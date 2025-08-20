Idag pratar alla om artificiell intelligens, eller ai. Företag använder det i allt högre grad, inte minst för att förbättra kundupplevelsen.
Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten
Mest läst i kategorin
AI gör bedragarna livsfarliga – en guldgruva för säkerhetsjättarna
Det tar bara några timmar att bygga farlig malware med hjälp av AI. Företagen betalar priset – men för cybersäkerhetsbolagen är det guldgruva. När forskaren Vitaly Simonovich bad ChatGPT om hjälp att skriva skadlig kod gick det fort. På sex timmar hade han, med AI-botens hjälp, en fullt fungerande programvara som kunde stjäla lösenord i …
Experterna säkra: "En hel yrkesgrupp står på tur att ersättas av AI"
En ny rapport visar att utvecklare tror att AI kan ta över hela marknadsavdelningens arbete. En oväntad syn på framtiden. Teknikjätten Storyblok har i en ny undersökning avslöjat en oväntad uppfattning bland utvecklare gällande artificiell intelligens och framtiden för marknadsföring, skriver Techradar. Resultaten pekar mot en slående tro på teknikens förmåga att helt absorbera marknadsavdelningarnas …
Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår
Ett av Kinas mest lovande AI-företag, DeepSeek, har stött på stora problem när de försökte använda kinesisktillverkade chip. Nu tvingas de vända sig till amerikansk teknik för att kunna slutföra sin nya AI-modell, skriver Financial Time. Det tekniska bakslaget som överraskade alla DeepSeek, ett kinesiskt företag som utmanar den populära chattbotten ChatGPT, har tvingats skjuta …
De smärtsamma AI-fiaskona ingen pratar om
Artificiell intelligens utlovar en framtid av effektivitet och innovation. Företag investerar enorma summor, men många misslyckas med att realisera vinsterna. Bakom den glänsande ytan döljer sig dolda kostnader som få är beredda på, vilket skapar en oroväckande klyfta mellan vision och verklighet. Företagsledning brottas med AI:s dolda kostnader Även om artificiell intelligens utmålas som en …
Svensk finansbransch halkar efter i AI-kampen mot penningtvätt
Sverige har högst penningtvätt i Norden, men AI-användningen i finansbranschen är fortfarande låg på grund av flera hinder. AI framhålls ofta som ett av de viktigaste verktygen för att stoppa penningtvätt. Trots detta visar en ny rapport att svenska banker och finansbolag ligger långt efter, och att flera hinder sätter käppar i hjulen. Missa inte: …
En ny rapport från Verizon Business, skapad tillsammans med FT Longitude, visar att chefer är nöjda med sina ai-satsningar. Enligt rapporten har ai spelat en viktig roll när det kommer till att förbättra både kundupplevelsen och kundlojaliteten.
Men är det verkligen så enkelt?
Den nya studien, baserad på 5000 konsumenter och 500 chefer i sju länder, avslöjar en del intressanta skillnader i hur chefer och konsumenter upplever ai.
När effektivitet krockar med empati
Företag ser ai som ett verktyg för att effektivisera sin kundtjänst. Många använder ai för att snabbare kunna ge svar på frågor, och en stor del av företagen använder det för att samla in och analysera data om sina kunder.
Chefer upplever att detta ger stora fördelar, bland annat i form av ökad produktivitet.
Enligt Abhii Parakh, Head of Customer Experience på Prudential Financial, kan ai spara upp till 75 procent av tiden när marknadsföringsteamet ska ta fram utkast till material.
Men samtidigt som ai effektiviserar för företagen, verkar det inte alltid fungera lika bra för kunderna.
Rapporten visar att kunderna faktiskt är betydligt mer nöjda när de får hjälp av en människa.
Hela 88 procent av konsumenterna är nöjda med interaktioner som hanteras av en person, medan bara 60 procent är nöjda med ai-drivna interaktioner. Den största frustrationen är när det inte går att komma i kontakt med en mänsklig representant.
Morlon Bell-Izzard på energibolaget Exelon förklarar varför: ‘Vissa problem kräver mer än bara en lösning, de kräver empati och omtanke som bara människor kan ge’.
Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår
Ett av Kinas mest lovande AI-företag, DeepSeek, har stött på stora problem när de försökte använda kinesisktillverkade chip. Nu tvingas de vända sig till
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Jakten på den personliga kontakten
Ett av de vanligaste sätten att använda ai på är för att erbjuda personliga upplevelser, som till exempel skräddarsydda erbjudanden. Företagen ser detta som en stor fördel, men rapporten visar att kunderna inte alls är lika imponerade.
Fler konsumenter anser att personaliseringen försämrar deras upplevelse (30 procent) än förbättrar den (26 procent).
En stor del av problemet är att företag kämpar med att balansera personalisering med kundernas integritet. Närmare två tredjedelar av cheferna menar att dataskyddsregler begränsar deras möjligheter att använda ai för att göra upplevelsen mer personlig.
Samtidigt säger över hälften av konsumenterna att deras förtroende för hur företag hanterar deras personliga data har minskat de senaste två åren. John Aylward, en marknadsexpert, menar att det är viktigt att vara öppen med hur man använder data.
Framtidens kundservice är en laginsats
Även om vissa företag hoppas på att ai en dag ska sköta hela kundtjänsten, verkar den allmänna trenden gå mot ett samarbete mellan ai och människor. Hela 44 procent av företagen planerar att investera lika mycket i ai-drivna som i mänskligt drivna förbättringar.
Ett exempel på ett lyckat samarbete är hur energibolaget Exelon använde ai för att proaktivt hjälpa kunder som hade svårt att betala sina räkningar under pandemin. Genom att ai kunde förutse vilka som skulle behöva hjälp kunde människor nå ut med personliga rekommendationer och stöd, något som kunderna uppskattade enormt.
Rapporten pekar på att företag måste fokusera på att träna sin personal att arbeta med ai, inte bara för att hantera nya system, utan även för att förstå kundernas oro kring ai. Det bästa sättet att lyckas med ai är att se det som ett verktyg för att göra mänskliga medarbetare ännu bättre, inte som en ersättare.
Experterna säkra: “En hel yrkesgrupp står på tur att ersättas av AI”
En ny rapport visar att utvecklare tror att AI kan ta över hela marknadsavdelningens arbete. En oväntad syn på framtiden. Teknikjätten Storyblok har i en
Missa inte:
Myndigheten: If:s reklam vilseleder konsumenter. News 55
Expert om dubbelsmockan: Straffskatt på 30 000 – på din pension. E55
Företag pumpar upp aktiekurser med bitcoin. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Maffian bakom 80 procent av kokainet – nu i Sverige
En expert varnar för att världens farligaste maffia redan har nätverk i Sverige – och ser landet som ett högintressant mål. Det handlar om ’Ndrangheta, maffian som pekas ut som världens mäktigaste och farligaste. Organisationen styr större delen av Europas kokainhandel och omsätter över 600 miljarder kronor om året. Enligt experten har den redan inflytande …
Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken
I måndags gjorde Stefan Persson med familj sitt senaste storköp i H&M. Många experter är tveksamma till aktien med Handelsbanken ser köpläge. "Vi upprepar vår syn att det är dags att vara motvalls då vi menar att sentimentet kring aktien är svagt, det värsta ligger bakom oss och vinstrevideringarna är på väg at bli positiva", …
Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten
Idag pratar alla om artificiell intelligens, eller ai. Företag använder det i allt högre grad, inte minst för att förbättra kundupplevelsen. En ny rapport från Verizon Business, skapad tillsammans med FT Longitude, visar att chefer är nöjda med sina ai-satsningar. Enligt rapporten har ai spelat en viktig roll när det kommer till att förbättra både …
Finanskrisens spöke oroar Wall Street
Feds beslut om räntesänkningar eller ej i september väcker oro på Wall Street. Strateger ser paralleller till finanskrisen 2007-2008. Det är fortfarande oklart om Fed kommer att sänka de amerikanska räntorna i september, men oron växer på Wall Street och gör det med historiska paralleller, skriver Fortune. Bank of Americas strateger ser oroande likheter med …
Dina hörlurar är smutsigare än en toalett
En ny undersökning avslöjar att en vanlig pryl som många använder dagligen kan vara betydligt smutsigare än de flesta tror, med en mängd bakterier som kan leda till problem. Undersökningens oväntade resultat En studie utförd av det brittiska apoteket och hörselvårdsföretaget Boots Hearingcare har kastat nytt ljus över våra hörlursvanor. Undersökningen, som kombinerade bakteriell analys …