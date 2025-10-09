EU-missen: "Är det vatten i varmvattenberedare?"

2027 kommer EU:s regler för dricksvatten att träda i kraft. Då blir det problem med varmvattenberedarna runt om i Europa.

Material som behövs för emaljering av varmvattenberedare är nämligen borta från EU:s lista över godkända ämnen, konstaterar Financial Times.

Mer än 90 procent blir underkända

Applia, lobbygruppen för de företag som tillverkar hushållsapparater, uppskattar att mer än 90 procent av alla varmvattenberedare inte längre kommer att vara godkända att sälja inom EU.

Orsaken är hafnium, en mycket värmebeständig metall, och närbesläktade zirkonium inte erkänns som säkra för hushållsbruk.

De två ämnena finns inte med i EU:s nya regler för dricksvatten vilka träder i kraft 2027 och ska dels skydda konsumenterna och dels förbättra vattenkvalitén.

EU har råkat förbise det faktum att även varmvattenberedare innehåller dricksvatten.

Som en följd av att hafnium och zirkonium inte finns på listan över godkända material riskerar tillverkare nu böter om de inte håller sig till den nya listan.

