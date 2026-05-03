Förbjudet att baka bröd 1 maj - hotas med dryga böter

Endast 2 av 12 olivoljor klarar kraven. Vissa inte ens tjänliga som livsmedel

Olivolja: bara 2 av 12 oljor klarar kraven i test hos Livsmedelsverket
Hyllor fulla av olivolja. Men allt är inte vad det ser ut att vara. När Livsmedelsverket testar klarar bara 2 av 12 förpackningar olivolja kraven. (Foto: Martina Holmberg/TT)

Endast 2 av 12 olivoljor uppfyller kvaliteten tillverkaren märkt flaskan med. Vissa oljor är så dåliga att de inte ska säljas som livsmedel, är betyget.

När Livsmedelsverket gör en kontroll av olivoljor är det nedslående besked verket lämnar.

Endast 2 av 12 oljor håller den kvalitet tillverkar lovar enligt etiketten och flera år så dåliga att de inte ens ska säljas som livsmedel.

Alla högt klassade av leverantören

Det aktuella testet gjordes 2024 men redovisas först nu och handlar om 12 oljor som alla är karaktäriserade som ”extra jungfruolja” av leverantören.

Det är den finaste beteckningen på olivolja men bara 2 av 12 oljor lever upp till kraven vid en kontroll.

Den kontroll består både av kemiska och fysiska tester och en bedömning gjord av en tränad smakpanel.

5 av oljorna klassas i stället som jungfruolja. En annan olja uppfyller inte renhetskraven, eftersom den även innehåller andra vegetabiliska oljor.

Fyra klassas ned helt

Fyra av oljorna klassas ned helt och definieras som ”bomolja” med lägre kvalitet, högre syrahalt och väsentliga defekter när det gäller smak och lukt.

De ”ska inte säljas som livsmedel utan att först renas”, slår Råd & Rön, som presenterar testet, fast.

Resultatet i Livsmedelsverkets test stämmer relativt väl överens med ett test Råd & Rön gjorde av olivolja hösten 2024.

I den var det 6 av 20 oljor som inte levde upp till sin märkning.

De kemiska och fysiska testerna av olivolja kompletteras med en bedömning gjord av en tränad smakpanel hos Livsmedelsverket. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Branschen starkt kritisk

Branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel är starkt kritisk till Livsmedelsverkets tester, bland annat för att smakpanelens bedömning kan nedgradera en olja, även om den klarar kemikaliska och fysikaliska tester.

”De sensoriska paneltesterna är enligt vår uppfattning inte riktigt tillförlitliga. Vår uppfattning är att man ska göra en gemensam bedömning med den kemiska analysen”, menar Mona Lauermann Orheden, sakkunnig inom hälsa och livsmedelssäkerhet hos Svensk dagligvaruhandel.

Om en olja inte klarar smaktestet kan leverantören redan i dag begära omanalys. Då skickar Livsmedelsverket oljeprover från samma parti till två andra smakpaneler för bedömning, påpekar Råd & Rön.

Resultatet/Olivoljor kontrollerade av Livsmedelsverket

(Resultat i analys)

Extra jungfruolja

Aubocassa Aceite de Oliva Virgen Extra DOP Mallorca, 500 ml

Ica Olivolja Extra Virgin, 750 ml

Jungfruolja

Ellas Extrajungfru Olivolja, 750 ml

Fontana Classico Extra Virgin Olivolja, 750 ml

Garant Classico Extra Virgin Olivolja, 750 ml

Primadonna Spanish Extra Virgin Olive Oil, 1 liter

Zeta Classico Olio Extra Vergine di Oliva, 750 ml

Uppfyller inte renhetskriterier (inte bara olivolja)

Ellas Olive Pomace Oil med tillskott av vitamin E och D, 900 ml

Bomolja

La Espanola Extrajungfru Olivolja, 750 ml

Poyraz Extra Jungfruolivolja, 750 ml

Sedi Hisham Virgin Olive Oil, 1 liter

Terra Delyssa Extra Virgin Olive Oil, 1 liter

(Källa: Livsmedelsverket och Råd & Rön)

