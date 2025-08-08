När AI får ett genomgripande inflytande på företags utveckling, påverkar det även organisationen. Nu slås HR- och IT-avdelningar ihop.
Därför slår företag samman HR och IT
HR-avdelningen och IT-avdelningen har haft tydliga roller. HR hanterar människor, IT hanterar teknik.
Men med framväxten av AI får företag anledning att ompröva sin organisation, påpekar BBC i en översikt.
Den tidigare självklara uppdelningen är inte längre självklar och nu börjar brittiska företag slå samman dessa avdelningar under en och samma chef.
64 procent av de högre beslutsfattarna väntar sig att deras HR och IT slås samman inom fem år, enligt en undersökning från Nexthink.
”Handlar om hur arbetet flyter”
Hos bioteknikföretag Moderna, med mer än 5 000 anställda, har man redan tagit steget.
”Jag ansvar för hela HR-funktionen och hela IT-funktionen”, säger Tracey Franklin intervjuad hos BBC.
”Det är både vad man skulle betrakta som kärn-IT för företaget, såväl som den digitala teknik som krävs för att utveckla, tillverka och kommersialisera läkemedel.”
Hon ser sin roll som att vara arkitekten bakom hur arbete utförs.
“Det handlar om hur arbetet flyter genom organisationen, och vad som bör göras med tekniken, oavsett om det är hårdvara, mjukvara eller AI, och var man kompletterar mänskliga färdigheter kring det”.
”Behöver inte vara expert”
Innan Tracey Franklin fick sin nuvarande roll i organisationen, i november 2024, ledde hon HR-avdelningen.
“Jag tror inte att ledaren för den här funktionen måste vara expert på det ena eller andra området, utan vad man måste göra är att sätta riktning, ge vision, göra kapitalallokering, ta bort hinder, skapa kultur och engagera medarbetarna”, sammanfattar hon.
Covisian som tillhandahåller programvara och tjänster för kundvård har 27 000 anställda, huvudsakligen i callcenter där de svarar på kundsamtal.
Företaget slog samman IT och HR i april 2023 under ledning av Fabio Sattolo, tidigare teknisk chef.
”En gemensam vision”
“Vi pratar om att utveckla människor å ena sidan och utveckla IT å den andra”, säger han.
“Om vi sammanför dessa två kan vi ha en gemensam vision för hur teknik kan påverka människor och hur människor kan anpassa sig och utvecklas för att utnyttja den nya tekniken.”
“Att få folk att tala samma språk var den svåraste delen, eftersom IT- och HR-personal är väldigt olika”, säger Sattolo.
Medan HR-personal är bra på att lyssna, är IT-personal inte alltid bra på att prata, säger han.
“Jag minns många möten där jag ställde frågorna eftersom de inte pratade med varandra.”
”Naturlig sammanslagning”
AI innebär att människor kommer att arbeta “på ett helt annat sätt”, säger Bianca Zwart.
Zwart ärstrategichef på nätbanken Bunq, där IT- och personalteamet är en del i samma större team.
Hon menar att det är vettigt att ha dem tillsammans eftersom både IT och HR bygger system som stöder resten av verksamheten.
“I den meningen är det en naturlig sammanslagning.”
Bunq, som har drygt 700 anställda, är på väg att automatisera 90 procent av sin verksamhet till slutet av 2025, men har ännu inte gjort några uppsägningar.
“I alla företag måste människor förstå att de måste arbeta på ett helt annat sätt framöver”, säger Bianca Zwart.
“AI kommer att ta bort de repetitiva uppgifterna så att de kan fokusera på de mer komplexa problemen.”
