Efter ett utbrott över sin chattbots placering i App Store, stämmer nu Elon Musk Apple och OpenAI.
Storbråk mellan techjättar – Musks hämnd mot Apple och OpenAI
Stämningsansökan visar att Elon Musk fruktar att samarbetet kan omkullkasta hans drömmar om en “superapp” och befästa OpenAIs position.
Elon Musks rädsla för monopol
Musk, som äger X och xAI, har lämnat in en stämningsansökan mot Apple och OpenAI. Stämningen kommer efter att hans egen chattbot, Grok, inte har lyckats klättra på Apples topplista “Must Have” i App Store, en lista som ChatGPT ofta har legat på, skriver Ars Technica.
Musk hävdar att det nära samarbetet mellan Apple och OpenAI, som inkluderar en integration av ChatGPT i operativsystemet iOS, bryter mot konkurrenslagar. Enligt honom har företagen konspirerat för att skydda Apples dominans på smartphonemarknaden och OpenAIs på chattbot-marknaden.
“Superappen” hotad
Musk ser Apples samarbete med OpenAI som ett direkt hot mot hans vision om en “allt-i-ett-app” (superapp), som var huvudorsaken till att han köpte Twitter, nu känt som X.
Klagomålet citerar Apple-chefen Eddy Cue, som sägs ha uttryckt “oro för att AI kan förstöra Apples smartphone-verksamhet”.
Enligt Musk ska Apples rädsla för att en superapp som X, med Grok som kärna, skulle kunna ersätta behovet av en sofistikerad smartphone, ha lett till partnerskapet med OpenAI. Enligt stämningen vill Apple begränsa innovationen från X och xAI.
Musks stämning hävdar att det exklusiva avtalet inte bara gör ChatGPT till den enda chattboten som är kopplad till Siri och andra inbyggda iPhone-funktioner. Den ger också OpenAI, som redan kontrollerar minst 80 procent av chattbot-marknaden enligt X, exklusiv tillgång till miljarder av användarprompter.
Denna data är värdefull för att träna AI-modeller och cementera OpenAIs ledning. Utan liknande tillgång, hävdar stämningen, kan inte ens stora teknikföretag som Musks skala upp sin verksamhet.
Konsekvenser för konsumenter och konkurrenter
Stämningsansökan varnar för att det exklusiva avtalet kommer att resultera i att Apples kunder får “mindre val och får generativa AI-chattbotar med färre funktioner och kapaciteter”. Samtidigt, hävdar Musk, kan Apple fortsätta att sälja iPhones till monopolpriser.
X påstår också att OpenAI planerar att “dubbla priset på sitt ‘plus’-abonnemang under de kommande fyra åren”, en plan som enligt X skulle vara “omöjlig om inte OpenAI har makt över marknadens priser”.
OpenAIs svar på stämningsansökan var kortfattat. En talesperson för företaget har uttalat att “denna senaste ansökan är förenlig med herr Musks pågående mönster av trakasserier”.
OpenAI har tidigare anklagat Musk för en “årslång trakassering” i syfte att rensa fältet för sitt eget bolag, xAI.
I stämningen framgår det att Musk är oroad över att Grok har svårt att komma ikapp ChatGPT, vars tillväxt beskrivs som exponentiell. X menar att deras bolag lider skada varje gång de olagligt nekas tillgång till användarinteraktioner.
Företaget hävdar också att Apple har “förhalat godkännandet av uppdateringar för xAIs Grok-app” och “manipulerat App Store-rankningar”.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
