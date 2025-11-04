Insekter kan vara irriterande. De blir inte mindre irriterande om de kostar en 855 miljoner kronor och tvingar fram en konkurs.
Dyra insekter tvingar bolag i konkurs
Det fortsätter vara motvind för gröna investeringar, vilket naturligtvis är beklagligt i en tid då planet och människor behöver sådana för att möta klimathot och annat.
Den här gången handlar det om insekter.
I Danmark tvingas nu Enorm Biofactory, Nordens största insektsfabrik, i konkurs efter att ett försök till rekonstruktion misslyckats.
Hur det smakar? Inte det viktigaste med maten. Dagens PS
Storsatsning men mest problem
Fabriken, delvis ägd av dagligvarukoncernen DLG, har fått kapital för en storsatsning som handlat om att producera protein av soldatlarver.
Produktionen startade i december 2023 men har sedan dess mest fått hantera förseningar, miljökrav(!) och svag försäljning.
Sommaren 2025 visade ägarbolaget Enorm Investor Holding ett underskott på motsvarande 855 miljoner kronor och ett negativt eget kapital i storleksordningen 660 miljoner.
Maten som spar pengar och gör gott för miljön. Dagens PS
Rekonstruktion slutade i konkurs
Man genomförde ett försök till rekonstruktion, som misslyckades, och försattes i konkurs. Förvaltaren har sedan inte lyckats hitta någon köpare som vill fortsätta driva produktionen.
”Drömmen om Nordens största insektsfabrik har därmed förvandlats till ett av de dyraste hållbarhetsmisslyckandena inom danskt jordbruk.” sammanfattar danska tidskriften Effektivt Landbrug.
Svenska forskare: Linserna som ska rädda oss. Dagens PS
Gröna problem även här
Från Sverige rapporteras ett annat, om än kraftigt mycket mindre bakslag, när Ljusgårda tvingas pausa sina stora planer.
I Tibro skulle Ljusgårda skapa en av Europas största vertikalodlingar av grönsaker. Nu pausar man planerna på en ny, större fabrik och säljer i stället sin fastighet, skriver Food Supply.
Bakgrunden är att minska kapitalbehovet och fokusera på en effektivare drift av bolaget som sedan flera år dras med förluster man nu hoppas kunna vända.
Den nya, stora fabrik man planerade för 200 miljoner kronor, skulle initialt ha stått klar redan 2022 men planerna har flera gånger flyttats fram.
Det senaste budet var att den skulle vara i drift under 2026, men nu blir den alltså, med största säkerhet, inte av över huvud taget.
Arlas nya giv: Magplask eller magkänsla? Dagens PS
Krisande Beyond Meat på väg mot högsta kursen på ett år. Realtid
