Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Uppgifter: EU chockhöjer – inför 50 procent tull

EU:s industrikommisionär Stephane Sejourne planerar att chockhöja tullen på stål i dag den 7 oktober enligt uppgifter.
EU:s industrikommisionär Stephane Sejourne planerar att chockhöja tullen på stål i dag den 7 oktober enligt uppgifter. (Foto: Martin Meissner/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

EU-kommissionen planerar att chockhöja sin tull på den viktiga råvaran stål som ett svar på omvärldens motsvarande.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Med det ny förslaget hoppas unionen skydda sin egen industri – men risken för handelskonflikter ökar.

Läs även: Norge beläggs med ståltullar – av EU – Dagens PS

Snart införs ny tull

Enligt Reuters planerar EU-kommissionen att;

”Halvera importkvoterna för stål och höja tullarna till upp till 50 procent på volymer som överstiger kvotnivåerna.”

Det innebär att importen av stål som överskrider dessa kvoter kan mötas av tullar dubbelt så höga som dagens nivåer.

Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”

En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder.

I ett uttalande till Financial Times säger EU:s industrikommissionär Stéphane Séjourné:

”Vi kommer att minska utländska stålkvoter med nästan hälften och höja tullarna betydligt för att skydda europeisk industri och jobb.”

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Kinesiskt stål i skottlinjen

Trots att Trump höjt landets importtullar på stål så är det enligt Europaportalen dock inte bara USA som är i skottgluggen.

Utan åtgärderna riktar sig i första hand mot stål från Kina, som under lång tid anklagats för att dumpa priser och snedvrida konkurrensen i Europa.

”EU-kommissionen planerar att halvera importkvoterna för stål och höja tullarna till upp till 50 procent för att stoppa billigt kinesiskt stål”, skrev sajten tidigare i oktober.

Syftet är att skapa ett mer rättvist spelrum för europeiska producenter och minska beroendet av import från Kina – som i dag står för en betydande del av stålet på EU-marknaden.

Pågar förhandlingar

Reaktionerna från industrin är blandade.

Vissa aktörer välkomnar beslutet och ser det som en nödvändig åtgärd för att skydda europeisk produktion, medan andra varnar för att det kan leda till högre kostnader för hela industrikedjan.

Financial Times rapporterar att flera medlemsländer uttryckt oro för att ”tullarna riskerar att driva upp priserna för bil- och maskintillverkare” och skapa spänningar i handeln med Asien.

ANNONS

Förslaget väntas presenteras formellt i dag den 7 oktober. Därefter följer förhandlingar i EU-parlamentet och mellan medlemsländerna.

Parallellt med detta pågår dock fortsatta förhandlingar med Vita huset och i Asien med hopp om att nå överenskommelser på på tullar för stål som gynnar handeln i stort.

Läs även: Svenska företagen som drabbas av Trumps nya tullar – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiEUStålStockholmsbörsenSverigeTullUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS