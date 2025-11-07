AI ger framtidstro – men också nya tvivel på jobbet

Användningen av artificiell intelligens i svenska företag tog rejäl fart under 2025. Enligt nya siffror från SCB:s undersökning It-användning i företag använde 35 procent av företagen någon form av AI-teknologi – en ökning från 25 procent året innan.

Särskilt tydlig var uppgången inom informations- och kommunikationsbranschen, där företag ofta hade definierade syften för sin AI-användning, som marknadsföring och försäljningsoptimering.

Inom transportsektorn var utvecklingen däremot trevande, där många företag fortfarande saknar en tydlig plan för hur tekniken ska användas.

Totalt uppgav 72 procent av de AI-användande företagen att de hade konkreta mål med sin användning – men nära en tredjedel använde tekniken utan något definierat syfte.

Det vanligaste användningsområdet var marknadsföring, följt av företagsledning och administrativa processer.

“Statistiken visar att AI-teknologi används av allt fler företag, men att många fortfarande famlar efter rätt användningsområden. Bristen på relevant expertis är fortfarande det största hindret”, säger Fredric Nyström, statistiker på SCB.

Medarbetarna ser karriärmöjligheter

Samtidigt som företagen snabbt tar till sig AI-teknik växer också tron på karriärlyft bland anställda som använder den.

En Sifo-undersökning från Jabra visar att 64 procent av de som använder AI dagligen på jobbet ser goda chanser till befordran, jämfört med 48 procent bland dem som aldrig använder tekniken.

Även när det gäller löneutveckling är optimismen tydlig. Tre av fyra AI-användare tror på löneförhöjning inom överskådlig tid – en siffra som sjunker till 68 procent bland icke-användarna.

“Det finns en tydlig koppling mellan hur ofta man använder AI och hur man ser på sina möjligheter i arbetslivet. När tekniken blir en naturlig del av vardagen förändras också vår syn på karriärutveckling”, säger Steen Marquard, försäljningschef Norden på Jabra.