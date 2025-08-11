Därför blir humanoida robotar vår nästa kollega

De utmanar traditionella produktionssätt och lovar att fylla de luckor som skapas av arbetskraftsbrist, skriver Porsche Consulting.

Den nya generationen robotar gör entré

Humanoida robotar, med sin människoliknande form, fångar vår uppmärksamhet. Men det är inte utseendet som driver den nuvarande omvandlingen, utan deras kognitiva förmågor.

Till skillnad från traditionella industrirobotar, som utför fasta, förprogrammerade uppgifter, kan de nya maskinerna uppfatta, tolka och agera självständigt. Denna förändring är möjlig tack vare snabba framsteg inom artificiell intelligens, som ger robotarna en autonomi som tidigare var otänkbar.

De nya robotarna lär sig att utföra komplexa uppgifter på egen hand, både inom tillverkning och i servicesektorn. De imiterar mänskligt beteende och anpassar sig efter nya situationer, vilket ger en flexibilitet som är helt ny för automation.

Under de senaste fem åren har utvecklings- och tillverkningskostnaderna för humanoida robotar sjunkit markant, tack vare framsteg inom AI, sensorteknik och tillverkning. (Foto: Porsche consulting)

Denna kognitiva förmåga är den verkliga grunden för den humanoida robotiken. Teknikjättar som Nvidias vd Jensen Huang och Teslas vd Elon Musk förutspår en exponentiell tillväxt.

Enligt analysföretaget Fortune Business Insights beräknas den globala robotmarknaden växa med över 45 procent årligen fram till 2032. Startups som Figure AI, som tidigare var nischade aktörer, värderas nu till motsvarande 422 miljarder svenska kronor.

Det här momentumet drivs av strukturella utmaningar i dagens samhälle, som arbetskraftsbrist, demografiska förändringar och stigande lönekostnader i många industriländer. Företag tvingas därför att accelerera sina automatiseringsstrategier.

Humanoida robotar erbjuder inte bara högre effektivitet, utan också en ny motståndskraft mot störningar, vilket gör att företag kan anpassa sig snabbt till oväntade händelser.