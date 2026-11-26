Från december delar ChatGPT och kodverktyget Codex på samma kvot för kunder med Plus, Pro och Business. Modellen Instant räknas inte in och går att använda även när kvoten är slut.
OpenAI slår ihop Chat och Work – påverkar betalanvändare
ChatGPT har i dag två lägen, Chat och Work. Work är enligt OpenAI en agent, ett AI-verktyg som på egen hand kan utföra uppgifter i användarens appar och filer i flera timmar. OpenAI har börjat slå ihop lägena för ett fåtal användare, rapporterar TechCrunch. Chat och Work ska räknas mot samma kvot, uppger en talesperson för bolaget till tidningen.
Thibault Sottiaux, produktansvarig, skrev på X den 24 november:
Vi börjar införa det sammanslagna Chat- och Work-läget för en liten grupp Pro-användare för att lära oss av återkopplingen innan vi gör det tillgängligt för fler.
Reaktionerna var mestadels negativa enligt Decrypt, och de flesta som svarade ansåg att de separata kvoterna för samtal och agentarbete gjorde ChatGPT värt pengarna. En användare skrev på X:
Min veckokvot i Codex tog alltid slut på under åtta timmar. Nu kommer jag knappt att kunna använda det till någonting.
Privatpersoner med Plus och Pro
Plus och Pro hör till OpenAI:s abonnemang för privatpersoner. Från december dras användningen av ChatGPT och Codex från samma kvot, enligt TechRepublic. Kvoten är den användning som ingår i abonnemanget, och den nollställs med jämna mellanrum. Den mäts i tokens, de informationsbitar som AI-modeller bearbetar och skapar, och krävande uppgifter drar i regel mer.
Hur mycket som återstår och när kvoten nollställs syns under ”Inställningar” och ”Användning”, skriver TechRepublic. Enligt tidningen har OpenAI inte aviserat samma ändring för gratisversionen, Go, Enterprise eller Edu.
OpenAI räknar med att de flesta inte behöver vänta oftare än i dag på att kvoten nollställs. En liten andel av de tyngsta användarna kan däremot nå taket tidigare, säger talespersonen för bolaget.
Företag med Business
Business får samma ändring, men OpenAI har inte angett om kvoten gäller per plats eller per arbetsyta. En standardplats kostar 25 dollar i månaden vid månadsbetalning. En premiumplats kostar på samma villkor 125 dollar i månaden och ger mer användning än standardplatsen, utan femtimmarsgräns, enligt OpenAI:s prislista.
Räcker kvoten inte kan företaget köpa krediter som ger användning utöver det som ingår, enligt OpenAI:s hjälpsida. Ett företag som anger sitt momsregistreringsnummer i kassan debiteras ingen moms.
I Konjunkturinstitutets enkät i februari i år uppgav runt 32 procent av de svarande att de använder AI på jobbet, har Dagens PS rapporterat. Jannike Tillå, chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen, sa i ett pressmeddelande:
AI kan vara ett arbetsverktyg, studiehjälp och kompis på samma gång.
OpenAI vill få fler användare att betala för ChatGPT, har Dagens PS tidigare rapporterat. Hur stor kvoten blir för varje abonnemang har bolaget ännu inte offentliggjort.
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