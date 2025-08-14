De smärtsamma AI-fiaskona ingen pratar om

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

En plan för morgondagens AI

Brittiska företag spenderar i genomsnitt 321 000 pund, vilket motsvarar ungefär 4,3 miljoner svenska kronor, på AI-utveckling. Trots detta uppger 44 procent av företagen att de ser minimala vinster.

Denna diskrepans härrör ofta från en oförmåga att planera för långsiktiga, dolda risker som uppstår efter att tekniken har tagits i bruk. Dessa risker faller inom två huvudområden: framtida regleringar och oförutsedda implementeringskostnader.

Utan en tydlig global regelbok navigerar företag i en osäker regulatorisk dimma. Nationella lagar som är förenliga idag kan snabbt bli förlegade i morgon, vilket skapar en tickande ekonomisk bomb. Även de påtagliga kostnaderna kan eskalera oväntat.

Energinintensiv hårdvara för lokala installationer och den så kallade “bill shock” från oväntade datakostnader i molntjänster är exempel på kostnader som ofta inte budgeteras för från början.

För att hantera dessa osäkerheter krävs ett flexibelt tankesätt redan från start.

En hållbar strategi kräver att systemen utformas för att enkelt kunna modifieras och att tydliga policyer för datahantering implementeras. Ett flexibelt system är dock inte bättre än det team som sköter det, och det är här kompetensbristen blir ett problem.

Investeringar i vidareutbildning och en kultur av kontinuerligt lärande är avgörande. Det handlar om att anställa för anpassningsförmåga snarare än att enbart söka efter den perfekta experten.

En hållbar kalkyl för AI

I takt med att AI:s beräkningsbehov intensifieras, har hållbarhet övergått från en fin vision till ett ekonomiskt måste. De kraftfulla processorerna som driver modern AI genererar enorma mängder värme, och datacenter befinner sig i centrum för denna utmaning.

Kylning utgör redan nästan 40 procent av ett datacenters energiförbrukning, och traditionella luftkylningsmetoder är inte längre tillräckliga. Dessa system är ineffektiva och kan bara fånga upp 30 procent av den värme som genereras, vilket utgör ett direkt hot mot skalbarheten och den ekonomiska hållbarheten hos morgondagens högpresterande AI-applikationer.

Avancerade lösningar som direkt-till-chip- och vätskekylning behövs för att hantera problemet vid källan. Dessa tekniker använder vätskor för att avleda värme med mycket högre effektivitet. Vätskekylning kan till exempel fånga upp 100 procent av värmen från servrarna, vilket direkt minskar både koldioxidutsläpp och driftskostnader.

Dessutom möjliggör denna överlägsna värmehantering att datacenter kan hantera betydligt högre serverdensitet, vilket maximerar värdet på den befintliga infrastrukturen och minskar behovet av kostsamma fysiska expansioner.

På så sätt blir hållbarhet inte bara en kostnad, utan en kraftfull konkurrensfördel.

