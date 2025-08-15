Ett av Kinas mest lovande AI-företag, DeepSeek, har stött på stora problem när de försökte använda kinesisktillverkade chip.
Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår
Nu tvingas de vända sig till amerikansk teknik för att kunna slutföra sin nya AI-modell, skriver Financial Time.
Det tekniska bakslaget som överraskade alla
DeepSeek, ett kinesiskt företag som utmanar den populära chattbotten ChatGPT, har tvingats skjuta upp lanseringen av sin senaste modell, R2. Anledningen är att den inte kunde tränas med kinesiska chip från företaget Huawei.
Detta visar hur svårt det är för Kina att bli helt självständigt inom teknik.
Efter att DeepSeek lanserade sin framgångsrika R1-modell i januari, uppmuntrades de av myndigheterna att använda Huaweis Ascend-processor istället för Nvidias chip. Målet var att stärka inhemsk teknologi och minska beroendet av utländska leverantörer.
Men projektet stötte på oväntade tekniska problem. Trots stora ansträngningar kunde DeepSeek inte träna sin nya modell med Huaweis chip. Problemen har varit den största orsaken till förseningen, vilket har gjort att företaget har tappat tid gentemot sina konkurrenter.
Som en sista utväg har DeepSeek nu bestämt sig för att använda Nvidias chip för träningsfasen. Huaweis chip kommer istället att användas för så kallad “inference”, vilket är processen där den färdigtränade modellen används för att generera svar.
Denna lösning visar tydligt att de kinesiska chipen fortfarande inte är lika bra som de amerikanska när det kommer till de mest krävande uppgifterna.
Kinas tekniska dröm möter verklighetens vägg
Problemen som DeepSeek stötte på är inte unika. Flera branschkällor menar att de kinesiska chipen lider av stabilitetsproblem, långsammare anslutningar och sämre mjukvara jämfört med Nvidias produkter.
Trots att Huawei skickade ett team av ingenjörer till DeepSeek, lyckades företaget inte genomföra en enda lyckad träningskörning med Ascend-chipen.
Den här händelsen understryker den stora tekniska klyftan som fortfarande finns mellan kinesiska och amerikanska tillverkare av AI-chip. Det visar också hur svårt det är för Kina att nå full teknisk självständighet.
Samtidigt fortsätter DeepSeek att samarbeta med Huawei för att optimera R2-modellen för andra uppgifter.
Enligt källor har Liang Wenfeng, grundaren av DeepSeek, internt uttryckt sitt missnöje med projektets framsteg. Han vill lägga mer tid på att bygga en avancerad modell som kan säkra företagets ledande position inom AI.
Lanseringen av R2-modellen har också försenats på grund av att datamärkningen tog längre tid än väntat.
DeepSeek: Effektivare och billigare än ChatGPT?
Kinesisk AI utmanar. DeepSeek, en ny AI-modell från Kina, väcker frågor om landets växande inflytande inom AI-teknologi. DeepSeek (DS) lanserades i
Kampen om AI-makten blir allt hetare
Ritwik Gupta, en AI-forskare vid University of California, Berkeley, påpekar att ‘modeller är varor som enkelt kan bytas ut’.
Han nämner att många utvecklare nu använder Alibabas Qwen3-modell, som har lånat DeepSeeks träningsalgoritm men gjort den mer effektiv. Gupta tror dock att det bara är en tidsfråga innan Huawei kommer ikapp.
“Bara för att vi inte ser ledande modeller tränas på Huawei-chip idag, betyder det inte att det inte kommer att hända i framtiden. Det är bara en tidsfråga”, säger han.
Laddat upp en bild? Då kan Deepseek veta var din brevlåda står
Deepseek ger snabba svar – men vad mer samlar den in? Experter varnar för att den kan spåra mycket mer – kanske till och med din brevlåda. Deepseek hyllas
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
