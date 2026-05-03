Endast 2 av 12 olivoljor klarar kraven. Vissa inte ens tjänliga som livsmedel

Nu ska vår beredskap bli god – på ett sätt till. Dagens PS

Alla högt klassade av leverantören

Det aktuella testet gjordes 2024 men redovisas först nu och handlar om 12 oljor som alla är karaktäriserade som ”extra jungfruolja” av leverantören.

Det är den finaste beteckningen på olivolja men bara 2 av 12 oljor lever upp till kraven vid en kontroll.

Den kontroll består både av kemiska och fysiska tester och en bedömning gjord av en tränad smakpanel.

5 av oljorna klassas i stället som jungfruolja. En annan olja uppfyller inte renhetskraven, eftersom den även innehåller andra vegetabiliska oljor.

Här slängs snart tre ton oxfilé – om inte… Dagens PS