Experten varnar: AI-hetsen skapar en undergångscykel 

Accenture meddelade nyligen att anställda som inte snabbt kan omskola sig inom AI kommer att lämna företaget. Samtidigt har Duolingo meddelat att man gradvis ska ersätta sina externa medarbetare med AI.

Salesforce har i sin tur minskat kundtjänstpersonalen med 4 000 personer, med hänvisning till att AI nu klarar hälften av företagets arbetsuppgifter.

Senast i somras visade en studie att sysselsättningen bland unga i USA har sjunkit med 13 procent på grund av AI-användning.

Och det kan bli dyrt.

Juniorrollerna försvinner – snabbt

Enligt CNBC fortsätter trenden att accelerera. Allt fler företag säger öppet att nedskärningarna görs för att frigöra resurser till AI-satsningar.

Amazon är ett av de senaste exemplen. De har varslat 14 000 anställda i samband med att bolaget satsar på vad de kallar sina ”biggest bets”, däribland generativ AI.

Flera andra tech- och tjänstebolag har gått samma väg.

Enligt nya studier finns det skäl för unga att oroa sig för att AI stor utsträckning tar över deras jobb, även om det specifikt inte behöver handla om AI-robotar som på bilden. (Foto: Jae C. Hong/AP/TT)

Samtidigt minskar instegsjobben drastiskt. I USA har antalet annonser för dessa jobb minskat med cirka 35 procent sedan januari 2023, enligt data från Revelio Labs.

I Storbritannien syns samma mönster. CIPD – en organisation för HR-professionella – har i en färsk undersökning kommit fram till att 62 procent av arbetsgivarna tror att juniora, administrativa och ledarskapsnära roller är de som mest sannolikt ersätts av AI.

Och konkurrensen i det som finns kvar är brutal. Enligt Institute for Student Employers fick knappt 17 000 jobb för nyutexaminerade i Storbritannien sammanlagt 1,2 miljoner ansökningar. Det innebär att tiotusentals nyutexaminerade konkurrerar om samma plats.