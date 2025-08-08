Musks AI kan nu skapa nakenvideor med det nya "spicy" läget

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Genererade nakenvideor av kändisar

Journalisten från The Verge började med att be AI-verktyget skapa bilder av Swift som firar på Coachella. Bland de genererade bilderna valde hon en där Swift bär en silverkjol och topp. Med hjälp av en ny funktion kunde hon sedan omvandla bilden till en video.

Genom att välja “spicy” som inställning på videon, som även har alternativen “Custom”, “Normal” och “Fun”, skapade Grok en video där Swift slet av sig kläderna. Journalisten betonade att detta var hennes första försök med verktyget.

Enligt Musk har över 34 miljoner bilder redan skapats med verktyget sedan det lanserades. Funktionen finns tillgänglig för de som har en prenumeration på xAI för ungefär 320 svenska kronor per månad.

En etisk utmaning

Cato Bjørkli, en docent i psykologi vid Universitetet i Oslo, menar att det bara var en tidsfråga innan denna typ av teknologi skulle bli så lättillgänglig. Han påpekar att utvecklingen av AI sker under extrem konkurrens, vilket innebär att det etiska perspektivet ibland hamnar i skymundan.

Bjørkli jämför situationen med tidigare tekniska genombrott som VHS på 80-talet och internets intåg på 90-talet, där den moraliska chocken var stor.

Skillnaden nu är att utvecklingen av AI går i en rasande takt, vilket gör att betänketiden för de etiska konsekvenserna är betydligt kortare.

Trots att xAI:s användarvillkor förbjuder ‘att avbilda personers utseende på ett pornografiskt sätt’, verkar Grok Imagine inte ha några effektiva mekanismer för att stoppa detta.

En ålderskontroll vid nedladdning av appen fanns inte, och vid testet krävdes det ingen verifiering av födelsedatumet, vilket gör den lätt att kringgå.

Bjørkli menar att kraven på kompetens och förståelse för ai måste öka i samhället, parallellt med att fler funktioner blir tillgängliga. Han betonar vikten av att ställa frågor kring vad denna utveckling betyder för oss etiskt.

