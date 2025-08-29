Enligt ny studie har sysselsättningen bland unga i USA snabbt sjunkit med 13 procent på grund av AI-användning, skriver CNBC.
Larmrapport: Jobb till unga rasar – AI boven
Det är amerikanska arbetstagare mellan 22 och 25 år som hamnar i skottgluggen när AI, artificiell intelligens, blivit mer vanligt på företag, enligt undersökningen.
I studien är en av slutsatserna att AI bidragit till att den nationella tillväxten för sysselsättningen bland unga amerikaner stagnerat sedan 2022.
Nedgången märks tydligt i yrken som är mest exponerade för AI, bland annat har det drabbat kundtjänstrelaterade jobb, revisorer och mjukvaruutvecklare, berättar CNBC.
Forskarna säkra: AI tar över jobben
Det råder inget tvivel om att artificiell intelligens drar ner sysselsättningen för unga arbetstagare på arbetsmarknaden, skriver forskarna vid Stanfords universitet i en artikel som publicerades i veckan.
Läs också: AI: Så slipper du bli av med jobbet DagensPS
Studien omfattar löneuppgifter från miljontals amerikanska arbetstagare och rapporten fann ”tidiga, storskaliga bevis som överensstämmer med hypotesen att AI-revolutionen börjar få en betydande och oproportionerlig inverkan på nybörjare på den amerikanska arbetsmarknaden”, framgår det.
Med tonvikt på unga arbetstagare, där den framrusande tekniken enligt forskarna alltså har sänkt sysselsättningen med 13 procent på bara tre år.
Läs vidare: Hotet: Söker jobb med AI men är inkompetenta DagensPS
Inte bara negativt med tekniken
Bland äldre och mer erfarna arbetstagare har sysselsättningen, trots framfart för artificiell intelligens, varit mer stabil eller till och med ökat, enligt kartläggningen.
Bland unga vårdbiträden har jobben däremot ökat snabbare än för äldre vårdbiträden under AI-utvecklingen.
”Rollerna för chefer inom produktion och drift i frontlinjen visade också en ökning av sysselsättningen för unga arbetstagare, även om denna tillväxt var mindre än den för arbetstagare över 35 år”, skriver CNBC och berättar att en ekonom på bankjätten Goldman Sachs nyligen uttalat att generativ AI redan syns i negativ bemärkelse i sysselsättningsstatistiken, och då särskilt inom tekniksektorn bland yngre anställda.
Läs även: Kommer inte att skapa nya jobb – “100 procent skitsnack” DagensPS
Läs mer: Här har jobben börjat försvinna DagensPS
Läs också: Varför är det så svårt att veta hur många jobb AI tar? Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
