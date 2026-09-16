Avslöjandet: Andra människor kan läsa dina privata ChatGPT-samtal

Enligt sajten anlitar OpenAI hundratals kontrakterade medarbetare för att läsa verkliga konversationer och bedöma hur väl ChatGPT svarar. Arbetet går under kodnamnet ”Project Lily”.

Granskningen bygger på interna instruktioner, Slack-kanaler och verkliga användarkonversationer som 404 Media har tagit del av. Sajten har även talat med en person som arbetar med materialet.

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Får se hela samtal

Uppgiften är att hjälpa OpenAI att förbättra tjänsten. Granskarna får först läsa vad en verklig användare har skrivit och sammanfatta vad personen försöker få hjälp med.

Därefter bedömer de fyra svar som ChatGPT har genererat. Varje svar får ett betyg mellan ett och sju, där ett betyder att svaret är oanvändbart och sju att det är svårt att förbättra på något meningsfullt sätt.

De tittar bland annat på om svaret är hjälpsamt, tydligt och naturligt. Överdrivet inställsam ton, onödiga emojier och typiskt ”AI-språk” kan dra ner betyget. Modellen ska inte heller låtsas ha egna känslor eller mänskliga erfarenheter.

Men det är inte bara enstaka frågor som kan visas. Materialet kan enligt granskningen innehålla hela konversationer mellan användaren och ChatGPT.

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