Storbråk mellan techjättar – Musks hämnd mot Apple och OpenAI

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

“Superappen” hotad

Musk ser Apples samarbete med OpenAI som ett direkt hot mot hans vision om en “allt-i-ett-app” (superapp), som var huvudorsaken till att han köpte Twitter, nu känt som X.

Klagomålet citerar Apple-chefen Eddy Cue, som sägs ha uttryckt “oro för att AI kan förstöra Apples smartphone-verksamhet”.

Enligt Musk ska Apples rädsla för att en superapp som X, med Grok som kärna, skulle kunna ersätta behovet av en sofistikerad smartphone, ha lett till partnerskapet med OpenAI. Enligt stämningen vill Apple begränsa innovationen från X och xAI.

ANNONS

Musks stämning hävdar att det exklusiva avtalet inte bara gör ChatGPT till den enda chattboten som är kopplad till Siri och andra inbyggda iPhone-funktioner. Den ger också OpenAI, som redan kontrollerar minst 80 procent av chattbot-marknaden enligt X, exklusiv tillgång till miljarder av användarprompter.

Denna data är värdefull för att träna AI-modeller och cementera OpenAIs ledning. Utan liknande tillgång, hävdar stämningen, kan inte ens stora teknikföretag som Musks skala upp sin verksamhet.

Konsekvenser för konsumenter och konkurrenter

Stämningsansökan varnar för att det exklusiva avtalet kommer att resultera i att Apples kunder får “mindre val och får generativa AI-chattbotar med färre funktioner och kapaciteter”. Samtidigt, hävdar Musk, kan Apple fortsätta att sälja iPhones till monopolpriser.

X påstår också att OpenAI planerar att “dubbla priset på sitt ‘plus’-abonnemang under de kommande fyra åren”, en plan som enligt X skulle vara “omöjlig om inte OpenAI har makt över marknadens priser”.

OpenAIs svar på stämningsansökan var kortfattat. En talesperson för företaget har uttalat att “denna senaste ansökan är förenlig med herr Musks pågående mönster av trakasserier”.

OpenAI har tidigare anklagat Musk för en “årslång trakassering” i syfte att rensa fältet för sitt eget bolag, xAI.

ANNONS

I stämningen framgår det att Musk är oroad över att Grok har svårt att komma ikapp ChatGPT, vars tillväxt beskrivs som exponentiell. X menar att deras bolag lider skada varje gång de olagligt nekas tillgång till användarinteraktioner.

Företaget hävdar också att Apple har “förhalat godkännandet av uppdateringar för xAIs Grok-app” och “manipulerat App Store-rankningar”.

Missa inte:

Personal inom äldreomsorgen – bland de mest sjukskrivna. News 55

Efterklok: Det ångrar svenskarna när de gått i pension. E55

Swedbank spår rejäla tillskott i hushållskassan. Realtid