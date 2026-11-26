Thibault Sottiaux, produktansvarig, skrev på X den 24 november:

Vi börjar införa det sammanslagna Chat- och Work-läget för en liten grupp Pro-användare för att lära oss av återkopplingen innan vi gör det tillgängligt för fler.

Reaktionerna var mestadels negativa enligt Decrypt, och de flesta som svarade ansåg att de separata kvoterna för samtal och agentarbete gjorde ChatGPT värt pengarna. En användare skrev på X:

Min veckokvot i Codex tog alltid slut på under åtta timmar. Nu kommer jag knappt att kunna använda det till någonting.

Privatpersoner med Plus och Pro

Plus och Pro hör till OpenAI:s abonnemang för privatpersoner. Från december dras användningen av ChatGPT och Codex från samma kvot, enligt TechRepublic. Kvoten är den användning som ingår i abonnemanget, och den nollställs med jämna mellanrum. Den mäts i tokens, de informationsbitar som AI-modeller bearbetar och skapar, och krävande uppgifter drar i regel mer.

Hur mycket som återstår och när kvoten nollställs syns under ”Inställningar” och ”Användning”, skriver TechRepublic. Enligt tidningen har OpenAI inte aviserat samma ändring för gratisversionen, Go, Enterprise eller Edu.

OpenAI räknar med att de flesta inte behöver vänta oftare än i dag på att kvoten nollställs. En liten andel av de tyngsta användarna kan däremot nå taket tidigare, säger talespersonen för bolaget.