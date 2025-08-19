Experterna säkra: "En hel yrkesgrupp står på tur att ersättas av AI"

Teknikjätten Storyblok har i en ny undersökning avslöjat en oväntad uppfattning bland utvecklare gällande artificiell intelligens och framtiden för marknadsföring, skriver Techradar.

Resultaten pekar mot en slående tro på teknikens förmåga att helt absorbera marknadsavdelningarnas uppgifter, vilket väcker frågor om synen på kreativa yrken.

Framtidens marknadsavdelning kan vara en robot

Enligt en undersökning från företaget Storyblok, som specialiserar sig på content management-system, har en klar majoritet av utvecklare en stark tilltro till AI:s potential att ta över marknadsföringsroller.

Undersökningen, som omfattade 200 seniora utvecklare, visar att nära tre fjärdedelar av de tillfrågade tror att AI kan hantera antingen “de flesta” eller “alla” av deras företags marknadsföringsansvar. Mer specifikt ansåg 28,5 procent att AI skulle kunna hantera hela funktionen, medan 45,5 procent var övertygade om att de kunde hantera det mesta.

Endast fem procent av utvecklarna uttryckte att AI inte borde ha någon roll i att ersätta marknadsföring.

Denna siffra står i stark kontrast till utvecklarnas utbredda användning av AI-verktyg i sin egen arbetsvardag. Enligt Storyblok-rapporten använder nästan 90 procent av utvecklarna AI antingen frekvent eller konstant i sin kodning.

Snart kan vi låta våra hundar göra jobbet, eller ja, AI då. (Foto: Cookie the Pom on Unsplash)