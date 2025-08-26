Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Storbråk mellan techjättar – Musks hämnd mot Apple och OpenAI

Elon Musk är sur på Apple och Open AI. (Foto: Mariia Shalabaieva, Laurenz Heymann on Unsplash och Evan Vucci/AP/TT)
Elon Musk är sur på Apple och Open AI. (Foto: Mariia Shalabaieva, Laurenz Heymann on Unsplash och Evan Vucci/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Efter ett utbrott över sin chattbots placering i App Store, stämmer nu Elon Musk Apple och OpenAI.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Stämningsansökan visar att Elon Musk fruktar att samarbetet kan omkullkasta hans drömmar om en “superapp” och befästa OpenAIs position.

Elon Musks rädsla för monopol

Musk, som äger X och xAI, har lämnat in en stämningsansökan mot Apple och OpenAI. Stämningen kommer efter att hans egen chattbot, Grok, inte har lyckats klättra på Apples topplista “Must Have” i App Store, en lista som ChatGPT ofta har legat på, skriver Ars Technica.

Musk hävdar att det nära samarbetet mellan Apple och OpenAI, som inkluderar en integration av ChatGPT i operativsystemet iOS, bryter mot konkurrenslagar. Enligt honom har företagen konspirerat för att skydda Apples dominans på smartphonemarknaden och OpenAIs på chattbot-marknaden.

Elon Musk anser att Open AI har en fördel hos Apple. (Foto: BoliviaInteligente on Unsplash)
Elon Musk anser att Open AI har en fördel hos Apple. (Foto: BoliviaInteligente on Unsplash)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

“Superappen” hotad

Musk ser Apples samarbete med OpenAI som ett direkt hot mot hans vision om en “allt-i-ett-app” (superapp), som var huvudorsaken till att han köpte Twitter, nu känt som X.

Klagomålet citerar Apple-chefen Eddy Cue, som sägs ha uttryckt “oro för att AI kan förstöra Apples smartphone-verksamhet”.

Enligt Musk ska Apples rädsla för att en superapp som X, med Grok som kärna, skulle kunna ersätta behovet av en sofistikerad smartphone, ha lett till partnerskapet med OpenAI. Enligt stämningen vill Apple begränsa innovationen från X och xAI.

ANNONS

Musks stämning hävdar att det exklusiva avtalet inte bara gör ChatGPT till den enda chattboten som är kopplad till Siri och andra inbyggda iPhone-funktioner. Den ger också OpenAI, som redan kontrollerar minst 80 procent av chattbot-marknaden enligt X, exklusiv tillgång till miljarder av användarprompter.

Denna data är värdefull för att träna AI-modeller och cementera OpenAIs ledning. Utan liknande tillgång, hävdar stämningen, kan inte ens stora teknikföretag som Musks skala upp sin verksamhet.

Nu ska AI diagnostisera din hund

I en värld där omedelbara svar blivit norm har en ny tjänst dykt upp för att hjälpa dig som har hund att navigera i osäkerhet. När din hund plötsligt mår

Konsekvenser för konsumenter och konkurrenter

Stämningsansökan varnar för att det exklusiva avtalet kommer att resultera i att Apples kunder får “mindre val och får generativa AI-chattbotar med färre funktioner och kapaciteter”. Samtidigt, hävdar Musk, kan Apple fortsätta att sälja iPhones till monopolpriser.

X påstår också att OpenAI planerar att “dubbla priset på sitt ‘plus’-abonnemang under de kommande fyra åren”, en plan som enligt X skulle vara “omöjlig om inte OpenAI har makt över marknadens priser”.

OpenAIs svar på stämningsansökan var kortfattat. En talesperson för företaget har uttalat att “denna senaste ansökan är förenlig med herr Musks pågående mönster av trakasserier”.

Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten

Idag pratar alla om artificiell intelligens, eller ai. Företag använder det i allt högre grad, inte minst för att förbättra kundupplevelsen. En ny rapport

OpenAI har tidigare anklagat Musk för en “årslång trakassering” i syfte att rensa fältet för sitt eget bolag, xAI.

ANNONS

I stämningen framgår det att Musk är oroad över att Grok har svårt att komma ikapp ChatGPT, vars tillväxt beskrivs som exponentiell. X menar att deras bolag lider skada varje gång de olagligt nekas tillgång till användarinteraktioner.

Företaget hävdar också att Apple har “förhalat godkännandet av uppdateringar för xAIs Grok-app” och “manipulerat App Store-rankningar”.

Genombrott inom AI kan ge företag miljardvinster

Företag världen över står inför en ny era av produktivitet och effektivitet tack vare autonoma AI-assistenter. Men mitt i den snabba utvecklingen

Missa inte:

Personal inom äldreomsorgen – bland de mest sjukskrivna. News 55

Efterklok: Det ångrar svenskarna när de gått i pension. E55

Swedbank spår rejäla tillskott i hushållskassan. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIAppleArtificiell intelligensElon MuskgrokOpen AI
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS