Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår

Nu tvingas de vända sig till amerikansk teknik för att kunna slutföra sin nya AI-modell, skriver Financial Time.

Det tekniska bakslaget som överraskade alla

DeepSeek, ett kinesiskt företag som utmanar den populära chattbotten ChatGPT, har tvingats skjuta upp lanseringen av sin senaste modell, R2. Anledningen är att den inte kunde tränas med kinesiska chip från företaget Huawei.

Detta visar hur svårt det är för Kina att bli helt självständigt inom teknik.

DeepSeek har tvingats skjuta upp lanseringen av sin senaste modell R2. (Foto: Andy Wong/AP/TT)

Efter att DeepSeek lanserade sin framgångsrika R1-modell i januari, uppmuntrades de av myndigheterna att använda Huaweis Ascend-processor istället för Nvidias chip. Målet var att stärka inhemsk teknologi och minska beroendet av utländska leverantörer.

Men projektet stötte på oväntade tekniska problem. Trots stora ansträngningar kunde DeepSeek inte träna sin nya modell med Huaweis chip. Problemen har varit den största orsaken till förseningen, vilket har gjort att företaget har tappat tid gentemot sina konkurrenter.

Som en sista utväg har DeepSeek nu bestämt sig för att använda Nvidias chip för träningsfasen. Huaweis chip kommer istället att användas för så kallad “inference”, vilket är processen där den färdigtränade modellen används för att generera svar.

Denna lösning visar tydligt att de kinesiska chipen fortfarande inte är lika bra som de amerikanska när det kommer till de mest krävande uppgifterna.

ANNONS