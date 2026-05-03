Endast 2 av 12 olivoljor klarar kraven. Vissa inte ens tjänliga som livsmedel

Endast 2 av 12 olivoljor uppfyller kvaliteten tillverkaren märkt flaskan med. Vissa oljor är så dåliga att de inte ska säljas som livsmedel, är betyget.
När Livsmedelsverket gör en kontroll av olivoljor är det nedslående besked verket lämnar.
Endast 2 av 12 oljor håller den kvalitet tillverkar lovar enligt etiketten och flera år så dåliga att de inte ens ska säljas som livsmedel.
Alla högt klassade av leverantören
Det aktuella testet gjordes 2024 men redovisas först nu och handlar om 12 oljor som alla är karaktäriserade som ”extra jungfruolja” av leverantören.
Det är den finaste beteckningen på olivolja men bara 2 av 12 oljor lever upp till kraven vid en kontroll.
Den kontroll består både av kemiska och fysiska tester och en bedömning gjord av en tränad smakpanel.
5 av oljorna klassas i stället som jungfruolja. En annan olja uppfyller inte renhetskraven, eftersom den även innehåller andra vegetabiliska oljor.
Fyra klassas ned helt
Fyra av oljorna klassas ned helt och definieras som ”bomolja” med lägre kvalitet, högre syrahalt och väsentliga defekter när det gäller smak och lukt.
De ”ska inte säljas som livsmedel utan att först renas”, slår Råd & Rön, som presenterar testet, fast.
Resultatet i Livsmedelsverkets test stämmer relativt väl överens med ett test Råd & Rön gjorde av olivolja hösten 2024.
I den var det 6 av 20 oljor som inte levde upp till sin märkning.
Branschen starkt kritisk
Branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel är starkt kritisk till Livsmedelsverkets tester, bland annat för att smakpanelens bedömning kan nedgradera en olja, även om den klarar kemikaliska och fysikaliska tester.
”De sensoriska paneltesterna är enligt vår uppfattning inte riktigt tillförlitliga. Vår uppfattning är att man ska göra en gemensam bedömning med den kemiska analysen”, menar Mona Lauermann Orheden, sakkunnig inom hälsa och livsmedelssäkerhet hos Svensk dagligvaruhandel.
Om en olja inte klarar smaktestet kan leverantören redan i dag begära omanalys. Då skickar Livsmedelsverket oljeprover från samma parti till två andra smakpaneler för bedömning, påpekar Råd & Rön.
Resultatet/Olivoljor kontrollerade av Livsmedelsverket
(Resultat i analys)
Extra jungfruolja
Aubocassa Aceite de Oliva Virgen Extra DOP Mallorca, 500 ml
Ica Olivolja Extra Virgin, 750 ml
Jungfruolja
Ellas Extrajungfru Olivolja, 750 ml
Fontana Classico Extra Virgin Olivolja, 750 ml
Garant Classico Extra Virgin Olivolja, 750 ml
Primadonna Spanish Extra Virgin Olive Oil, 1 liter
Zeta Classico Olio Extra Vergine di Oliva, 750 ml
Uppfyller inte renhetskriterier (inte bara olivolja)
Ellas Olive Pomace Oil med tillskott av vitamin E och D, 900 ml
Bomolja
La Espanola Extrajungfru Olivolja, 750 ml
Poyraz Extra Jungfruolivolja, 750 ml
Sedi Hisham Virgin Olive Oil, 1 liter
Terra Delyssa Extra Virgin Olive Oil, 1 liter
(Källa: Livsmedelsverket och Råd & Rön)