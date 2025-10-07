Uppgifter: EU chockhöjer – inför 50 procent tull

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Kinesiskt stål i skottlinjen

Trots att Trump höjt landets importtullar på stål så är det enligt Europaportalen dock inte bara USA som är i skottgluggen.

Utan åtgärderna riktar sig i första hand mot stål från Kina, som under lång tid anklagats för att dumpa priser och snedvrida konkurrensen i Europa.

”EU-kommissionen planerar att halvera importkvoterna för stål och höja tullarna till upp till 50 procent för att stoppa billigt kinesiskt stål”, skrev sajten tidigare i oktober.

Syftet är att skapa ett mer rättvist spelrum för europeiska producenter och minska beroendet av import från Kina – som i dag står för en betydande del av stålet på EU-marknaden.

Pågar förhandlingar

Reaktionerna från industrin är blandade.

Vissa aktörer välkomnar beslutet och ser det som en nödvändig åtgärd för att skydda europeisk produktion, medan andra varnar för att det kan leda till högre kostnader för hela industrikedjan.

Financial Times rapporterar att flera medlemsländer uttryckt oro för att ”tullarna riskerar att driva upp priserna för bil- och maskintillverkare” och skapa spänningar i handeln med Asien.

Förslaget väntas presenteras formellt i dag den 7 oktober. Därefter följer förhandlingar i EU-parlamentet och mellan medlemsländerna.

Parallellt med detta pågår dock fortsatta förhandlingar med Vita huset och i Asien med hopp om att nå överenskommelser på på tullar för stål som gynnar handeln i stort.

