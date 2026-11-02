Om 18 dagar skärps reglerna – små fakturaköp prövas mot lönen

En faktura där butiken själv lämnar krediten undantas från kreditprövningen om den är ränte- och avgiftsfri och ska betalas inom 50 dagar efter leveransen. Är butiken ett stort företag som säljer på nätet är gränsen 14 dagar, och fakturan får då inte säljas vidare innan den är betald.

På måndagen skrev Konsumentverket att kreditgivarna ska göra en noggrann kreditprövning ”även vid små lån och fakturatjänster som ’köp nu, betala senare’”.

Lagen skärper kreditprövningen, som ska bygga på uppgifter om konsumentens inkomster, utgifter och skulder, i den omfattning som är nödvändig och proportionerlig med hänsyn till bland annat kreditbeloppet.

Krediten får bara beviljas om kunden bedöms kunna betala tillbaka, och ett avslag ska motiveras snarast.

Att kunder får tydlig information om vilka risker ett åtagande innebär, stärker skyddet för konsumenterna, skriver FI. Foto: Adam Ihse/TT

Finansinspektionen beslutade den 13 oktober om allmänna råd för hur prövningen bör gå till. När förslaget kom i maj skrev myndigheten att företagen bör samla in fler uppgifter, bland annat månadskostnaden för alla skulder kunden har, och att ”i stort sett samtliga konsumenter som ansöker om en kredit från ett tillståndspliktigt företag kommer att påverkas”.

Eftersom kreditgivaren ska kunna avråda från krediter där månadsbeloppet inte står i rimlig relation till kreditbeloppet räknade FI med att något färre krediter skulle beviljas, ”huvudsakligen de mindre krediterna till konsumenter med låga inkomster”.

Just den följden invände branschen mot. ”Man gör det väldigt svårt för många målgrupper, inte minst för de som har en låg pension eller låga inkomster”, sa Roslana Cederhage, generalsekreterare för branschföreningen Swefintech, till TT i slutet av juni. Hon påpekade att ett räntefritt fakturaköp på några hundra kronor kan omfattas av samma regler som ett betydligt större konsumtionslån.

Klarna har börjat be kunderna uppge sin månadsinkomst efter skatt och sin boendekostnad, och enligt bolaget har över en miljon svenskar gjort det. Bolaget kontrollerar redan i dag återbetalningsförmågan vid varje köp, men inför de nya reglerna behöver Klarna enligt utskicket till kunderna ”en översikt över din ekonomi”.