Krig mot Microsoft: Musk presenterar sin nya skapelse "Macrohard"

Elon Musk, en av världens mest omskrivna entreprenörer, har nu gett nya insikter i sitt senaste AI-projekt. Det nya initiativet, som bär ett rätt fyndigt namn, ska inte bara utmana en av de största teknikjättarna, utan också förändra hur programvara utvecklas från grunden.

En utmaning till Microsoft

Musk har via sin sociala medieplattform X aviserat att hans AI-företag xAI planerar att bygga ett renodlat mjukvaruföretag baserat helt på artificiell intelligens.

Företaget, med det lekfulla namnet ‘Macrohard’, är tänkt att simulera verksamheter hos företag som Microsoft. Musk menar att eftersom mjukvaruföretag inte tillverkar fysisk hårdvara, borde det vara möjligt att helt och hållet replikera deras verksamhet med hjälp av AI.

Idén är, enligt en medarbetare på xAI, att skapa specialiserade AI-agenter för allt från kodning och bildgenerering till arbetsflödesautomatisering.

Dessa agenter ska sedan samarbeta i flerstegssystem som drivs av Musks egen chatbot, Grok. Målet är att AI ska bygga och driva hela verksamheten för att skapa innovativa verktyg.