Genombrott inom AI kan ge företag miljardvinster

Men mitt i den snabba utvecklingen framträder ett oroväckande mönster: förtroendet för den nya tekniken minskar.

En explosiv utveckling

Den teknologiska trenden med autonoma AI-assistenter, som kan hantera hela processer med minimal mänsklig inblandning, växer snabbt.

Enligt en rapport från Capgemini Research Institute har 14 procent av de undersökta organisationerna redan implementerat AI-agenter, antingen i full eller partiell skala. Dessutom har nästan en fjärdedel, 23 procent, lanserat pilotprojekt, medan hela 61 procent antingen förbereder eller utforskar möjligheter för utrullning.

Denna snabba utveckling understryks av att antagandet av AI-agenter har ökat med 3,5 gånger på bara ett år.

Använt på rätt sätt så kan AI ge enorma inkomster. (Foto: Canva)

Den ekonomiska potentialen är enorm.

Enligt forskningen kan AI-agenter generera ekonomiskt värde på upp till 4,7 miljarder svenska kronor genom ökade intäkter och kostnadsbesparingar i de 14 undersökta länderna fram till 2028.

En genomsnittlig organisation med en årlig intäkt på 150 miljarder kronor förväntas generera cirka 4 miljarder kronor över de kommande tre åren om de har implementerat tekniken i stor skala.

Ledare är medvetna om den konkurrensfördel som detta ger, där 93 procent av ledarna anser att de som lyckas skala AI-agenter under de kommande tolv månaderna kommer att få ett försprång gentemot sina konkurrenter.