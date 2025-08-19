En ny rapport visar att utvecklare tror att AI kan ta över hela marknadsavdelningens arbete. En oväntad syn på framtiden.
Experterna säkra: "En hel yrkesgrupp står på tur att ersättas av AI"
Mest läst i kategorin
Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår
Ett av Kinas mest lovande AI-företag, DeepSeek, har stött på stora problem när de försökte använda kinesisktillverkade chip. Nu tvingas de vända sig till amerikansk teknik för att kunna slutföra sin nya AI-modell, skriver Financial Time. Det tekniska bakslaget som överraskade alla DeepSeek, ett kinesiskt företag som utmanar den populära chattbotten ChatGPT, har tvingats skjuta …
De smärtsamma AI-fiaskona ingen pratar om
Artificiell intelligens utlovar en framtid av effektivitet och innovation. Företag investerar enorma summor, men många misslyckas med att realisera vinsterna. Bakom den glänsande ytan döljer sig dolda kostnader som få är beredda på, vilket skapar en oroväckande klyfta mellan vision och verklighet. Företagsledning brottas med AI:s dolda kostnader Även om artificiell intelligens utmålas som en …
Svensk finansbransch halkar efter i AI-kampen mot penningtvätt
Sverige har högst penningtvätt i Norden, men AI-användningen i finansbranschen är fortfarande låg på grund av flera hinder. AI framhålls ofta som ett av de viktigaste verktygen för att stoppa penningtvätt. Trots detta visar en ny rapport att svenska banker och finansbolag ligger långt efter, och att flera hinder sätter käppar i hjulen. Missa inte: …
Därför blir humanoida robotar vår nästa kollega
Framväxten av humanoida robotar skapar globalt intresse och förändrar snabbt industriella landskap. Med avancerad artificiell intelligens och en förmåga att lära sig, erbjuder dessa maskiner inte bara effektivitet utan också en helt ny nivå av flexibilitet. De utmanar traditionella produktionssätt och lovar att fylla de luckor som skapas av arbetskraftsbrist, skriver Porsche Consulting. Den nya …
Därför slår företag samman HR och IT
När AI får ett genomgripande inflytande på företags utveckling, påverkar det även organisationen. Nu slås HR- och IT-avdelningar ihop. HR-avdelningen och IT-avdelningen har haft tydliga roller. HR hanterar människor, IT hanterar teknik. Men med framväxten av AI får företag anledning att ompröva sin organisation, påpekar BBC i en översikt. Den tidigare självklara uppdelningen är inte …
Teknikjätten Storyblok har i en ny undersökning avslöjat en oväntad uppfattning bland utvecklare gällande artificiell intelligens och framtiden för marknadsföring, skriver Techradar.
Resultaten pekar mot en slående tro på teknikens förmåga att helt absorbera marknadsavdelningarnas uppgifter, vilket väcker frågor om synen på kreativa yrken.
Framtidens marknadsavdelning kan vara en robot
Enligt en undersökning från företaget Storyblok, som specialiserar sig på content management-system, har en klar majoritet av utvecklare en stark tilltro till AI:s potential att ta över marknadsföringsroller.
Därför blir humanoida robotar vår nästa kollega
Framväxten av humanoida robotar skapar globalt intresse och förändrar snabbt industriella landskap. Med avancerad artificiell intelligens och en förmåga
Undersökningen, som omfattade 200 seniora utvecklare, visar att nära tre fjärdedelar av de tillfrågade tror att AI kan hantera antingen “de flesta” eller “alla” av deras företags marknadsföringsansvar. Mer specifikt ansåg 28,5 procent att AI skulle kunna hantera hela funktionen, medan 45,5 procent var övertygade om att de kunde hantera det mesta.
Endast fem procent av utvecklarna uttryckte att AI inte borde ha någon roll i att ersätta marknadsföring.
Denna siffra står i stark kontrast till utvecklarnas utbredda användning av AI-verktyg i sin egen arbetsvardag. Enligt Storyblok-rapporten använder nästan 90 procent av utvecklarna AI antingen frekvent eller konstant i sin kodning.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
En stark tro på överförbarhet
Denna höga grad av AI-användning bland utvecklare har format deras uppfattning om att AI:s styrka är överförbar till andra yrken. Detta märks i en jämförelse med marknadsförare som fick samma fråga, men om deras förmåga att utföra utvecklaruppgifter.
