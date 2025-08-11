Dagens PS
Därför blir humanoida robotar vår nästa kollega

Humanoida robotar förväntas ta sig an alltmer krävande uppgifter i industrin i tre vågor. (Foto: Porsche consulting)
Humanoida robotar förväntas ta sig an alltmer krävande uppgifter i industrin i tre vågor. (Foto: Porsche consulting)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Framväxten av humanoida robotar skapar globalt intresse och förändrar snabbt industriella landskap. Med avancerad artificiell intelligens och en förmåga att lära sig, erbjuder dessa maskiner inte bara effektivitet utan också en helt ny nivå av flexibilitet.

De utmanar traditionella produktionssätt och lovar att fylla de luckor som skapas av arbetskraftsbrist, skriver Porsche Consulting.

Den nya generationen robotar gör entré

Humanoida robotar, med sin människoliknande form, fångar vår uppmärksamhet. Men det är inte utseendet som driver den nuvarande omvandlingen, utan deras kognitiva förmågor.

Till skillnad från traditionella industrirobotar, som utför fasta, förprogrammerade uppgifter, kan de nya maskinerna uppfatta, tolka och agera självständigt. Denna förändring är möjlig tack vare snabba framsteg inom artificiell intelligens, som ger robotarna en autonomi som tidigare var otänkbar.

De nya robotarna lär sig att utföra komplexa uppgifter på egen hand, både inom tillverkning och i servicesektorn. De imiterar mänskligt beteende och anpassar sig efter nya situationer, vilket ger en flexibilitet som är helt ny för automation.

Under de senaste fem åren har utvecklings- och tillverkningskostnaderna för humanoida robotar sjunkit markant, tack vare framsteg inom AI, sensorteknik och tillverkning. (Foto: Porsche consulting)
Under de senaste fem åren har utvecklings- och tillverkningskostnaderna för humanoida robotar sjunkit markant, tack vare framsteg inom AI, sensorteknik och tillverkning. (Foto: Porsche consulting)

Denna kognitiva förmåga är den verkliga grunden för den humanoida robotiken. Teknikjättar som Nvidias vd Jensen Huang och Teslas vd Elon Musk förutspår en exponentiell tillväxt.

Enligt analysföretaget Fortune Business Insights beräknas den globala robotmarknaden växa med över 45 procent årligen fram till 2032. Startups som Figure AI, som tidigare var nischade aktörer, värderas nu till motsvarande 422 miljarder svenska kronor.

Det här momentumet drivs av strukturella utmaningar i dagens samhälle, som arbetskraftsbrist, demografiska förändringar och stigande lönekostnader i många industriländer. Företag tvingas därför att accelerera sina automatiseringsstrategier.

Humanoida robotar erbjuder inte bara högre effektivitet, utan också en ny motståndskraft mot störningar, vilket gör att företag kan anpassa sig snabbt till oväntade händelser.

Tekniken är redo att ta steget ut ur labbet

Under de senaste fem åren har utvecklings- och tillverkningskostnaderna för humanoida robotar sjunkit drastiskt, tack vare framsteg inom AI, sensorteknik och tillverkning. Utmaningar som för bara några år sedan var begränsade till forskningslaboratorier – som autonom gång, objektsigenkänning eller att använda verktyg – är nu nära att kunna kommersialiseras, till betydligt lägre kostnader.

Kostnaderna har sjunkit med upp till 40 procent per år.

Ett exempel är den tyska tillverkaren NEURA Robotics, vars robot 4NE-1 inte längre är en prototyp utan på väg till massproduktion. Med ett pris som beräknas sjunka under 530 000 svenska kronor, blir den mer lättillgänglig för företag.

Denna utveckling är en signal om att tekniken är mogen och redo att implementeras i stor skala. Företag som startar pilotprojekt nu kan skaffa sig värdefull erfarenhet, vara med och forma de nya standarderna och säkra en strategisk konkurrensfördel.

Dynamisk, anpassningsbar och sammankopplad

Kognitiva robotar utgör mer än bara nästa steg inom automation. De är en grundläggande förändring av industriell produktion. Där traditionella robotar är beroende av rigid programmering, kan kognitiva system agera dynamiskt, fatta beslut i realtid och svara på sin omgivning.

Detta skapar en ny typ av produktionsmiljö, där robotar och människor arbetar sida vid sida i adaptiva och lärande system.

Dessa robotar förväntas ta sig an alltmer krävande uppgifter i industrin i tre vågor. I den första vågen, som startade redan 2025, tar robotarna på sig enkla men kognitivt krävande uppgifter, som att sortera material eller placera komponenter.

De behöver inte nödvändigtvis ha ben utan kan använda hjul.

Den andra vågen, från 2030, handlar om direkt kommunikation med digitala styrsystem, vilket skapar autonoma feedback-slingor. Roboten kan då utvärdera sin egen arbetskvalitet och justera sina handlingar i realtid. Dessa robotar kommer att vara sömlöst integrerade i så kallade cyberfysiska system, som digitala tvillingar.

Den tredje vågen, från 2035, handlar om full autonomi. I den här fasen kommer robotarna att ta sig an en stor variation av uppgifter, situationsanpassat och helt självständigt. De kommer att kunna montera skräddarsydda produkter utan fasta arbetsstationer, vilket skapar flexibla och dynamiska produktionsmiljöer.

Kognitiva robotar är på väg att bli strategiska möjliggörare för smart tillverkning. Deras förmåga att lära, anpassa sig och samarbeta gör dem till en nyckel för att bygga motståndskraftiga och flexibla fabriker för framtiden.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

