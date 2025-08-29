Larmrapport: Jobb till unga rasar – AI boven

Det är amerikanska arbetstagare mellan 22 och 25 år som hamnar i skottgluggen när AI, artificiell intelligens, blivit mer vanligt på företag, enligt undersökningen.

I studien är en av slutsatserna att AI bidragit till att den nationella tillväxten för sysselsättningen bland unga amerikaner stagnerat sedan 2022.

Nedgången märks tydligt i yrken som är mest exponerade för AI, bland annat har det drabbat kundtjänstrelaterade jobb, revisorer och mjukvaruutvecklare, berättar CNBC.

Forskarna säkra: AI tar över jobben

Det råder inget tvivel om att artificiell intelligens drar ner sysselsättningen för unga arbetstagare på arbetsmarknaden, skriver forskarna vid Stanfords universitet i en artikel som publicerades i veckan.

Studien omfattar löneuppgifter från miljontals amerikanska arbetstagare och rapporten fann ”tidiga, storskaliga bevis som överensstämmer med hypotesen att AI-revolutionen börjar få en betydande och oproportionerlig inverkan på nybörjare på den amerikanska arbetsmarknaden”, framgår det.

Med tonvikt på unga arbetstagare, där den framrusande tekniken enligt forskarna alltså har sänkt sysselsättningen med 13 procent på bara tre år.

