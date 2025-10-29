Arlas nya giv: Magplask eller magkänsla?

Den 26 augusti landade pressmeddelandet om att Arla lanserar Profibi, ”en ny smakrik fil inom Arla Cultura-sortimentet”.

Det var inte bara en ”mångsidig kombination” utan något som gav ”en fräsch, god och krämig fil”.

”Vi märker att allt fler inser att god hälsa börjar inifrån. Samtidigt kan det vara svårt att veta vad man ska välja i ett överflöd av information”, förklarade Kalvin Lingajothy, ansvarig för Arla Cultura, möjligen med pannan i bekymrade veck.

” Därför efterfrågas enkla och goda produkter som passar in i vardagen. Med lanseringen av Arla Profibi kan vi nu erbjuda ett ännu bredare utbud inom Arla Cultura”, fortsatte Lingajothy dock snabbt och kunde väl därigenom även släta ut vecken.

Nya tag i PR-fabriken

Det är väl möjligt att hela Sverige inte sprang benen av sig, inte ens då produkterna, med epitet som ”fräsch” och ”bubblig”, fanns tillgängliga på butikshyllorna från vecka 37.

Men skam den som ger sig. Arla tog snabbt nya tag. I dag kom resultatet i form av en ny pressrelease.

”Att lyssna på sin magkänsla får en ny innebörd när Arla släpper Profibeats – en elektronisk låt skapad av kroppens egna rytmer”, förklarar mejerijätten.

”Låten är byggd helt på verkliga magljud, och har producerats av musikproducenten Sean Fender tillsammans med Sofia Antonsson, legitimerad dietist och specialist inom maghälsa”.

