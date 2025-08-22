Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Nu ska AI diagnostisera din hund

AI kan vara stöttande i att diagnostisera din hund. (Foto: Kyle Hanson on Unsplash)
AI kan vara stöttande i att diagnostisera din hund. (Foto: Kyle Hanson on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

I en värld där omedelbara svar blivit norm har en ny tjänst dykt upp för att hjälpa dig som har hund att navigera i osäkerhet.

När din hund plötsligt mår dåligt mitt i natten och veterinären har stängt, kan denna innovativa lösning ge dig vägledning. Cornell University och Amazon Web Services har tillsammans skapat en ai-tjänst som kan underlätta för dig som hundägare.

Ett nytt verktyg för hundägare

Det är en vanlig situation för många hundägare: helgen är här, djursjukhuset har stängt och plötsligt börjar hunden uppvisa oroväckande symptom.

I dessa stunder uppstår frågan: ska man omedelbart åka till akuten eller kan det vänta till nästa vardag?

För att besvara denna fråga har experter från Cornells Canine Health Center, RCHC, och Amazon Web Services, AWS, utvecklat en ai-tjänst för att hjälpa hundägare att fatta välgrundade beslut dygnet runt.

Hundägare vill ju vara säkra på om det är akut eller inte. Då kan AI hjälpa till. (Foto: Chewy on Unsplash)
Hundägare vill ju vara säkra på om det är akut eller inte. Då kan AI hjälpa till. (Foto: Chewy on Unsplash)

RCHC, som årligen fördelar forskningsanslag på över 10 miljoner svenska kronor, har en lång historia av att hjälpa hundägare. Men under pandemin, när antalet nya hundägare ökade dramatiskt, blev det tydligt att den befintliga infrastrukturen inte räckte till.

Dr Rory Todhunter, chef för RCHC, beskriver situationen:

“Det finns inte tillräckligt med beteendevetare eller specialister för att hantera alla frågor som kommer in”.

Han tillägger att hundägare önskar omedelbara svar från pålitliga källor när de inte kan nå sin ordinarie veterinär.

Tekniken bakom den nya tjänsten

Lösningen blev ett nytt verktyg som kallas Big Red Bark Chat, en generativ ai-satsning som skapats i samarbete med AWS. Det är en chattbot som syftar till att svara på vanliga hälsofrågor.

För att säkerställa att svaren är korrekta matas botten med information från RCHC:s egna kunskapsbanker, som inkluderar hälsoartiklar, föreläsningsanteckningar och den egenutvecklade databasen “Consultant”.

Skärmavbild från Big Red Bark Chat.
Skärmavbild från Big Red Bark Chat.

Efter noggranna tester och positiv feedback lanserades Big Red Bark Chat i mars 2025.

Enligt dr Todhunter är detta endast början på en resa för att göra veterinärmedicinsk kunskap mer tillgänglig. Han ser en potential att tjänsten inte bara kan stödja djurägare, utan också veterinärstudenter och veterinärer i avlägsna områden.

Kärnan i Big Red Bark Chat är Amazon Bedrock, som använder Anthropics Claude Sonnet 4 som primär modell. För att undvika felaktig information, eller inaktuell sådan, använder verktyget också Amazon Bedrock Knowledge Bases.

Denna funktion indexerar Cornells omfattande material och säkerställer att alla svar är baserade på universitetets forskning.

Frågan är om vi vågar lita på denna AI även om den är uppbyggd på korrekt fakta. (Foto: Sandra Seitamaa For Unsplash+)
Frågan är om vi vågar lita på denna AI även om den är uppbyggd på korrekt fakta. (Foto: Sandra Seitamaa For Unsplash+)

Ett hjälpmedel, inte en ersättare

Big Red Bark Chats uppdrag är att stärka hundägare genom att tillhandahålla tillförlitlig information på ett enkelt sätt. Verktyget gör det möjligt för ägare att bättre utvärdera symptom och förstå nästa potentiella steg, liksom att tolka veterinärmedicinska journaler.

Det är dock viktigt att understryka att Big Red Bark Chat är ett hjälpmedel och inte ersätter professionell veterinärvård. Som dr Todhunter uttrycker det:

“Big Red Bark Chat förändrar vår möjlighet att dela kunskap med allmänheten i större skala”.

Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten

Idag pratar alla om artificiell intelligens, eller ai. Företag använder det i allt högre grad, inte minst för att förbättra kundupplevelsen. En ny rapport

AIArtificiell intelligenshundHundägareHusdjur
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

