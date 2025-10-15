"En revolution" – ny digital lösning mot ekonomisk brottslighet

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Snabba listor mot ekonomisk brottslighet

Bankerna skickar i sin tur snabbt tillbaka en lista över alla konton som personerna äger eller har tillgång till.

Utredarna kan sedan i lugn och ro gå igenom bland annat saldon, transaktioner och hur betalkort har använts.

“Detta är en stor digital revolution för polisen. Tillgång till snabb och rättssäker utlämnande av högkvalitativ information är ett mycket viktigt verktyg för att möta de nya utmaningar som polisen står inför”, säger polischef Håkon Skulstad.

Testats under pilotperiod

Verktyget som går under namnet “Finansoppslag” har testats av Økokrim under en pilotperiod och resultatet är väldigt lyckat – där bankinformation alltså förs över på några sekunder, istället för dagar som tidigare.

I kampen mot just ekonomisk brottslighet är tiden en viktig faktor, där digitaliseringen spelar stor roll och det tidigare systemet, där polisen skickade meddelanden till bankerna, var väldigt tidskrävande.

Banker bedömer fall

Det nya systemet innebär dock inte att polisen har full kontroll över människors bankkonton, bankerna måste bedöma fallen först och de måste även ibland gå via åklagare innan uppgifterna lämnas ut.

Digitaliseringen kan emellertid även komma väl till hands när polisen letar efter försvunna personer, där penningspår som transaktioner och kortanvändning kan bli avgörande ledtrådar.

DNB och Nordea har redan anslutit sig till det nya systemet och fler norska banker är på gång.

Skatteverket vill ha mer kontroll

Det är även Norges skattemyndigheter.

”Vi förväntar oss att mer praktisk tillgång till information i kontrollarbetet kommer att ge en mer effektiv upptäckt av bedrägerier och skattebrott”, säger Torstein Hoem, informationschef på den norska motsvarigheten till Skatteverket.

