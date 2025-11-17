Flera företag säger upp personal och pekar på artificiell intelligens som orsak. Och det är inte cheferna som ryker först.
Experten varnar: AI-hetsen skapar en undergångscykel
Mest läst i kategorin
600 valde att säga upp sig efter ett mejl från vd:n
När Hollywoodjätten Paramount Skydance krävde att alla anställda skulle tillbaka till kontoret fem dagar i veckan briserade en intern bomb. Det har hänt förut. När Amazon ville tvinga tillbaka anställda till kontoret möttes man av tusentals rasande anställda. Och nu var det dags igen. “Rum, inte Zoom” Det var i september som vd David Ellison …
Så ska Arbetsförmedlingen upptäcka bidragsfusk
Arbetsförmedlingen ska få bättre verktyg för att undvika felaktiga utbetalningar och bidragfusk i samband med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Lagen ska enligt det förlag som regeringen nu skickar ut på remiss regleras för att stärka kontrollen av utbetalningar kopplad till arbetsmarknadspolitiken som Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för. Syftet med betänkandet är att få bukt med felaktiga utbetalningar och …
Nya hot mot guldgruvan - prövas i domstol
Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva samebyn Vapstens överklagande för den nya guldgruvan i Stortjärnhobben. De senaste borresultaten från Stortjärnhobben har ökat förväntningarna hos Lappland guldprospektering rejält. ”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om ett par år”, sade vd Fredrik Johansson hos Dagens PS i oktober. Då hade …
Här finns 5 000 lediga jobb med miljonlöner
”Vi har problem i vårt land”, säger vd:n på storföretaget som lider brist på kvalificerad arbetskraft av mekaniker. Den som har vad som krävs erbjuds en sexsiffrig lön. Det är Fords vd Jim Farley som i podden Business Edition går ut och slår larm om den akuta bristen på mekaniker på den amerikanska biljätten. Trots …
Larmet om statens fastigheter: "Underhållet är katastrofalt"
Underhållet av statens fastigheter är kraftigt eftersatt. Det visar en granskning som Riksrevisionen har gjort av Statens fastighetsverk. ”Problemen har utretts i omgångar och varit kända i minst 20 år”, säger Johanna Köhlmark, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande. Larmat under lång tid Trots att Statens fastighetsverk larmat om problemet har regeringen inte vidtagit tillräckliga …
Accenture meddelade nyligen att anställda som inte snabbt kan omskola sig inom AI kommer att lämna företaget. Samtidigt har Duolingo meddelat att man gradvis ska ersätta sina externa medarbetare med AI.
Salesforce har i sin tur minskat kundtjänstpersonalen med 4 000 personer, med hänvisning till att AI nu klarar hälften av företagets arbetsuppgifter.
Senast i somras visade en studie att sysselsättningen bland unga i USA har sjunkit med 13 procent på grund av AI-användning.
Och det kan bli dyrt.
Juniorrollerna försvinner – snabbt
Enligt CNBC fortsätter trenden att accelerera. Allt fler företag säger öppet att nedskärningarna görs för att frigöra resurser till AI-satsningar.
Amazon är ett av de senaste exemplen. De har varslat 14 000 anställda i samband med att bolaget satsar på vad de kallar sina ”biggest bets”, däribland generativ AI.
Flera andra tech- och tjänstebolag har gått samma väg.
Samtidigt minskar instegsjobben drastiskt. I USA har antalet annonser för dessa jobb minskat med cirka 35 procent sedan januari 2023, enligt data från Revelio Labs.
I Storbritannien syns samma mönster. CIPD – en organisation för HR-professionella – har i en färsk undersökning kommit fram till att 62 procent av arbetsgivarna tror att juniora, administrativa och ledarskapsnära roller är de som mest sannolikt ersätts av AI.
