har redan anslutit sig till det nya systemet och fler norska banker är på gång.

Skatteverket vill ha mer kontroll

Det är även Norges skattemyndigheter.

”Vi förväntar oss att mer praktisk tillgång till information i kontrollarbetet kommer att ge en mer effektiv upptäckt av bedrägerier och skattebrott”, säger Torstein Hoem, informationschef på den norska motsvarigheten till Skatteverket.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

