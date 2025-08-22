I en värld där omedelbara svar blivit norm har en ny tjänst dykt upp för att hjälpa dig som har hund att navigera i osäkerhet.
Nu ska AI diagnostisera din hund
Mest läst i kategorin
Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten
Idag pratar alla om artificiell intelligens, eller ai. Företag använder det i allt högre grad, inte minst för att förbättra kundupplevelsen. En ny rapport från Verizon Business, skapad tillsammans med FT Longitude, visar att chefer är nöjda med sina ai-satsningar. Enligt rapporten har ai spelat en viktig roll när det kommer till att förbättra både …
AI gör bedragarna livsfarliga – en guldgruva för säkerhetsjättarna
Det tar bara några timmar att bygga farlig malware med hjälp av AI. Företagen betalar priset – men för cybersäkerhetsbolagen är det guldgruva. När forskaren Vitaly Simonovich bad ChatGPT om hjälp att skriva skadlig kod gick det fort. På sex timmar hade han, med AI-botens hjälp, en fullt fungerande programvara som kunde stjäla lösenord i …
Experterna säkra: "En hel yrkesgrupp står på tur att ersättas av AI"
En ny rapport visar att utvecklare tror att AI kan ta över hela marknadsavdelningens arbete. En oväntad syn på framtiden. Teknikjätten Storyblok har i en ny undersökning avslöjat en oväntad uppfattning bland utvecklare gällande artificiell intelligens och framtiden för marknadsföring, skriver Techradar. Resultaten pekar mot en slående tro på teknikens förmåga att helt absorbera marknadsavdelningarnas …
Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår
Ett av Kinas mest lovande AI-företag, DeepSeek, har stött på stora problem när de försökte använda kinesisktillverkade chip. Nu tvingas de vända sig till amerikansk teknik för att kunna slutföra sin nya AI-modell, skriver Financial Time. Det tekniska bakslaget som överraskade alla DeepSeek, ett kinesiskt företag som utmanar den populära chattbotten ChatGPT, har tvingats skjuta …
De smärtsamma AI-fiaskona ingen pratar om
Artificiell intelligens utlovar en framtid av effektivitet och innovation. Företag investerar enorma summor, men många misslyckas med att realisera vinsterna. Bakom den glänsande ytan döljer sig dolda kostnader som få är beredda på, vilket skapar en oroväckande klyfta mellan vision och verklighet. Företagsledning brottas med AI:s dolda kostnader Även om artificiell intelligens utmålas som en …
När din hund plötsligt mår dåligt mitt i natten och veterinären har stängt, kan denna innovativa lösning ge dig vägledning. Cornell University och Amazon Web Services har tillsammans skapat en ai-tjänst som kan underlätta för dig som hundägare.
Ett nytt verktyg för hundägare
Det är en vanlig situation för många hundägare: helgen är här, djursjukhuset har stängt och plötsligt börjar hunden uppvisa oroväckande symptom.
I dessa stunder uppstår frågan: ska man omedelbart åka till akuten eller kan det vänta till nästa vardag?
För att besvara denna fråga har experter från Cornells Canine Health Center, RCHC, och Amazon Web Services, AWS, utvecklat en ai-tjänst för att hjälpa hundägare att fatta välgrundade beslut dygnet runt.
RCHC, som årligen fördelar forskningsanslag på över 10 miljoner svenska kronor, har en lång historia av att hjälpa hundägare. Men under pandemin, när antalet nya hundägare ökade dramatiskt, blev det tydligt att den befintliga infrastrukturen inte räckte till.
Dr Rory Todhunter, chef för RCHC, beskriver situationen:
“Det finns inte tillräckligt med beteendevetare eller specialister för att hantera alla frågor som kommer in”.
Han tillägger att hundägare önskar omedelbara svar från pålitliga källor när de inte kan nå sin ordinarie veterinär.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Tekniken bakom den nya tjänsten
Lösningen blev ett nytt verktyg som kallas Big Red Bark Chat, en generativ ai-satsning som skapats i samarbete med AWS. Det är en chattbot som syftar till att svara på vanliga hälsofrågor.
