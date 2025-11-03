Dagens PS
Svenska forskare: Linserna som ska rädda oss

Ska lära oss odla under klimathoten
På Kanarieöarna har vissa linser odlats i 2 000 år. Nu kan det hjälpa oss när vi ska anpassa grödor till klimatförändringar. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Det finns linser på Kanarieöarna som odlats där i nästan 2 000 år. Nu kan de bli viktiga när vi ska anpassa oss till ett allt varmare klimat.

De linser som i dag odlas på Kanarieöarna har en historia på platsen vilken sträcker sig nästan 2 000 år tillbaka i tiden.

Det visar den första genetiska studien av arkeologiska linser. Den har gjorts av forskare vid Linköpings universitet och Las Palmas de Gran Canarias universitet i samarbete.

Eftersom linserna under väldigt lång tid blivit anpassade för odling i varmt och torrt klimat, kan de nu bli värdefulla när vi behöver ägna oss åt växtförädling i spåren av ett allt varmare klimat och de klimatförändringar vi kan vänta oss framöver.

En guldgruva för forskare

För mer än 1 000 år sedan långtidsförvarade befolkningen på Gran Canaria sin skörd i silos de grävt ut direkt ur den vulkaniska berggrunden.

Där blev en del av de undansparade fröna kvar och förhållandena har varit så bra att DNA bevarats i växtdelarna fram tills i dag.

Det gör att dessa tusenåriga grödor nu blir en guldgruva för forskare.

Den nya studien, publicerad i Journal of Archaeological Science, redovisar bland annat forskarnas genetiska analyser.

De visar att många av de linser som odlas på Gran Canaria i dag härstammar fårn linser ursprungsbefolkningen tog med sig från Nordafrika på 200-talet.

Linser är nyttigare än det mesta. Nu ska linser som odlats länge på Kanarieöarna hjälpa att utveckla grödor anpassade till klimatförändringarna. (Foto: Christine Olsson/TT)
”Samma linser i 2 000 år”

”Man har alltså odlat samma sorts linser i nästan 2000 år på Kanarieöarna. Det är intressant”, konstaterar Jenny Hagenblad, biträdande professor i Linköping och den som har lett studien.

Att Kanarieöarna har bevarat sin ursprungstyp av linser under så lång tid är inte bara kul kuriosa. Intresset för Kanarieöarnas kulturarv växer och många vill laga och äta mat som har rötter i öarnas historia. Linserna visar sig vara en del av den berättelsen.

”Vi ser även i vår studie att på olika öar odlas olika typer av linser, även öar där man tidigare har trott att linser inte odlats”, säger Jonathan Santana, forskare vid Las Palmas de Gran Canarias universitet.

Till nytta i klimathotens tid

Nu ser forskarna möjligheter i linserna från Lanzarote, inte minst i skenet av det allt varmare väder och de klimatförändringar vi fått stå ut med och kan vänta oss även framöver.

”Våra resultat pekar mot att linserna från Lanzarote inte bara har bidragit med sitt namn utan även med gener till spanska linser. Med de klimatförändringar som nu sker kan kanariska linser, som är anpassade till odling under torra och varma förhållanden, vara av stort intresse för framtida växtförädling”, säger Jacob Morales, även han forskare vid det spanska universitetet.

ForskningKlimathotLivsmedelSpanien
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

