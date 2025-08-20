Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten

En ny rapport från Verizon Business, skapad tillsammans med FT Longitude, visar att chefer är nöjda med sina ai-satsningar. Enligt rapporten har ai spelat en viktig roll när det kommer till att förbättra både kundupplevelsen och kundlojaliteten.

Men är det verkligen så enkelt?

Den nya studien, baserad på 5000 konsumenter och 500 chefer i sju länder, avslöjar en del intressanta skillnader i hur chefer och konsumenter upplever ai.

När effektivitet krockar med empati

Företag ser ai som ett verktyg för att effektivisera sin kundtjänst. Många använder ai för att snabbare kunna ge svar på frågor, och en stor del av företagen använder det för att samla in och analysera data om sina kunder.

Ska man som företag satsa på ai inom kundservice? (Foto: Sieuwert Otterloo on Unsplash)

Chefer upplever att detta ger stora fördelar, bland annat i form av ökad produktivitet.

Enligt Abhii Parakh, Head of Customer Experience på Prudential Financial, kan ai spara upp till 75 procent av tiden när marknadsföringsteamet ska ta fram utkast till material.

Men samtidigt som ai effektiviserar för företagen, verkar det inte alltid fungera lika bra för kunderna.

Rapporten visar att kunderna faktiskt är betydligt mer nöjda när de får hjälp av en människa.

Hela 88 procent av konsumenterna är nöjda med interaktioner som hanteras av en person, medan bara 60 procent är nöjda med ai-drivna interaktioner. Den största frustrationen är när det inte går att komma i kontakt med en mänsklig representant.

Morlon Bell-Izzard på energibolaget Exelon förklarar varför: ‘Vissa problem kräver mer än bara en lösning, de kräver empati och omtanke som bara människor kan ge’.