Krig mot Microsoft: Musk presenterar sin nya skapelse "Macrohard"

En ganska rolig namnstrategi. (Foto: BoliviaInteligente on Unsplash och Canva)
En ganska rolig namnstrategi. (Foto: BoliviaInteligente on Unsplash och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Elon Musk avtäcker sitt senaste AI-projekt som ska utmana techjätten Microsoft och revolutionera mjukvaruutveckling.

Elon Musk, en av världens mest omskrivna entreprenörer, har nu gett nya insikter i sitt senaste AI-projekt. Det nya initiativet, som bär ett rätt fyndigt namn, ska inte bara utmana en av de största teknikjättarna, utan också förändra hur programvara utvecklas från grunden.

En utmaning till Microsoft

Musk har via sin sociala medieplattform X aviserat att hans AI-företag xAI planerar att bygga ett renodlat mjukvaruföretag baserat helt på artificiell intelligens.

Företaget, med det lekfulla namnet ‘Macrohard’, är tänkt att simulera verksamheter hos företag som Microsoft. Musk menar att eftersom mjukvaruföretag inte tillverkar fysisk hårdvara, borde det vara möjligt att helt och hållet replikera deras verksamhet med hjälp av AI.

Idén är, enligt en medarbetare på xAI, att skapa specialiserade AI-agenter för allt från kodning och bildgenerering till arbetsflödesautomatisering.

Dessa agenter ska sedan samarbeta i flerstegssystem som drivs av Musks egen chatbot, Grok. Målet är att AI ska bygga och driva hela verksamheten för att skapa innovativa verktyg.

Verkligt projekt med verkliga planer

Trots det humoristiska namnet verkar projektet vara högst seriöst. Enligt uppgifter som först rapporterades av Business Insider, har xAI redan den 1 augusti ansökt om varumärkesskydd för ‘Macrohard’ hos det amerikanska patentverket.

Ansökan beskriver syftet som bland annat “nedladdningsbara datorprogram och nedladdningsbar datorprogramvara för artificiell produktion av mänskligt tal och text” och för “agentisk artificiell intelligens”.

Genombrott inom AI kan ge företag miljardvinster

Företag världen över står inför en ny era av produktivitet och effektivitet tack vare autonoma AI-assistenter. Men mitt i den snabba utvecklingen

Det nya företaget läggs till Musks redan omfattande lista av satsningar, som inkluderar Tesla, xAI, X, SpaceX och Neuralink.

Han är en man med många bollar i luften.

I början av augusti godkände Teslas styrelse en aktieutdelning till Musk värd cirka 310 miljarder svenska kronor. Utdelningen, som baseras på företagets långsiktiga incitamentsplan, syftar till att motivera vd:n att stanna kvar vid företaget, trots hans “omfattande och vittgående” affärsverksamheter som tar upp alltmer av hans tid och uppmärksamhet.

AI som en ny byggsten

Musks vision för ‘Macrohard’ handlar inte bara om att konkurrera med Microsoft, utan om att bygga en helt ny typ av mjukvaruföretag. Tanken är att AI-agenter ska kunna ersätta de traditionella teamen av människor, vilket skulle kunna eliminera flaskhalsar och snabba upp utvecklingscyklerna dramatiskt.

Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten

Idag pratar alla om artificiell intelligens, eller ai. Företag använder det i allt högre grad, inte minst för att förbättra kundupplevelsen. En ny rapport
Genom att simulera mänskliga interaktioner med programvara i virtuella miljöer kan AI:n självt testa och förfina sina produkter utan mänsklig inblandning.

Detta är ett radikalt nytt synsätt på mjukvaruutveckling och kan, om det lyckas, omforma hela branschen. Musk har tidigare betonat att hans bolag Tesla bör ses som ett “AI-robotikföretag”, snarare än bara ett bilföretag.

Denna nya satsning på ‘Macrohard’ är ytterligare ett bevis på hans fokus på att använda AI för att innovera och utmana etablerade normer.

Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår

Ett av Kinas mest lovande AI-företag, DeepSeek, har stött på stora problem när de försökte använda kinesisktillverkade chip. Nu tvingas de vända sig till

Åsa Wallenrud
