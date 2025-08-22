Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Genombrott inom AI kan ge företag miljardvinster

Det finns massiva pengar att tjäna på AI. (Foto: Solen Feyissa on Unsplash och Canva)
Det finns massiva pengar att tjäna på AI. (Foto: Solen Feyissa on Unsplash och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Företag världen över står inför en ny era av produktivitet och effektivitet tack vare autonoma AI-assistenter.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Men mitt i den snabba utvecklingen framträder ett oroväckande mönster: förtroendet för den nya tekniken minskar.

En explosiv utveckling

Den teknologiska trenden med autonoma AI-assistenter, som kan hantera hela processer med minimal mänsklig inblandning, växer snabbt.

Enligt en rapport från Capgemini Research Institute har 14 procent av de undersökta organisationerna redan implementerat AI-agenter, antingen i full eller partiell skala. Dessutom har nästan en fjärdedel, 23 procent, lanserat pilotprojekt, medan hela 61 procent antingen förbereder eller utforskar möjligheter för utrullning.

Denna snabba utveckling understryks av att antagandet av AI-agenter har ökat med 3,5 gånger på bara ett år.

Använt på rätt sätt så kan AI ge enorma inkomster. (Foto: Canva)
Använt på rätt sätt så kan AI ge enorma inkomster. (Foto: Canva)

Den ekonomiska potentialen är enorm.

Enligt forskningen kan AI-agenter generera ekonomiskt värde på upp till 4,7 miljarder svenska kronor genom ökade intäkter och kostnadsbesparingar i de 14 undersökta länderna fram till 2028.

En genomsnittlig organisation med en årlig intäkt på 150 miljarder kronor förväntas generera cirka 4 miljarder kronor över de kommande tre åren om de har implementerat tekniken i stor skala.

ANNONS

Ledare är medvetna om den konkurrensfördel som detta ger, där 93 procent av ledarna anser att de som lyckas skala AI-agenter under de kommande tolv månaderna kommer att få ett försprång gentemot sina konkurrenter.

Experterna säkra: “En hel yrkesgrupp står på tur att ersättas av AI”

En ny rapport visar att utvecklare tror att AI kan ta över hela marknadsavdelningens arbete. En oväntad syn på framtiden. Teknikjätten Storyblok har i en
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Ett minskat förtroende bromsar utvecklingen

Trots den snabba utrullningen och de stora ekonomiska vinsterna står företag inför betydande utmaningar. Förtroendet för AI-agenter minskar. Enligt rapporten uttrycker endast 27 procent av organisationerna förtroende för helt autonoma AI-agenter, vilket är en dramatisk nedgång från 43 procent för bara tolv månader sedan.

Detta minskade förtroende kan vara en reflektion av att den initiala entusiasmen och övertron på AI-agenternas kapacitet nu ställs mot den hårda affärsverkligheten. En majoritet, 60 procent av organisationerna, litar inte fullt ut på att AI-agenter kan hantera uppgifter och processer på egen hand.

Rapporten lyfter fram flera problem som undergräver förtroendet.

Hälften av alla organisationer oroar sig för integritets- och säkerhetsrisker. Trots medvetenheten vidtar bara en liten andel aktiva åtgärder för att mildra dessa risker.

Dessutom är etiska farhågor utbredda; nära hälften, 48 procent, är oroade över oönskad bias, men endast 28 procent agerar för att hantera det.

Därtill är en bristande transparens i AI-agenternas beslutsprocesser, den så kallade ”AI black box”-effekten, ett stort problem.

ANNONS

Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår

Ett av Kinas mest lovande AI-företag, DeepSeek, har stött på stora problem när de försökte använda kinesisktillverkade chip. Nu tvingas de vända sig till

Nya arbetsroller och metoder krävs

Kompetensbrist utgör ytterligare ett hinder. Enligt rapporten känner hälften av organisationerna att de har otillräcklig kunskap om AI-agenters kapacitet.

Endast en tredjedel har en klar uppfattning om när AI-agenter lämpar sig bättre än traditionell AI eller automatisering.

Detta kan leda till suboptimala implementeringar och att teknikens fulla potential inte utnyttjas.

En stor majoritet av organisationerna, närmare sju av tio, anser att mänsklig översyn är en effektiv metod för att minska de risker som är förknippade med AI-agenter.

Caroline Segerstéen Runervik, Nordenchef på Capgemini

Enligt Caroline Segerstéen Runervik, Nordenchef på Capgemini, är det nödvändigt att engagera medarbetarna i processen från start. Att arbeta med AI-agenter innebär en ny typ av samarbete, och roller måste omdefinieras för att inkludera den nya hybridarbetsstyrkan.

“AI-agenter bör ses som en del av teamet, inte som en ersättare”, säger Niraj Parihar, global vd för Insights and Data Global Business Line på Capgemini.

ANNONS

Företag som investerar i en stark data grund och effektiv förändringshantering kan se en intäktsökning på över 10 procent, enligt Vishal Singhvi, Director, Strategic Initiatives (Gen AI) på Microsoft.

Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten

Idag pratar alla om artificiell intelligens, eller ai. Företag använder det i allt högre grad, inte minst för att förbättra kundupplevelsen. En ny rapport

Missa inte:

Jobbat utomlands? Så hittar du den pension du tjänat där. News 55

Trots testamentet: Då kan du gå miste om ditt arv. E55

USA vägrar sänka tullarna först – lägger allt på EU. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensFöretagvinst
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Hur påverkar ett lägre oljepris investerare och konsumenter?
Spela klippet
Börs & Finans

Oljepriset faller – vad betyder det för investerare?

22 aug. 2025
ANNONS
ANNONS