Experterna säkra: "En hel yrkesgrupp står på tur att ersättas av AI"

Kommer AI att radera hela yrkesgrupper? (Foto: Jeremy on Unsplash)
Kommer AI att radera hela yrkesgrupper? (Foto: Jeremy on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

En ny rapport visar att utvecklare tror att AI kan ta över hela marknadsavdelningens arbete. En oväntad syn på framtiden.

Teknikjätten Storyblok har i en ny undersökning avslöjat en oväntad uppfattning bland utvecklare gällande artificiell intelligens och framtiden för marknadsföring, skriver Techradar.

Resultaten pekar mot en slående tro på teknikens förmåga att helt absorbera marknadsavdelningarnas uppgifter, vilket väcker frågor om synen på kreativa yrken.

Framtidens marknadsavdelning kan vara en robot

Enligt en undersökning från företaget Storyblok, som specialiserar sig på content management-system, har en klar majoritet av utvecklare en stark tilltro till AI:s potential att ta över marknadsföringsroller.

Undersökningen, som omfattade 200 seniora utvecklare, visar att nära tre fjärdedelar av de tillfrågade tror att AI kan hantera antingen “de flesta” eller “alla” av deras företags marknadsföringsansvar. Mer specifikt ansåg 28,5 procent att AI skulle kunna hantera hela funktionen, medan 45,5 procent var övertygade om att de kunde hantera det mesta.

Endast fem procent av utvecklarna uttryckte att AI inte borde ha någon roll i att ersätta marknadsföring.

Denna siffra står i stark kontrast till utvecklarnas utbredda användning av AI-verktyg i sin egen arbetsvardag. Enligt Storyblok-rapporten använder nästan 90 procent av utvecklarna AI antingen frekvent eller konstant i sin kodning.

Snart kan vi låta våra hundar göra jobbet, eller ja, AI då. (Foto: Cookie the Pom on Unsplash)
Snart kan vi låta våra hundar göra jobbet, eller ja, AI då. (Foto: Cookie the Pom on Unsplash)
En stark tro på överförbarhet

Denna höga grad av AI-användning bland utvecklare har format deras uppfattning om att AI:s styrka är överförbar till andra yrken. Detta märks i en jämförelse med marknadsförare som fick samma fråga, men om deras förmåga att utföra utvecklaruppgifter.

Endast 18,5 procent av marknadsförarna trodde att de kunde täcka “allt” som en utvecklare gör, medan 32 procent kände att de kunde hantera “det mesta”.

Utvecklarnas synsätt verkar vara format av AI:s framgång med att effektivisera och automatisera deras egna arbetsflöden. De vanligaste anledningarna som angavs för användningen av AI var “ökad effektivitet” (30 procent), följt av automatisering av rutinuppgifter (23 procent) och förbättring av färdigheter (22 procent).

AI framför kollegor

Den djupa integrationen av AI har också förändrat hur utvecklare löser problem. Över en tredjedel, 34 procent, uppgav att de först vänder sig till ett AI-verktyg när de stöter på hinder, medan endast 20 procent skulle rådfråga en kollega.

Denna skiftande inställning från samarbete till maskinell vägledning visar hur mycket utvecklarnas förtroende för AI har vuxit. Om AI redan kan generera kod, hitta buggar och effektivisera komplexa uppgifter, är det inte konstigt att de ser liknande potential för de processdrivna uppgifterna inom marknadsföring, skriver Storyblok i sin rapport.

Dominik Angerer, vd och medgrundare av Storyblok, understryker att förståelsen för utvecklarnas preferenser och stressfaktorer kan hjälpa företag att hantera förändringar. Han menar att detta i sin tur kan leda till ökad arbetsglädje och produktivitet.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