För att säkerställa att svaren är korrekta matas botten med information från RCHC:s egna kunskapsbanker, som inkluderar hälsoartiklar, föreläsningsanteckningar och den egenutvecklade databasen “Consultant”.
Efter noggranna tester och positiv feedback lanserades Big Red Bark Chat i mars 2025.
Enligt dr Todhunter är detta endast början på en resa för att göra veterinärmedicinsk kunskap mer tillgänglig. Han ser en potential att tjänsten inte bara kan stödja djurägare, utan också veterinärstudenter och veterinärer i avlägsna områden.
Kärnan i Big Red Bark Chat är Amazon Bedrock, som använder Anthropics Claude Sonnet 4 som primär modell. För att undvika felaktig information, eller inaktuell sådan, använder verktyget också Amazon Bedrock Knowledge Bases.
Denna funktion indexerar Cornells omfattande material och säkerställer att alla svar är baserade på universitetets forskning.
Ett hjälpmedel, inte en ersättare
Big Red Bark Chats uppdrag är att stärka hundägare genom att tillhandahålla tillförlitlig information på ett enkelt sätt. Verktyget gör det möjligt för ägare att bättre utvärdera symptom och förstå nästa potentiella steg, liksom att tolka veterinärmedicinska journaler.
Det är dock viktigt att understryka att Big Red Bark Chat är ett hjälpmedel och inte ersätter professionell veterinärvård. Som dr Todhunter uttrycker det:
“Big Red Bark Chat förändrar vår möjlighet att dela kunskap med allmänheten i större skala”.
Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten
Idag pratar alla om artificiell intelligens, eller ai. Företag använder det i allt högre grad, inte minst för att förbättra kundupplevelsen. En ny rapport
Missa inte:
Jobbat utomlands? Så hittar du den pension du tjänat där. News 55
Trots testamentet: Då kan du gå miste om ditt arv. E55
USA vägrar sänka tullarna först – lägger allt på EU. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Ökad efterfrågan vässar Nibes resultat
Värmeteknikbolaget Nibes delårsrapport visar på ett bättre rörelseresultat än väntat. Vd Gerteric Lindquist kommenterar siffrorna för Q2. ”Andra kvartalet utgör en bekräftelse på att de ljusare utsikter vi kunnat skönja sedan slutet av förra året består. Även om effekter av tullar och tariffer haft viss negativ påverkan så har framför allt det politiskt oroliga klimatet …
SVT – sekten som inte vill tala om pussar
SVT är inte ett vanligt företag, det är en sekt med 5,5 miljarder i årsbudget och programledare som fungerar som präster, tycker Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i en krönika. På veckans pressträff ville vd Ann Lagercrantz hellre tala om en kyrka på hjul än om Micke Leijnegards sorti. Viggo däremot ville förstå varför public …
AI-bubblan: ChatGPT:s intäkter är en droppe i havet
ChatGPT:s ägare har minst sagt stora planer för framtiden. Men vem ska betala AI-jättarnas skyhöga kostnader? I dagsläget bränner stora språkmodeller miljarder på att svara på folks frågor. Intäkterna från användarnas prenumerationer täcker bara delar av kostnaderna. Resten får bolagen finansiera med riskkapital. När Sam Altman, vd för OpenAI, pratar om de tusentals miljarderna som …
Nu bryr vi oss mer om varandra
Svagare familjeband hos svenskarna? Tvärtom, faktiskt. En ny studie visar att vi i stället bryr oss mer om varandra. Sverige beskrivs ofta som ett land där familjeband försvagas i takt med att välfärdsstaten blivit mer och mer omfattande. Ny forskning visar att det är tvärtom. Omsorgen mellan generationerna har fördjupats och blivit mer känslomässigt laddad. …
Bo som i rymden – kapselhusen tar tiny living till nästa nivå
Tiny living trendar på sociala medier och nu tar trenden klivet ut i rymden. Kapselhusen ser ut som NASA-projekt men går att beställa hem. Minihus slår igenom på sociala medier. På TikTok och Instagram visas klipp om vardagen på 20 eller 30 kvadratmeter. Samtidigt dyker nya futuristiska varianter upp som påminner om livet i rymden. …