Företag världen över står inför en ny era av produktivitet och effektivitet tack vare autonoma AI-assistenter.
Genombrott inom AI kan ge företag miljardvinster
Men mitt i den snabba utvecklingen framträder ett oroväckande mönster: förtroendet för den nya tekniken minskar.
En explosiv utveckling
Den teknologiska trenden med autonoma AI-assistenter, som kan hantera hela processer med minimal mänsklig inblandning, växer snabbt.
Enligt en rapport från Capgemini Research Institute har 14 procent av de undersökta organisationerna redan implementerat AI-agenter, antingen i full eller partiell skala. Dessutom har nästan en fjärdedel, 23 procent, lanserat pilotprojekt, medan hela 61 procent antingen förbereder eller utforskar möjligheter för utrullning.
Denna snabba utveckling understryks av att antagandet av AI-agenter har ökat med 3,5 gånger på bara ett år.
Den ekonomiska potentialen är enorm.
Enligt forskningen kan AI-agenter generera ekonomiskt värde på upp till 4,7 miljarder svenska kronor genom ökade intäkter och kostnadsbesparingar i de 14 undersökta länderna fram till 2028.
En genomsnittlig organisation med en årlig intäkt på 150 miljarder kronor förväntas generera cirka 4 miljarder kronor över de kommande tre åren om de har implementerat tekniken i stor skala.
Ledare är medvetna om den konkurrensfördel som detta ger, där 93 procent av ledarna anser att de som lyckas skala AI-agenter under de kommande tolv månaderna kommer att få ett försprång gentemot sina konkurrenter.
En ny rapport visar att utvecklare tror att AI kan ta över hela marknadsavdelningens arbete. En oväntad syn på framtiden.
Ett minskat förtroende bromsar utvecklingen
Trots den snabba utrullningen och de stora ekonomiska vinsterna står företag inför betydande utmaningar. Förtroendet för AI-agenter minskar. Enligt rapporten uttrycker endast 27 procent av organisationerna förtroende för helt autonoma AI-agenter, vilket är en dramatisk nedgång från 43 procent för bara tolv månader sedan.
Detta minskade förtroende kan vara en reflektion av att den initiala entusiasmen och övertron på AI-agenternas kapacitet nu ställs mot den hårda affärsverkligheten. En majoritet, 60 procent av organisationerna, litar inte fullt ut på att AI-agenter kan hantera uppgifter och processer på egen hand.
Rapporten lyfter fram flera problem som undergräver förtroendet.
Hälften av alla organisationer oroar sig för integritets- och säkerhetsrisker. Trots medvetenheten vidtar bara en liten andel aktiva åtgärder för att mildra dessa risker.
Dessutom är etiska farhågor utbredda; nära hälften, 48 procent, är oroade över oönskad bias, men endast 28 procent agerar för att hantera det.
Därtill är en bristande transparens i AI-agenternas beslutsprocesser, den så kallade ”AI black box”-effekten, ett stort problem.
Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår
Ett av Kinas mest lovande AI-företag, DeepSeek, har stött på stora problem när de försökte använda kinesisktillverkade chip.
Nya arbetsroller och metoder krävs
Kompetensbrist utgör ytterligare ett hinder. Enligt rapporten känner hälften av organisationerna att de har otillräcklig kunskap om AI-agenters kapacitet.
Endast en tredjedel har en klar uppfattning om när AI-agenter lämpar sig bättre än traditionell AI eller automatisering.
Detta kan leda till suboptimala implementeringar och att teknikens fulla potential inte utnyttjas.
En stor majoritet av organisationerna, närmare sju av tio, anser att mänsklig översyn är en effektiv metod för att minska de risker som är förknippade med AI-agenter.
Enligt Caroline Segerstéen Runervik, Nordenchef på Capgemini, är det nödvändigt att engagera medarbetarna i processen från start. Att arbeta med AI-agenter innebär en ny typ av samarbete, och roller måste omdefinieras för att inkludera den nya hybridarbetsstyrkan.
“AI-agenter bör ses som en del av teamet, inte som en ersättare”, säger Niraj Parihar, global vd för Insights and Data Global Business Line på Capgemini.
Företag som investerar i en stark data grund och effektiv förändringshantering kan se en intäktsökning på över 10 procent, enligt Vishal Singhvi, Director, Strategic Initiatives (Gen AI) på Microsoft.
Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten
Idag pratar alla om artificiell intelligens, eller ai. Företag använder det i allt högre grad, inte minst för att förbättra kundupplevelsen.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
