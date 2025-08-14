Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

De smärtsamma AI-fiaskona ingen pratar om

Det finns saker ledarna inte tänker på när man planerar för AI. (Foto: Barbara Zandoval on Unsplash)
Det finns saker ledarna inte tänker på när man planerar för AI. (Foto: Barbara Zandoval on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Artificiell intelligens utlovar en framtid av effektivitet och innovation. Företag investerar enorma summor, men många misslyckas med att realisera vinsterna.

Bakom den glänsande ytan döljer sig dolda kostnader som få är beredda på, vilket skapar en oroväckande klyfta mellan vision och verklighet.

Företagsledning brottas med AI:s dolda kostnader

Även om artificiell intelligens utmålas som en motor för ökad effektivitet och innovation, står många företag inför en tuff verklighet där investeringar inte ger den förväntade avkastningen.

Enligt en rapport från analysföretaget Gartner, som Techradar skriver om, förutspås det att 30 procent av alla generativa AI-projekt kommer att läggas ner redan efter “proof-of-concept”-stadiet under 2025. Detta beror ofta på dålig datakvalitet, otillräcklig riskhantering, skenande kostnader eller en oklar affärsnytta.

Enligt en undersökning uppger dessutom endast 36 procent av organisationerna att de framgångsrikt har skalat upp sina AI-lösningar, med endast 13 procent som uppnått en betydande påverkan på företagsnivå.

Serverhallar, datorer, trafik... Det kostar i energi. (Foto: Getty Images via Unsplash)
Serverhallar, datorer, trafik… Det kostar i energi. (Foto: Getty Images via Unsplash)

Denna klyfta mellan experiment och faktiska vinster blir allt djupare.

Denna misslyckade satsning handlar inte om att tekniken i sig är bristfällig, utan om att många företagsledare underskattar de dolda kostnaderna.

I sin jakt på AI-dominans fokuserar de på teknikens löften snarare än på den långsiktiga ekonomiska investeringen, den nödvändiga infrastrukturuppgraderingen och den kritiska förändringsledning som krävs.

En plan för morgondagens AI

Brittiska företag spenderar i genomsnitt 321 000 pund, vilket motsvarar ungefär 4,3 miljoner svenska kronor, på AI-utveckling. Trots detta uppger 44 procent av företagen att de ser minimala vinster.

Denna diskrepans härrör ofta från en oförmåga att planera för långsiktiga, dolda risker som uppstår efter att tekniken har tagits i bruk. Dessa risker faller inom två huvudområden: framtida regleringar och oförutsedda implementeringskostnader.

Utan en tydlig global regelbok navigerar företag i en osäker regulatorisk dimma. Nationella lagar som är förenliga idag kan snabbt bli förlegade i morgon, vilket skapar en tickande ekonomisk bomb. Även de påtagliga kostnaderna kan eskalera oväntat.

Energinintensiv hårdvara för lokala installationer och den så kallade “bill shock” från oväntade datakostnader i molntjänster är exempel på kostnader som ofta inte budgeteras för från början.

För att hantera dessa osäkerheter krävs ett flexibelt tankesätt redan från start.

En hållbar strategi kräver att systemen utformas för att enkelt kunna modifieras och att tydliga policyer för datahantering implementeras. Ett flexibelt system är dock inte bättre än det team som sköter det, och det är här kompetensbristen blir ett problem.

Investeringar i vidareutbildning och en kultur av kontinuerligt lärande är avgörande. Det handlar om att anställa för anpassningsförmåga snarare än att enbart söka efter den perfekta experten.

En hållbar kalkyl för AI

I takt med att AI:s beräkningsbehov intensifieras, har hållbarhet övergått från en fin vision till ett ekonomiskt måste. De kraftfulla processorerna som driver modern AI genererar enorma mängder värme, och datacenter befinner sig i centrum för denna utmaning.

Kylning utgör redan nästan 40 procent av ett datacenters energiförbrukning, och traditionella luftkylningsmetoder är inte längre tillräckliga. Dessa system är ineffektiva och kan bara fånga upp 30 procent av den värme som genereras, vilket utgör ett direkt hot mot skalbarheten och den ekonomiska hållbarheten hos morgondagens högpresterande AI-applikationer.

Avancerade lösningar som direkt-till-chip- och vätskekylning behövs för att hantera problemet vid källan. Dessa tekniker använder vätskor för att avleda värme med mycket högre effektivitet. Vätskekylning kan till exempel fånga upp 100 procent av värmen från servrarna, vilket direkt minskar både koldioxidutsläpp och driftskostnader.

Dessutom möjliggör denna överlägsna värmehantering att datacenter kan hantera betydligt högre serverdensitet, vilket maximerar värdet på den befintliga infrastrukturen och minskar behovet av kostsamma fysiska expansioner.

På så sätt blir hållbarhet inte bara en kostnad, utan en kraftfull konkurrensfördel.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensEnergiförbrukning
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

