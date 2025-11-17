Dagens PS
Experten varnar: AI-hetsen skapar en undergångscykel 

AI
Företag säger upp personal för att frigöra resurser till AI-satsningar (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Flera företag säger upp personal och pekar på artificiell intelligens som orsak. Och det är inte cheferna som ryker först. 

Accenture meddelade nyligen att anställda som inte snabbt kan omskola sig inom AI kommer att lämna företaget. Samtidigt har Duolingo meddelat att man gradvis ska ersätta sina externa medarbetare med AI.

Salesforce har i sin tur minskat kundtjänstpersonalen med 4 000 personer, med hänvisning till att AI nu klarar hälften av företagets arbetsuppgifter. 

Senast i somras visade en studie att sysselsättningen bland unga i USA har sjunkit med 13 procent på grund av AI-användning. 

Och det kan bli dyrt. 

Juniorrollerna försvinner – snabbt

Enligt CNBC fortsätter trenden att accelerera. Allt fler företag säger öppet att nedskärningarna görs för att frigöra resurser till AI-satsningar.

Amazon är ett av de senaste exemplen. De har varslat 14 000 anställda i samband med att bolaget satsar på vad de kallar sina ”biggest bets”, däribland generativ AI.

Flera andra tech- och tjänstebolag har gått samma väg. 

AI
Enligt nya studier finns det skäl för unga att oroa sig för att AI stor utsträckning tar över deras jobb, även om det specifikt inte behöver handla om AI-robotar som på bilden. (Foto: Jae C. Hong/AP/TT)
Samtidigt minskar instegsjobben drastiskt. I USA har antalet annonser för dessa jobb minskat med cirka 35 procent sedan januari 2023, enligt data från Revelio Labs. 

I Storbritannien syns samma mönster. CIPD – en organisation för HR-professionella – har i en färsk undersökning kommit fram till att 62 procent av arbetsgivarna tror att juniora, administrativa och ledarskapsnära roller är de som mest sannolikt ersätts av AI.

Och konkurrensen i det som finns kvar är brutal. Enligt Institute for Student Employers fick knappt 17 000 jobb för nyutexaminerade i Storbritannien sammanlagt 1,2 miljoner ansökningar. Det innebär att tiotusentals nyutexaminerade konkurrerar om samma plats.

”Du kan svälta din egen talang-tillförsel”

Flera experter varnar för att den kortsiktiga effektiviteten kan bli en långsiktig fälla. Chris Eldridge, vd på Robert Walters, säger att företag riskerar att slå undan sina egna utvecklingsmöjligheter om juniora roller skärs bort för hårt.

“Om du tar bort för många juniora roller kan du svälta den interna talangtillförseln”, säger han.

Han beskriver instegsroller som en investering, inte en kostnad. När de försvinner skapas en “talangmässig undergångscykel” – ett läge där företag tvingas köpa kompetens externt till högre pris, med löneinflation och ett beroende av rekryteringsmarknaden som resultat.

Unga bär idéer, teknik och framtidens kultur

Även Oxford-forskaren Fabian Stephany varnar. Han menar att företag riskerar att tappa både innovationskraft och kontakt med samtidens beteenden.

Han beskriver unga som en ”generationell bro” och säger att företag utan dem riskerar att bli ”ett företag av personer som snart går i pension”.

Matthew Prince, vd och medgrundare av Cloudflare, ger samma bild och berättade nyligen i CNBC:s Worldwide Exchange att bolaget vill anställa 11 000 praktikanter. Hans motivering: ”Vi måste lära oss från nästa generation”. 

Och det är just det som blir den stora paradoxen:

AI ska hjälpa företag att utvecklas – inte leda till att kompetensen inom organisationen gradvis åldras.

Vill du veta hur många jobb som kan komma att ersättas av AI? Det kan du läsa mer om hos Realtid.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Senaste nytt

