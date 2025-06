Kläder: Second hand och laga går bra, men inte att hyra

I en ny studie har IVL, Svenska miljöinstitutet, undersökte miljökonsekvenser av att människor använder nätbaserade tjänster för återbruk i form av att köpa kläder second hand, uthyrning och lagning av kläder i Sverige.

”Miljönyttan från uthyrningstjänster är i högre grad beroende av tjänstens utformning och användning, till exempel hur mycket de hyrda plaggen används och ersätter nyinköp, samt hur effektivt förpackningar används”, säger Matilda Lidfeldt, textil- och livscykelexpert hos IVL.

Tar helhetsgrepp

I studien, Environmental impact of circular e-businesses in the clothing sector, används tre fiktiva personer för att analysera klimatpåverkan.

Forskarna undersökte även påverkan på vattentillgång och användning av primärenergi, alltså energi från en primärkälla som inte omvandlats till annan form av energi av människor.

Miljöpåverkan från själva tjänsten, som till exempel transporter och förpackningar, undersöktes också och jämfördes med om man istället skulle köpa nya kläder.

Tveksam miljönytta i uthyrning av kläder. Forskarna sågar uthyrning ur miljöaspekt, mycket relaterat till förpackningar och hanteringen av dem. (Foto: Jens L´Estrade/TT)