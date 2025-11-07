Dagens PS
AI ger framtidstro – men också nya tvivel på jobbet

Personalen nyttjar gärna AI men är också oroliga för sin egen roll. (Foto: Canva)
Personalen nyttjar gärna AI men är också oroliga för sin egen roll. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Allt fler företag använder AI – och de som gör det tror också mest på befordran. Men vägen mot framtidens arbetsliv kantas av både optimism och osäkerhet.

Användningen av artificiell intelligens i svenska företag tog rejäl fart under 2025. Enligt nya siffror från SCB:s undersökning It-användning i företag använde 35 procent av företagen någon form av AI-teknologi – en ökning från 25 procent året innan.

Särskilt tydlig var uppgången inom informations- och kommunikationsbranschen, där företag ofta hade definierade syften för sin AI-användning, som marknadsföring och försäljningsoptimering.

Inom transportsektorn var utvecklingen däremot trevande, där många företag fortfarande saknar en tydlig plan för hur tekniken ska användas.

Totalt uppgav 72 procent av de AI-användande företagen att de hade konkreta mål med sin användning – men nära en tredjedel använde tekniken utan något definierat syfte.

Det vanligaste användningsområdet var marknadsföring, följt av företagsledning och administrativa processer.

“Statistiken visar att AI-teknologi används av allt fler företag, men att många fortfarande famlar efter rätt användningsområden. Bristen på relevant expertis är fortfarande det största hindret”, säger Fredric Nyström, statistiker på SCB.

Medarbetarna ser karriärmöjligheter

Samtidigt som företagen snabbt tar till sig AI-teknik växer också tron på karriärlyft bland anställda som använder den.

En Sifo-undersökning från Jabra visar att 64 procent av de som använder AI dagligen på jobbet ser goda chanser till befordran, jämfört med 48 procent bland dem som aldrig använder tekniken.

Även när det gäller löneutveckling är optimismen tydlig. Tre av fyra AI-användare tror på löneförhöjning inom överskådlig tid – en siffra som sjunker till 68 procent bland icke-användarna.

“Det finns en tydlig koppling mellan hur ofta man använder AI och hur man ser på sina möjligheter i arbetslivet. När tekniken blir en naturlig del av vardagen förändras också vår syn på karriärutveckling”, säger Steen Marquard, försäljningschef Norden på Jabra.

Senaste nytt

Mellan framtidstro och oro

Men allt är inte framtidstro.

Den grupp som använder AI mest är också den som känner sig mest osäker. Tolv procent av dagliga användare uppger att de tvivlar på sin egen förmåga sedan tekniken introducerades, jämfört med bara två procent bland dem som aldrig använder AI.

“Det är naturligt. De som arbetar nära tekniken ser också hur snabbt den utvecklas och hur roller förändras. Det väcker både entusiasm och osäkerhet”, säger Marquard.

Nya kompetenskrav

Bristen på AI-kunskap är fortfarande ett hinder för många företag. Nästan tre av fyra som ännu inte börjat använda AI uppger att de saknar relevant expertis internt.

Samtidigt ökar intresset för dataanalys – nära 39 procent av företagen analyserar i dag data, ofta med hjälp av kundinformation.

Den gemensamma nämnaren för både företagsledare och medarbetare verkar vara densamma: AI förändrar spelplanen. Men de som lär sig spela spelet snabbast, tror också mest på att vinna.

AIArtificiell intelligensSCB-statistik
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

