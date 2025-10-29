Dagens PS
Arlas nya giv: Magplask eller magkänsla?

Arla har spelat in magljud, finns på Spotify
Profibeats, nu ute på Spotify och Arlas 4:52 långa inspelning av magljud. Hiss eller diss är frågan men Arla hoppas i alla fall få sälja fil. (Foto: Pressbild Arla)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Det sägs att man ska lyssna på sin magkänsla. Frågan är om det är vad Arla har gjort. Nu ska det avgöras – på Spotify.

Den 26 augusti landade pressmeddelandet om att Arla lanserar Profibi, ”en ny smakrik fil inom Arla Cultura-sortimentet”.

Det var inte bara en ”mångsidig kombination” utan något som gav ”en fräsch, god och krämig fil”.

”Vi märker att allt fler inser att god hälsa börjar inifrån. Samtidigt kan det vara svårt att veta vad man ska välja i ett överflöd av information”, förklarade Kalvin Lingajothy, ansvarig för Arla Cultura, möjligen med pannan i bekymrade veck.

” Därför efterfrågas enkla och goda produkter som passar in i vardagen. Med lanseringen av Arla Profibi kan vi nu erbjuda ett ännu bredare utbud inom Arla Cultura”, fortsatte Lingajothy dock snabbt och kunde väl därigenom även släta ut vecken.

Nu kan vi få starkare mjölk – Arla värvar.

Nya tag i PR-fabriken

Det är väl möjligt att hela Sverige inte sprang benen av sig, inte ens då produkterna, med epitet som ”fräsch” och ”bubblig”, fanns tillgängliga på butikshyllorna från vecka 37.

Men skam den som ger sig. Arla tog snabbt nya tag. I dag kom resultatet i form av en ny pressrelease.

”Att lyssna på sin magkänsla får en ny innebörd när Arla släpper Profibeats – en elektronisk låt skapad av kroppens egna rytmer”, förklarar mejerijätten.

”Låten är byggd helt på verkliga magljud, och har producerats av musikproducenten Sean Fender tillsammans med Sofia Antonsson, legitimerad dietist och specialist inom maghälsa”.

En av åtta bönder tänker lägga ner.

Den lite mer traditionella lanseringen. Men nu ska Arlas nya produkter få draghjälp av magljud på Spotify. Magiskt? Det återstår att se. (Foto: Pressbild Arla)
”En unik låt”

Att ”kombinera musikproduktion med expertis om tarmens signaler” har ”skapat en unik låt som lyfter ett ofta laddat ämne: magljud”, förklarar Arla på fullt allvar. Antar vi.

”Magen är ett komplext system som hela tiden pratar med oss. Genom ljud – bubbel, kurr, knorr – berättar den hur vi mår. Målet med det här projektet är att avdramatisera det, och visa att det är helt naturligt”, säger Sofia Antonsson.

Hur det låter? Nja…

Låten Profibeats släpps på Spotify för att inspirera till en mer avslappnad och balanserad syn på magen”.

Hur det låter?

Ganska magstarkt. Inte särskilt mag-iskt. Tveksam magkänsla bakom att göra låten hela 4 minuter och 52 sekunder lång.

Men naturligtvis ska du testa.  Har du fem minuter över och vill testa vad Arla hoppas är ett mag-nifikt PR-trick, kan du alltid lyssna här.

Forskning: Vanlig komjölk nyttigare än växtbaserade drycker.

Arla Sverige: Prisuppgångar kan vara på väg.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

