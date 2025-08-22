Nu ska AI diagnostisera din hund

När din hund plötsligt mår dåligt mitt i natten och veterinären har stängt, kan denna innovativa lösning ge dig vägledning. Cornell University och Amazon Web Services har tillsammans skapat en ai-tjänst som kan underlätta för dig som hundägare.

Ett nytt verktyg för hundägare

Det är en vanlig situation för många hundägare: helgen är här, djursjukhuset har stängt och plötsligt börjar hunden uppvisa oroväckande symptom.

I dessa stunder uppstår frågan: ska man omedelbart åka till akuten eller kan det vänta till nästa vardag?

För att besvara denna fråga har experter från Cornells Canine Health Center, RCHC, och Amazon Web Services, AWS, utvecklat en ai-tjänst för att hjälpa hundägare att fatta välgrundade beslut dygnet runt.

Hundägare vill ju vara säkra på om det är akut eller inte. Då kan AI hjälpa till. (Foto: Chewy on Unsplash)

RCHC, som årligen fördelar forskningsanslag på över 10 miljoner svenska kronor, har en lång historia av att hjälpa hundägare. Men under pandemin, när antalet nya hundägare ökade dramatiskt, blev det tydligt att den befintliga infrastrukturen inte räckte till.

Dr Rory Todhunter, chef för RCHC, beskriver situationen:

“Det finns inte tillräckligt med beteendevetare eller specialister för att hantera alla frågor som kommer in”.

Han tillägger att hundägare önskar omedelbara svar från pålitliga källor när de inte kan nå sin ordinarie veterinär.