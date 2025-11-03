Svenska forskare: Linserna som ska rädda oss

De linser som i dag odlas på Kanarieöarna har en historia på platsen vilken sträcker sig nästan 2 000 år tillbaka i tiden.

Det visar den första genetiska studien av arkeologiska linser. Den har gjorts av forskare vid Linköpings universitet och Las Palmas de Gran Canarias universitet i samarbete.

Eftersom linserna under väldigt lång tid blivit anpassade för odling i varmt och torrt klimat, kan de nu bli värdefulla när vi behöver ägna oss åt växtförädling i spåren av ett allt varmare klimat och de klimatförändringar vi kan vänta oss framöver.

En guldgruva för forskare

För mer än 1 000 år sedan långtidsförvarade befolkningen på Gran Canaria sin skörd i silos de grävt ut direkt ur den vulkaniska berggrunden.

Där blev en del av de undansparade fröna kvar och förhållandena har varit så bra att DNA bevarats i växtdelarna fram tills i dag.

Det gör att dessa tusenåriga grödor nu blir en guldgruva för forskare.

Den nya studien, publicerad i Journal of Archaeological Science, redovisar bland annat forskarnas genetiska analyser.

De visar att många av de linser som odlas på Gran Canaria i dag härstammar fårn linser ursprungsbefolkningen tog med sig från Nordafrika på 200-talet.