Endast 18,5 procent av marknadsförarna trodde att de kunde täcka “allt” som en utvecklare gör, medan 32 procent kände att de kunde hantera “det mesta”.
Utvecklarnas synsätt verkar vara format av AI:s framgång med att effektivisera och automatisera deras egna arbetsflöden. De vanligaste anledningarna som angavs för användningen av AI var “ökad effektivitet” (30 procent), följt av automatisering av rutinuppgifter (23 procent) och förbättring av färdigheter (22 procent).
Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår
Ett av Kinas mest lovande AI-företag, DeepSeek, har stött på stora problem när de försökte använda kinesisktillverkade chip. Nu tvingas de vända sig till
AI framför kollegor
Den djupa integrationen av AI har också förändrat hur utvecklare löser problem. Över en tredjedel, 34 procent, uppgav att de först vänder sig till ett AI-verktyg när de stöter på hinder, medan endast 20 procent skulle rådfråga en kollega.
Denna skiftande inställning från samarbete till maskinell vägledning visar hur mycket utvecklarnas förtroende för AI har vuxit. Om AI redan kan generera kod, hitta buggar och effektivisera komplexa uppgifter, är det inte konstigt att de ser liknande potential för de processdrivna uppgifterna inom marknadsföring, skriver Storyblok i sin rapport.
Dominik Angerer, vd och medgrundare av Storyblok, understryker att förståelsen för utvecklarnas preferenser och stressfaktorer kan hjälpa företag att hantera förändringar. Han menar att detta i sin tur kan leda till ökad arbetsglädje och produktivitet.
De smärtsamma AI-fiaskona ingen pratar om
Artificiell intelligens utlovar en framtid av effektivitet och innovation. Företag investerar enorma summor, men många misslyckas med att realisera
Missa inte:
Rekordsommar för getingar – så undviker du att bli stucken. News 55
Jakten på de förlorade pensionspengarna fortsätter – Pensionsmyndigheten ger inte upp. E55
Militäranalytiker varnar: “Nu måste Europa kliva fram”. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Expertens råd på börsen till småsparare i höst
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat. Inför hösten har han flera konkreta råd till investerare. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Mer positiv än förra hösten Inför hösten 2024 trodde börsexperten Peter Nelson …
Hamas öppnar för vapenvila och släppta gisslan
Bollen ligger på Israels planhalva. Sedan Hamas sagt ja till ett förslag om vapenvila väntar nu medlarna i Gazakriget spänt på Israels svar. Hamas har sagt ja till det förslag om vapenvila som ligger på förhandlingsbordet, uppgav källor inom den terrorstämplade extremiströrelsen på måndagen. Timmarna senare uppgav Egypten och Qatar, som medlar i kriget i …
Först ut: Långa paketbud med drönare
”Jag skulle nog säga att det här är Sverige-premiär”, säger projektledaren. Det handlar om leveranser med drönare över inlandet i norr. Under sommaren har flera lyckade testflygningar gjorts mellan Dåva och Holmön, en sträcka på 35 kilometer. Denna vecka testar man längre sträckor och låter drönare lastade med paket flyga från Åsele till Fjälltuna utanför …
AI-datacenter kan stängas i Texas – elnätet räcker inte till
Elbehovet i USA rusar när industrin elektrifieras och datacenter växer fram i snabb takt. Samtidigt är näten byggda för en annan tid. I Delstaten Texas i USA står man nu inför en dramatisk utveckling. AI-datacenter kan tvingas stänga när elnätet inte längre klarar trycket. Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens …
Så placerar du dina pengar som en miljonär
De flesta av oss är inte miljonärer. Men deras sätt att hantera pengar kan vi alla inspireras av. Miljonärer finns det numera rätt gott om.? Bara hos Avanza finns det idag över 120 000 miljonärer. I Sverige fanns det dessutom 575 000 dollarmiljonärer under 2023, enligt SVT. Så här placerar dessa personer sina pengar, hävdar Yahoo …