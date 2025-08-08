En ny funktion i Elon Musks ai-tjänst Grok gör det möjligt för användare att generera explicita bilder och videor.
Musks AI kan nu skapa nakenvideor med det nya "spicy" läget
Mest läst i kategorin
Microsoft pekar ut tio jobb i farozonen
En ny rapport från Microsoft avslöjar vilka tio yrken som ligger illa till när AI tar över fler arbetsuppgifter. Jobb där man skriver, informerar, rådgör eller svarar på frågor är inte längre säkra. Det slår den nya rapporten från Microsoft fast. Man menar att flera klassiska kontorsyrken löper stor risk att påverkas – och i …
AI kommer inte att skapa nya jobb – “100 procent skitsnack”
AI kommer slå ut både enkla och avancerade jobb, säger den tidigare Google-chefen. “Det här är på riktigt”, konstaterar han. Artificiell intelligens fortsätter att förändra arbetslivet i rasande fart. I en rapport från World Economic Forum förutspår man att cirka 92 miljoner jobb kan försvinna globalt som en konsekvens av AI:s framfart. I samma veva …
Vogue-skandalen: AI upprör modevärlden
I den snabba och ständigt föränderliga modevärlden har en ny aktör dykt upp: den artificiella modellen. Efter att modemagasinet Vogue publicerade en annons med en AI-genererad modell, har debatten kring ämnet blossat upp på nytt. Många ser detta som ett tecken på att den mänskliga modellens dagar kan vara rägna, medan andra ser det som …
"Kan hackare stjäla mina tankar via min smartphone?"
Miljontals människor vänder sig till AI-tjänster som ChatGPT för att få hjälp med sin digitala säkerhet. Vad de inte vet är att de samtidigt riskerar att lämna ut känsliga personuppgifter. Den senaste rapporten från NordVPN visar på ett oroande beteende bland användare, med både allvarliga och komiska konsekvenser. Osäkerhet på nätet leder till oavsiktliga avslöjanden …
Lista: 40 yrken där AI tar en allt större plats
Microsoft-rapport visar hur AI ger jobb superkrafter. Tekniken förändrar arbetsuppgifter istället för att ta över, smart va? Har du undrat hur AI smyger sig in i våra liv och förändrar jobben vi gör? En ny, spännande rapport från Microsofts forskningsavdelning har grävt djupt i frågan och avslöjar vilka yrken som nu får en riktig skjuts …
Till skillnad från konkurrenter som har inbyggda skydd mot opassande innehåll, har Grok nu en “spicy”-funktion som kan producera sexualiserat material, vilket väcker frågor om etik och säkerhet.
AI-verktyget som inte säger nej
Elon Musks företag xAI, som ligger bakom ai-tjänsten Grok, har nyligen lanserat en ny funktion kallad Imagine. Denna funktion, som är tillgänglig för betalande användare av xAI, låter användare skapa bilder och videor baserat på textkommandon.
Det som utmärker Groks verktyg från konkurrenter som OpenAI:s Sora och Googles Veo är bristen på spärrar mot opassande innehåll.
En journalist från The Verge testade funktionen och lyckades omedelbart skapa en avklädd video av artisten Taylor Swift, utan att specifikt be om nakenhet.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Genererade nakenvideor av kändisar
Journalisten från The Verge började med att be AI-verktyget skapa bilder av Swift som firar på Coachella. Bland de genererade bilderna valde hon en där Swift bär en silverkjol och topp. Med hjälp av en ny funktion kunde hon sedan omvandla bilden till en video.
Genom att välja “spicy” som inställning på videon, som även har alternativen “Custom”, “Normal” och “Fun”, skapade Grok en video där Swift slet av sig kläderna. Journalisten betonade att detta var hennes första försök med verktyget.
Enligt Musk har över 34 miljoner bilder redan skapats med verktyget sedan det lanserades. Funktionen finns tillgänglig för de som har en prenumeration på xAI för ungefär 320 svenska kronor per månad.
