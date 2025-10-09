Insikten att det är vatten i varmvattenberedare kom som en kalldusch för EU-kommissionen. Nu tvingas EU-länderna till andra lösningar.
EU-missen: "Är det vatten i varmvattenberedare?"
2027 kommer EU:s regler för dricksvatten att träda i kraft. Då blir det problem med varmvattenberedarna runt om i Europa.
Material som behövs för emaljering av varmvattenberedare är nämligen borta från EU:s lista över godkända ämnen, konstaterar Financial Times.
EU skakas av Frankrikes nya kris. Dagens PS
Mer än 90 procent blir underkända
Applia, lobbygruppen för de företag som tillverkar hushållsapparater, uppskattar att mer än 90 procent av alla varmvattenberedare inte längre kommer att vara godkända att sälja inom EU.
Orsaken är hafnium, en mycket värmebeständig metall, och närbesläktade zirkonium inte erkänns som säkra för hushållsbruk.
De två ämnena finns inte med i EU:s nya regler för dricksvatten vilka träder i kraft 2027 och ska dels skydda konsumenterna och dels förbättra vattenkvalitén.
EU har råkat förbise det faktum att även varmvattenberedare innehåller dricksvatten.
Som en följd av att hafnium och zirkonium inte finns på listan över godkända material riskerar tillverkare nu böter om de inte håller sig till den nya listan.
”Helt säkert att använda”
”Hafnium är helt säkert att använda”, säger Paolo Falcioni, generaldirektör för Applia, och hänvisar till att elementet har använts i mer än 100 år i emaljerade varmvattenberedare.
Om hafnium eller zirkonium inte blandas med emaljen, förklarade han, ”spricker glasyren och varmvattnet håller inte värmen”.
Alternativen till hafnium är stål eller koppar men blir 4-5 gånger så dyrt.
”Effekten skulle bli enorm”, säger Jérôme Martel, chef för regulatoriska frågor på det franska Groupe Atlantic.
Redan problem med USA och Kina
Italienska Ariston, en annan stor tillverkare av varmvattenberedare, uttrycker liknande farhågor. Europeiska företag har drivit på EU-kommissionen för att förenkla regelverket,
Det sker dessutom med amerikanska tullar och tuff kinesisk konkurrens i perspektivet.
EU säger att det är upp till medlemsländerna att anmäla eventuella ambitioner att godkänna hafnium och att inget land hittills har gjort det.
Samtidigt har man hänvisat företag till att ansöka om toxikologiska bedömningar för att få materialen godkända, en process företagen själva säger skulle ta för lång tid.
”Det skulle ge europeiska tillverkare en allvarlig nackdel jämfört med konkurrenter utanför EU”, säger en branschkälla till FT.
Medlemsländer kan godkänna hafnium på nationell nivå men det är enligt branschen också dyrare och mer tidskrävande.
Nu måste EU lämna sin bekvämlighetszon. Dagens PS
Färre fel i EU-budget. Realtid
