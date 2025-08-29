Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Larmrapport: Jobb till unga rasar – AI boven

AI
Enligt ny studie finns det skäl för unga att oroa sig för att AI stor utsträckning tar över deras jobb, även om det specifikt inte behöver handla om AI-robotar som på bilden. (Foto: Jae C. Hong/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Enligt ny studie har sysselsättningen bland unga i USA snabbt sjunkit med 13 procent på grund av AI-användning, skriver CNBC.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är amerikanska arbetstagare mellan 22 och 25 år som hamnar i skottgluggen när AI, artificiell intelligens, blivit mer vanligt på företag, enligt undersökningen.

I studien är en av slutsatserna att AI bidragit till att den nationella tillväxten för sysselsättningen bland unga amerikaner stagnerat sedan 2022.

Nedgången märks tydligt i yrken som är mest exponerade för AI, bland annat har det drabbat kundtjänstrelaterade jobb, revisorer och mjukvaruutvecklare, berättar CNBC.

Forskarna säkra: AI tar över jobben

Det råder inget tvivel om att artificiell intelligens drar ner sysselsättningen för unga arbetstagare på arbetsmarknaden, skriver forskarna vid Stanfords universitet i en artikel som publicerades i veckan.

Läs också: AI: Så slipper du bli av med jobbet DagensPS

Studien omfattar löneuppgifter från miljontals amerikanska arbetstagare och rapporten fann ”tidiga, storskaliga bevis som överensstämmer med hypotesen att AI-revolutionen börjar få en betydande och oproportionerlig inverkan på nybörjare på den amerikanska arbetsmarknaden”, framgår det.

Med tonvikt på unga arbetstagare, där den framrusande tekniken enligt forskarna alltså har sänkt sysselsättningen med 13 procent på bara tre år.

Läs vidare: Hotet: Söker jobb med AI men är inkompetenta DagensPS

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Inte bara negativt med tekniken

Bland äldre och mer erfarna arbetstagare har sysselsättningen, trots framfart för artificiell intelligens, varit mer stabil eller till och med ökat, enligt kartläggningen.

Bland unga vårdbiträden har jobben däremot ökat snabbare än för äldre vårdbiträden under AI-utvecklingen.

”Rollerna för chefer inom produktion och drift i frontlinjen visade också en ökning av sysselsättningen för unga arbetstagare, även om denna tillväxt var mindre än den för arbetstagare över 35 år”, skriver CNBC och berättar att en ekonom på bankjätten Goldman Sachs nyligen uttalat att generativ AI redan syns i negativ bemärkelse i sysselsättningsstatistiken, och då särskilt inom tekniksektorn bland yngre anställda.

Läs även: Kommer inte att skapa nya jobb – “100 procent skitsnack” DagensPS

Läs mer: Här har jobben börjat försvinna DagensPS

Läs också: Varför är det så svårt att veta hur många jobb AI tar? Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensEkonomiForskningJobbNedgångStanfordstudieSysselsättningUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS