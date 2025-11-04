Dyra insekter tvingar bolag i konkurs

Det fortsätter vara motvind för gröna investeringar, vilket naturligtvis är beklagligt i en tid då planet och människor behöver sådana för att möta klimathot och annat.

Den här gången handlar det om insekter.

I Danmark tvingas nu Enorm Biofactory, Nordens största insektsfabrik, i konkurs efter att ett försök till rekonstruktion misslyckats.

Storsatsning men mest problem

Fabriken, delvis ägd av dagligvarukoncernen DLG, har fått kapital för en storsatsning som handlat om att producera protein av soldatlarver.

Produktionen startade i december 2023 men har sedan dess mest fått hantera förseningar, miljökrav(!) och svag försäljning.

Sommaren 2025 visade ägarbolaget Enorm Investor Holding ett underskott på motsvarande 855 miljoner kronor och ett negativt eget kapital i storleksordningen 660 miljoner.