Insideravslöjande: Så pumpas pengar in i Musks hetaste projekt
En stor investering kan vara på gång för Elon Musks AI-bolag, då SpaceX ryktas satsa miljarder. Detta drag stärker Musks imperium. Ett oväntat drag inom
En etisk utmaning
Cato Bjørkli, en docent i psykologi vid Universitetet i Oslo, menar att det bara var en tidsfråga innan denna typ av teknologi skulle bli så lättillgänglig. Han påpekar att utvecklingen av AI sker under extrem konkurrens, vilket innebär att det etiska perspektivet ibland hamnar i skymundan.
Bjørkli jämför situationen med tidigare tekniska genombrott som VHS på 80-talet och internets intåg på 90-talet, där den moraliska chocken var stor.
Skillnaden nu är att utvecklingen av AI går i en rasande takt, vilket gör att betänketiden för de etiska konsekvenserna är betydligt kortare.
Trots att xAI:s användarvillkor förbjuder ‘att avbilda personers utseende på ett pornografiskt sätt’, verkar Grok Imagine inte ha några effektiva mekanismer för att stoppa detta.
En ålderskontroll vid nedladdning av appen fanns inte, och vid testet krävdes det ingen verifiering av födelsedatumet, vilket gör den lätt att kringgå.
Bjørkli menar att kraven på kompetens och förståelse för ai måste öka i samhället, parallellt med att fler funktioner blir tillgängliga. Han betonar vikten av att ställa frågor kring vad denna utveckling betyder för oss etiskt.
Experter varnar: xAI:s säkerhetskultur väcker allvarlig oro
Experter larmar om Elon Musks AI-företag. De varnar för en “vårdslös” säkerhetskultur efter skandaler med AI-modellen Grok. AI-säkerhetsexperter från
Missa inte:
Svenska pensionssystemet hyllas utomlands – men oron växer på hemmaplan. News 55
Siffrorna som avgör: Lönar det sig att bli jobbonär? E55
10 000 hotell vill ha skadestånd av bokningsjätten. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Guld slår rekord efter nya draget – slår mot land som redan ligger ner
Priset på guld steg till rekordnivåer under fredagen. Detta efter att det stod klart att en tull på guldtackor kommer att införas. Beskedet kan även komma att slå hårt mot svårt ansatta Schweiz. USA har beslutat att införa tullavgift på import av guldtackor som väger 1 kilo. Det framgår av ett beslut som tagits av …
"Water-gate" skakar jättebolagen – är vattnet naturligt?
Är vattnet verkligen naturligt – och vad betalar konsumenterna egentligen för? En fransk skandal kan bli ödesdiger för ikoniska mineralvattenmärken som Evian, Vichy och Perrier. Det var förra året som undersökande journalistik från Le Monde och Radio France avslöjade att minst en tredjedel av allt mineralvatten i Frankrike har processats på ett olagligt sätt. Metoderna …
Musks AI kan nu skapa nakenvideor med det nya "spicy" läget
En ny funktion i Elon Musks ai-tjänst Grok gör det möjligt för användare att generera explicita bilder och videor. Till skillnad från konkurrenter som har inbyggda skydd mot opassande innehåll, har Grok nu en "spicy"-funktion som kan producera sexualiserat material, vilket väcker frågor om etik och säkerhet. AI-verktyget som inte säger nej Elon Musks företag …
Så mycket tjänar Europas sämst betalda
Euronews har gått igenom minimilönerna i Europa sommaren 2025 och bilden är både välbekant och överraskande.? I juli 2025 spänner den lagstadgade minimilönen i EU från 551 euro i Bulgarien till 2 704 euro i Luxemburg, alltså drygt 6 337 kronor per månad och 31 096 kronor per månad före skatt.? Räknar man in EU:s …
Här ligger 374 kilo guld och skräpar
Dags att rensa upp? Svenskarna har 374 kilo guld som ligger och skräpar till ingen nytta. Det gör guldet ihop med nästan 4 ton silver. Att vi låter 374 kilo guld, 3?850 kilo silver och inte mindre än 176 ton koppar ligga och skräpa och samla damm, är naturligtvis underligt. Att det är i våra …