Och konkurrensen i det som finns kvar är brutal. Enligt Institute for Student Employers fick knappt 17 000 jobb för nyutexaminerade i Storbritannien sammanlagt 1,2 miljoner ansökningar. Det innebär att tiotusentals nyutexaminerade konkurrerar om samma plats.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
”Du kan svälta din egen talang-tillförsel”
Flera experter varnar för att den kortsiktiga effektiviteten kan bli en långsiktig fälla. Chris Eldridge, vd på Robert Walters, säger att företag riskerar att slå undan sina egna utvecklingsmöjligheter om juniora roller skärs bort för hårt.
“Om du tar bort för många juniora roller kan du svälta den interna talangtillförseln”, säger han.
Han beskriver instegsroller som en investering, inte en kostnad. När de försvinner skapas en “talangmässig undergångscykel” – ett läge där företag tvingas köpa kompetens externt till högre pris, med löneinflation och ett beroende av rekryteringsmarknaden som resultat.
Unga bär idéer, teknik och framtidens kultur
Även Oxford-forskaren Fabian Stephany varnar. Han menar att företag riskerar att tappa både innovationskraft och kontakt med samtidens beteenden.
Han beskriver unga som en ”generationell bro” och säger att företag utan dem riskerar att bli ”ett företag av personer som snart går i pension”.
Matthew Prince, vd och medgrundare av Cloudflare, ger samma bild och berättade nyligen i CNBC:s Worldwide Exchange att bolaget vill anställa 11 000 praktikanter. Hans motivering: ”Vi måste lära oss från nästa generation”.
Och det är just det som blir den stora paradoxen:
AI ska hjälpa företag att utvecklas – inte leda till att kompetensen inom organisationen gradvis åldras.
Vill du veta hur många jobb som kan komma att ersättas av AI? Det kan du läsa mer om hos Realtid.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Aporna försvann spårlöst 2015 – nu hittas en i ett vardagsrum
Här är historien om aporna som borde blivit en dokumentär: En av de sjutton lejon-tamarin-apor som stals från ZooParc de Beauval 2015 har nu hittats – i ett privat hem i Slovakien. Efter tio år dök apan upp tack vare sin chip-märkning. Sexton apor är fortfarande spårlöst borta. Men Perfect Weekend vet var du kan …
JPMorgon: Teknik hetare än på länge i Asien
Teknologi, telekommunikation och media blomstrar i Asien-Stillahavsområdet, och mer glödhett väntas det bli, enligt JPMorgan. Enligt Wall Street-banken JPMorgan sväller nästan orderstockarna över för teknikaffärer i Asien-Stillahavsområdet. Affärerna inom teknologi, telekommunikation och media spås öka ännu mer nästa år från en fyraårshögsta nivå i år. Det här berättar Mark Fiteny, chef för JPMorgans TMT-investeringsbankverksamhet i Asien-Stillahavsområdet, …
Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta
Biotintrenden med hårvitaminer har dragit över Sverige som en glansig storm, men nu kliver de tunga experterna fram – Harvard, Mayo Clinic, NIH och våra egna myndigheter – och säger det många inte vill höra. För de flesta gör biotin absolut ingen skillnad. I värsta fall kan tillskottet till och med störa dina blodprov. Biotin …
Solidstate-batterier kraftigt försenade
Trots höga förväntningar tar utvecklingen av helsolidstate-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030. Vid 2025 World Power Battery Conference i Sichuan betonade ledande aktörer från Kina att tekniken för helsolidstate-batterier trots allt inte är nära masstillverkning, skriver Car news China. Wu Chengxin, vice ordförande för China All‑Solid‑State Battery …
Chockbeskedet: Tim Cook kliver ner från tronen
Apple står inför ett skifte i toppen, där samtalen om framtiden nu blir allt mer intensiva bakom kulisserna. Det händer något i Cupertino. Det som tidigare bara skymtats i periferin verkar nu ta form: Apple förbereder sig på ett ledarskifte. Efter över ett decennium vid rodret väntas Tim Cook snart lämna över ansvaret för företaget …